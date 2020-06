Guti: "Me sorprende que el propio árbitro haya pedido insistentemente el VAR"

Guti comentó lo siguiente sobre la derrota de su equipo ante Las Palmas: "El equipo ha tenido el control del partido durante los 90 minutos. En el gol de ellos no hemos estado finos, pero luego ya no han tenido más. El gol de Juan nos hubiera dado mucho para el segundo tiempo... Del gol anulado lo veo claro, no le toca. Me sorprende es que uno de mis jugadores ha pedido insistentemente al VAR la revisión cuando lo había visto bien. Creo que el árbitro nos ha perjudicado bastante, en la jugada del gol no ha estado fino".

Sobre el insulso juego del Almería, indicó que "creo que hemos hecho las cosas bien, les hemos tenido a ti, aunque es cierto que no hemos estado acertados porque han estado diez rivales metidos en su campo. Ellos saben a lo que jugaban y nos han complicado".

Por su parte, Pepe Mel dijo que "creo que el equipo ha trabajado muy bien, me han devuelto la confianza que he depositado en ellos. Tenemos jugadores para usarlos, no sólo para entrenar. Los felicito por lo bien que lo han hecho. Hemos estado muy serio durante todo el partido, hemos manejado los tiempos, entendido muy bien la posición de Rubén Castro. Sabíamos que el Almería por fuera es muy peligroso y estoy orgulloso porque el equipo se ha vaciado. Hemos llegado con solvencia, no hemos pasado apuros. Teníamos que ser un equipo más disciplinado, más acorde a lo que es Segunda División. Cuando el equipo se junta, no nos pillan en contras como antes, no lo podíamos permitir. Es para felicitar a los jugadores, éste es el camino, de momento hemos salido del agobio".