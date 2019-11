La Alcazaba, patrimonio de cine y plató de rodaje

En un almacén de Madrid, pequeños grandes objetos del cine rodado en la provincia construyen un escenario muy particular y con mucha historia. Su artífice, el atrecista Julián Mateos, ha sido uno de los verdaderos protagonistas, junto a la empresa Contreras Constructora Cinematográfica de Tabernas, de la muestra que se exhibe en la Alcazaba con el fin de enseñar a los visitantes un extracto de lo grabado en el monumento más importante de la ciudad.

Almeriacine es el grupo que ha trabajado para que esta muestra se hiciera realidad y de diseñar el recorrido y contenido de las visitas guiadas con el cine como hilo conductor. "La exposición surgió de manera anecdótica. Se construyó un gran decorado en La Hoya y los visitaban no sabían que se estaba rodando en la Alcazaba, algunos pensaban que estaban restaurando las murallas. Después, se hizo Juego de Tronos (2016) y pensamos que había que hacer algo de cine en la Alcazaba porque no se transmitía la importancia de estos rodajes. Hablamos con Arturo del Pino, director del Conjunto Monumental, tuvimos una reunión y nos propuso organizar una exposición", explica uno de sus miembros, Juanen Pérez Miranda.

Se pueden ver objetos de 'Juego de Tronos', Patton', 'Resucitado'...

La organización de esta muestra, que contiene atrezo original, comenzó por poner las bases junto a la coordinadora de la exhibición Loli Pardo del discurso expositivo que consiste en "cómo los distintos espacios de la Alcazaba pueden servir de escenario para diferentes lugares y temáticas".

Tras tener claro la línea que iba a llevar la exposición y la visita guiada al conjunto, el grupo "comenzó con todo el proceso de buscar material, y era un reto importante porque no teníamos nada. Investigando, nos dimos cuenta que ya teníamos uno de los elementos, que no sabíamos que estaba, el banco de Juego de Tronos, que lo dejaron en la Alcazaba" y que se encuentra fuera de la sala expositiva que se ubica en la Torre del Homenaje.

Los miembros de la asociación comenzaron a investigar y dieron con dos personas que han sido los verdaderos artistas de esta muestra: Contreras Constructora Cinematográfica y Julián Mateos. Su trabajo como atrecistas y su conciencia de que lo que han creado para esa película tiene un gran valor dio lugar a contar con multitud de artículos que podían haber completado más salas expositivas. Las cuatro personas que han dado vida a esta muestra del séptimo arte son: Juan Jesús López, Óscar Delgado, Víctor Miralles y Juanen Pérez Miranda.

Julián Mateos, que trabajó junto a Gil Parrondo, prestó material de grandes películas como Patton, Conan, Marchar o Morir… Juan Enrique Pérez explica que para llevar una buena línea narrativa "seleccionamos un total de 32 películas significativas de las que elegimos las más importantes y de las que más material disponíamos".

En la sala se pueden ver, entre otras cosas, cuatro columnas, dos llamados y planos originales de la película Resucitado (2016), donado por Contreras; por su parte, Mateos prestó un sarcófago que aparece en una escena de Marchar o morir (1975) junto a Max Von Sydow; un florete de Los cuatro mosqueteros (1974); una espada de El viento y el león (1977); un casco y una fusta de Patton (1970); y dos espadas y un escudo de Conan (1982).

La muestra comenzó el 13 de julio y, aunque se iba a clausurar antes, se ha podido extender durante un mes más hasta el 29 de abril, así la Alcazaba cuenta con otro atractivo más. "Se está realizando una visita guiada al mes. El itinerario tiene 18 puntos con distintos rodajes, y se explican seis películas por cada una de las tres películas", apunta Pérez.

La Alcazaba, patrimonio de cine, es el nombre que recibe esta muestra. "Un mismo escenario ha podido representar Jerusalén, Malta, Roma…", añade. Pero la Alcazaba, no solamente ha servido para dar vida a historias bélicas, religiosas o de época, también se ha empleado para otro tipo de temáticas como la película Me has hecho perder el juicio, con Manolo Escobar.

Para el miembro del grupo Almeriacine, "hay un gran desconocimiento de la historia cinematográfica rodada en la Alcazaba". Cleopatra (1963), Orgullo de estirpe (1971), Marco Antonio y Cleopatra (1972), Indiana Jones y la última cruzada (1989), son algunos de los nombres que representa la grandeza del conjunto monumental como plató cinematográfico. Según señala Pérez, "algunas de las escenas también nos sirve para enmarcar algunas de las actuaciones del monumento como la reconstrucción de la Torre Sur".

Durante el itinerario, se pueden ver algunas imágenes de las películas rodadas en la Alcazaba. "En una de ellas se puede ver una maqueta del genio de los cristales pintados, Emilio Ruiz del Río", destaca Pérez Miranda. Según lo que ha podido constatar, los dos espacios donde más escenas se han rodado son el estanque de nenúfares y el Patio de Armas.

Ya dentro de la sala se aprecian las ilustraciones de Celia Cloe, el diseño de paneles de Sol Ravassa y una proyección realizada por Víctor Miralles. En la información que aparece en los diferentes carteles se puede apreciar diferentes imágenes que han conseguido por material técnico de rodajes, donaciones de particulares y hemerotecas.

La exposición dispone de un documento gráfico inédito: una fotografía donde aparece Harrison Ford en 'Indiana Jones y la última cruzada' en la entrada de la Alcazaba, convertida en esos momentos en un mercado turco, con tenderetes, cestas, camellos y otros animales. "La historia de esta fotografía es muy bonita porque la sacó un grupo de estudiantes del instituto Celia Viñas que se fugaron de clase y vinieron al rodaje", dice Pérez Miranda.