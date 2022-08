Rubi: "Mi obsesión es que tarde en llegar el primer mal partido"

Rueda de prensa de Rubi antes de la visita del Sevilla al Power Horse Stadium.

NUEVAS ALTAS: "Aparte de Mendes y De la Hoz, espero que durante el día de hoy se pueda dar de alta a alguno más. Todo lo que se ayudar al equipo evidentemente lo vamos a dar como bienvenido"

PARTIDO: "Cuando llevas dos jornadas de liga, hay 9 equipos que todavía no hemos ganado. Es normal, porque hemos jugado muy poco. Me espero un partido de mucha tensión, porque nosotros queremos la primera victoria y el rival también lo quiere. Cuando avanzas de a tres cambian mucho las cosas. Hacemos un trabajo para ser cada vez mejor equipo, pero lo que nos interesa es ganar partidos y a nuestro rival igual".

MÁS CONFIANZA: "Los dos partidos nos han dado vitaminas. El primero dimos muy buena imagen y estuvimos cerca de puntuar contra un rival máximo y el otro día se le dio continuidad con claras opciones de llevarnos el partido. He notado que los futbolistas están rompiendo esa barrera de decir estamos aquí y somos uno mas, sabiendo que hay plantillas con más potencial que la nuestra, pero esa barrera los futbolistas la han traspasado. El tema es no confundirse, no pensar que se abre una puerta de facilidades; las dificultades siguen estando, si nosotros competimos al mismo nivel podremos ganar sin lugar a dudas, pero si no lo hacemos, no veremos una victoria".

EL RIVAL: "No espero a un Sevilla desesperado ni mucho menos, es un equipo que en el corto plazo va a empezar a ganar partidos y a escalar posiciones, nadie tiene ninguna duda de eso. Los 6 o 7 primeros ya sabemos todos quienes van a ser y uno de ellos será el Sevilla, es cuestión de tiempo. Nosotros vamos a intentar que esa primera victoria se retrase una semana más y caiga de nuestro lado, pero nos viene un equipo de Champions, un gran equipo con un gran staff y un rival potentísimo".

INSCRIPCIONES: "En este tema el papel del entrenador, cuando hay una duda entre uno u otro pues obviamente doy mi opinión, pero mi papel es mínimo, porque si liberas un millón, no puedes inscribir a uno de dos millones, por mucho que yo diga este u otro. Las cosas han ido prácticamente solas, no ha habido mucho margen de maniobra por mi parte en este asunto".

APPIAH: "Está en la plantilla, todos los que están pueden competir y ayudar. Llevamos dos partidos, no ha entrado pero no es porque no cuente con él, para nada. Tenemos un trabajo hecho durante un año, sigue trabajando bien y en cualquier momento será útil para el equipo. Cómo acabe el mercado, no tengo ni idea, y no hablo de Appiah. El entrenador ahí tiene poco que decir. Esto es un mercado donde los clubes mandan y punto. El entrenador a entrenar y ya está. Lo estoy pasando peor que nunca, porque piensas que se va a levantar un día un propietario inglés, se va a ir de compras por España y nos toca a todos, empieza el efecto cadena. A mí me preocupa mi equipo, mi Almería, y estas situaciones me ponen un poco nervioso. Tengo ganas de que llegue el 1 de septiembre y que se acabe esto de una vez por todas".

SADIQ: "En el día a día, Sadiq está inmejorable. En los partidos algunas cosas las puede hacer mejor, y en muchas nos ayuda. Si preguntas a cualquier rival, sin duda Sadiq es uno de los dos o tres que más les intimida. No tengo ninguna novedad ni duda sobre si ponerlo o no y ante el Sevilla va a jugar con todas las ganas del mundo".

TRES CENTRALES: "Este equipo lo entrena todo: 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2... continuamente trabajamos con variaciones de sistema. La idea de juego es intocable: todo lo que podamos presionar lo vamos a hacer, si podemos tener el balón más que el rival lo tendremos, nos gusta ser verticales con un sistema o el otro. Hemos empezado así, vamos a ver cómo seguimos, porque las cosas varían, como vimos la pasada temporada, que tuvimos mucha variedad en la forma de jugar".

SER OFENSIVOS: "Nosotros lo que queremos siempre es atacar. habrá momentos que lo tengamos que hacer desde atrás y otras veces esperando el momento para robar y salir. El ir a por el partido es siempre, otra cosa es que el rival siempre te lo pone difícil. Los cambios del final del partido siempre son con la intención de dale algo más al equipo".

EMBARBA: "Nos puede ayudar claramente en las dos bandas y también puede jugar de mediapunta,. Destacan dos virtudes que al cuerpo técnico nos gustan mucho: el uno contra uno y el golpeo a puerta. Esas dos habilidades las tiene y vamos a intentar que esté al cien por cien, porque hay mucha competencia ahora, con Ramazani, Baptistao, Appiah, Portillo... todos muy diferentes, que eso nos da juego a los entrenadores, y por supuesto también tiene ese punto de experiencia".

AFICIÓN: "Su papel es clave. Mientras que no nos dividamos afición y equipo, el objetivo se va a conseguir, eso lo tengo muy claro. Los primeros que siempre tenemos que dar esa muestra de que peleamos al máximo cada partido somos nosotros. Mi obsesión es que tarde en llegar el primer mal partido. Todos los tienen y no uno. Que tarde en llegar, porque la afición va a seguir contenta con nosotros, como está demostrando. Queremos darles más, vamos a pelear porque no se pierda el feeling".

¿TIENE QUE SALIR ALGUIEN?: "Yo de las cinco o seis estrellas me desmarco. No tengo constancia de que tenga que haber una venta. Igual hoy habrá dos inscripciones más y lo normal es que la semana que viene lo poco que queda pueda quedar inscrito. Pero yo me dedico a entrenar y no puedo responder sobre otras cuestiones".

SANCIÓN A CENTELLES: "Lo digo en frío. No voy a comparar lo de Acuña con lo de Centelles, pero tendrían que reflexionar un poco los que ponen las sanciones, si realmente eso está bien redactado. Seis futbolistas se van de un banquillo a otro y hay una tangana, y sin embargo en nuestro caso es un jugador que hace un comentario y levanta los brazos. El primero se lleva 1 y el nuestro 2 partidos. Eso no está bien organizado. Veo más grave ver una tangana por televisión que un jugador en un momento dado haga un comentario y levante los brazos. Si lo otro es un partido, esto tiene que ser uno. Que se preparen todos los equipos, porque levantar los brazos y hacer comentarios lo hacen todos, y hemos visto que son dos partidos de sanción".