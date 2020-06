Nunca vi nada igual

Recuerden si lo vieron en video, y si no, visualicen en Youtube el penalti que le pitan al Eintracht de Frankfurt en 1960 en la final de Copa de Europa frente al Real Madrid. En mis más de 40 años siendo consciente de interpretar, gozar y analizar partidos de fútbol, no vi nada parecido a aquella pena máxima, hasta que contemplé lo acontecido justo antes del descanso en el Mediterráneo.

El gol anulado a Juan Muñoz es incluso más clamoroso que ese famoso penalti a favor del Real Madrid, ya que el VAR está ahora de por medio. No había excusa de un trato de favor en un campo estrecho y con público ruidoso en alguna categoría perdida. Lo que se vio en el Mediterráneo solo tiene dos salidas: o el bulto sospechoso no ha jugado ni al futbolín y no interpreta correctamente la jugada del tanto del empate rojiblanco, con lo que automáticamente debería ser sancionado, o lo ocurrido llevaba una intención premeditada.

Parece mentira, pero sí. Desde el VAR se le indica al bulto sospechoso que vaya a revisar la jugada, lo que ya fue extremadamente grave, pero una vez que el bulto sospechoso la revisa e indica la anulación del tanto viendo lo que vimos todos, da que pensar.

En Gol Televisión se tronchaban de la risa...cualquiera que observara esa jugada, con amarilla incluida a Aguza que además le impide disputar un encuentro trascendental, puede entender que algo extraño ocurre, porque el VAR ha desnudado deportivamente a los dos bultos sospechosos, el que no se vio del VAR y el que vimos sobre el tapete del Mediterráneo. Y me inclino a pensar que no por desconocimiento del reglamento o por no interpretar el fútbol correctamente.

He dedicado toda esta acta a este suceso, porque lo considero de vital importancia. Cualquier tropiezo en esta mini competición es trascendental, y más para un equipo que intenta remontar en la clasificación. En Lugo, el Zaragoza salió airoso también del VAR y el Huesca ha tenido prácticamente una semana entre su primer choque y el segundo que disputa este jueves. Juzguen ustedes. Esto huele a podrido y a favoritismo aragonés (Tebas), saliendo a relucir a las primeras de cambio en choques a vida o muerte.

Es cierto que en la segunda mitad la UDA estuvo más que espesa, pero en una liga tan igualada ciertos detalles resultan ser trascendentales. ¿A quién no le afectó durante la segunda mitad el mazazo de un tanto deliberadamente anulado? A un servidor bastante, y a los jugadores seguro que también, que no son de piedra. La ansiedad, el enfado interno, todo ello planea sobre la mente y afecta sobremanera. Hay mucho en juego y poco tiempo para rectificar.

Es cierto, la UDA no supo tras el descanso cómo romper la defensa canaria, como sí que lo hizo durante los primeros 45 minutos, pero me resisto a evaluar los errores y defectos que se vieron tras la ignominia, mientras se mediatice un espectáculo deportivo de la forma que se hizo. Repito y reitero, la interpretación de esa jugada con la facilidad actual del VAR nos muestra a las claras que algo se cuece a favor de unos y en contra de otros. Cuánto nos hemos reído con ese penalti de los años 60, ¿no? Pues nos la han colado en pleno 2020, en nuestro estadio, con televisión en directo y con VAR.