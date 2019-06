Dios canta en el fin de fiesta del Festival con el tradicional mojito

Las tradiciones hay que mantenerlas y eso lo saben desde el Festival de Teatro y volvieron a celebrar su tradicional mojito. Esta vez estuvo acompañado por la voz del primer Dios de La Llamada, Richard Collins-Moore, que en la recta final del concierto se sumó Nerea Rodríguez, cantante y actriz que encarna a María en el musical.

Los dos artistas estuvieron acompañados por La Banda de Dios, que pone la música a La Llamada, y la complicidad era máxima entre todos.

La primera parte estuvo protagonizada por Collins-Moore e interpretó temas como Supersticious, Satisfaction, A quién le importa, Oh pretty woman..., entre otras.

Posteriormente, se incorporó Nerea Rodríguez y fue cuando el público se acercó al escenario para disfrutar de la actuación de los dos artistas. Junto a su compañero interpretó canciones como la oscarizada Shallow, You’re the one I want (Greese) y el tema principal de la película La Llamada, que a petición del público lo cantaron dos veces. La cantante, salida de la hornada de Operación Triunfo 2017, también hizo un sondeo para saber cuántas personas habían ido al musical celebrado en El Ejido. A una de las jóvenes que fue y preguntó directamente, aseguró que había visto la película cinco veces.

Posteriormente, el grupo Me & The Reptiles sorprendió con una sesión indie donde la guitarra y el violín eléctrico dieron un toque mágico a cada uno de los temas. La formación está compuesta por Mamen GVRC, José Guirado y René.

Julia Ibáñez, concejal de Cultura, hizo un balance positivo de la 42º edición: “Hemos tenido variedad, calidad, espectáculos de primer nivel. También Butacas de Honor. Destacar el teatro de calle que sirve para que los más pequeños empiecen a valorar lo que es nuestro Festival. Con ganas para afrontar la 43º edición que nos ponemos a trabajar desde ya”. También están trabajando en realizar ferias teatrales en el municipio: “Es una idea que desde hace tiempo barajamos. Podemos ser sede del teatro para promotores y gestores culturales. Vamos a intentar que esas ferias rompan la estacionalidad celebrar en el Castillo y el Cuartel de Carabineros de Guardias Viejas”. Ibáñez continúa con el área de Cultura después de las elecciones: “Seguimos con mucha ilusión. Pienso en la 45º edición del Festival de la que seré responsable. Hay mucho trabajo por hacer con todos los asuntos de patrimonio”.