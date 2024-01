Garitano: "Luis García tiene que preocuparse de su equipo"

Ocasiones: "Todo cuenta, ahora no vamos a poner excusas. El equipo ha generado y tiene juego como para tener ocasiones de gol, el equipo ha tenido llegadas para marcar y el Alavés no ha tenido tanto. Es una situación muy jodida".

Duro golpe: "El resultado es durísimo, es un momento durísimo. Hemos jugado mejor, hemos minimizado al Alavés a cero prácticamente y Samu ha podido, no hemos podido tirarle en esas tres acciones. Las áreas en el fútbol es lo que cuenta".

Enfado afición: "Normal que se vayan enfadado porque el resultado ha sido muy abultado. Hemos hecho errores atrás porque no hemos podido con Samu, el Alavés ha hecho tres tiros a puerta y nosotros ocho. Hemos cometido errores atrás y arriba no hemos acertados".

Lectura partido: "Creo que ha sido un resultado muy duro, poco se ha reflejado sobre el campo. Hoy hemos hecho errores, pero no ha sido para cero a tres, ellos han sufrido. Samu ha tenido los tres arranques, el resultado no ha tenido nada que ver con lo que ha pasado en el campo".

Visiblemente enfadado con su homólogo en el banquillo del Alavés se le vio a Gaizka Garitano , al que no le gustaron las palabras de Luis García Plaza sobre la falta de delanteros de la UDA , tras la derrota . El técnico rojiblanco manifestó que " en una situación como esta tiene que preocuparse de su equipo y ser respetuoso". Todo ello en una comparecencia en el que técnico vasco señaló que "el resultado es durísimo, es un momento durísimo", añadiendo que "las áreas en el fútbol es lo que cuenta".

Luis García: "Si me ofrecen a Baptistao a principio de temporada lo firmo"

Análisis: "Ya era hora que ese partido donde el Almería ha podido meterse en el partido Sivera ha estado enorme. Si compites el fútbol te devuelve, el resultado es más abultado de lo que hemos hecho en el terreno de juego. El equipo compite. Hemos estado acertados, dejándonos todo sobre el campo. No hemos estado tan solventes defensivamente, pero podíamos tener espacios a la contra. 10 puntos de 12 este año. Este Alavés compite con días mejores y días peores. El Almería ha tenido sus opciones de meterse".

Almería sin delanteros: "Creo que Baptistao es un gran delantero, si me lo ofrecen a principio de temporada lo firmo. Somos el único presupuesto de la categoría, han gastado unos 50 millones. Que no nos quiten méritos. El Almería sí tiene delanteros".

Competir: "Podía haberse dado otro resultado, estamos compitiendo al límite y estoy muy orgulloso. Estos 26 puntos no nos los quita nadie. A ver si podemos derrotar al Barça".

Almería: "Por ejemplo hacemos un regalo en un saque de puerta, si se mete el Almería en esa jugada es un error gordísimo. Si al final lo que llegan son los resultados, cuantas veces nos hemos llevado las manos a la cabeza. Si un equipo compite esto pasa".

Contraataque: "Hemos hecho nuestro partido sabiendo que le podíamos hacer mucho daño a la contra. Creo que hemos estado muy bien, cada vez que robábamos hacíamos mucho daño. Hemos aprovechado nuestros momentos".

Actuación global: "El MVP todos, no tengo que destacar a nadie. El trabajo de Carlos Vicente, Sivera ha estado muy bien necesitaba ese partido donde fuese el protagonista, hoy ha estado enorme. El fútbol a veces no tienes que volverte loco. Lo importante es que están enchufados".

Áreas: "En el fútbol las áreas son determinantes, han tenido dos manos a manos y no las han metido. Me acuerdo de partidos míos con ocasiones como las del Almería, ha fallado donde no tenía que fallar. Pero después ha podido meterse en el partido. Han podido pasar otras cosas y eso te lo está dando que el equipo está compitiendo al máximo".