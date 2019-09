Esther Eiros: "Viajar abre la mente y enseña que el mundo es para todos"

Esther Eiros es una profesional del mundo de la comunicación que lleva más de 50 años al otro lado del transistor. Aterrizó en Onda Cero en 1993 con Gente Viajera, programa que se emite todos los sábados y domingos de 12:00 a 14:00. Desde hace más de 25 años, Esther nos permite viajar desde nuestras casas transportándonos a rincones recónditos de la geografía nacional e internacional. ‘Gente Viajera’ cuenta con infinidad de galardones y es el único programa radiofónico que se ha emitido desde los 5 continentes. Sus secciones y consejos nos abren una nueva ventana mostrándonos las nuevas tendencias culturales que existe en el mundo global a la hora de viajar, porque como Esther dice: “Viajar nos abre la mente”.

-¿El éxito de la Geoda de Pulpí a nivel mundial demuestra que el turista es cada vez más un buscador de nuevas experiencias?

-Yo diría que ahí hay una gran dosis de lo que hoy en día se conoce como ‘postureo’, el querer bautizar las cosas con un nombre distinto. Si echamos un vistazo a los grandes viajeros que preparaban durante mucho tiempo sus viajes, muchos de ellos se iban con un billete de ida sin el de vuelta, de hecho, en ‘Gente viajera, Quique del Olmo está recuperando aquellos grandes viajes que ahora les ha dado por llamar ‘experiencias’. Los viajes en sí son vivencias. Los grandes descubrimientos en cuevas a lo largo de su historia han hecho que lugares que no eran conocidos pasaran a formar parte de una oferta turística, por eso, el descubrimiento de la Geoda va a potenciar la economía local de Pulpí.

-Ha viajado por todo el mundo y has tenido la oportunidad de conocer lugares maravillosos, ¿cree que la Geoda, desde donde va a realizar el programa 'Gente Viajera', le va a sorprender cuando la visite este sábado 21 de septiembre?

-Seguramente sí. Todas las cosas donde la mano del hombre no ha manipulado, si tienes una cierta sensibilidad, puedes llegar a trasladarte a la época, aunque lógicamente la mina ha sido trabajada por la mano del hombre antes del descubrimiento de la Geoda. Aún no he tenido la suerte de visitar la cueva donde se encuentra el descubrimiento, y eso que voy mucho a Almería. Me encanta visitar Sierra María- Los Vélez, es el único lugar de toda España donde el manto celestial lo tienes encima de la cabeza como solo pasa en Centro Iberoamérica.

-¿Cuál es el papel del turismo contra el despoblamiento de las zonas rurales?

-Creo que el turismo lo que ayuda en estas zonas rurales y municipios es poner en valor el territorio. El patrimonio y la naturaleza lo hemos empezado a valorar cuando el planeta tierra nos ha demostrado que ya no aguanta más. Si no cortamos la línea de actuación que llevamos, en el 2030 ya no habrá marcha atrás. Ahora mismo están viajando 1.400 millones de personas mientras tu y yo estamos hablamos, por lo tanto, ¿qué hace el turismo? Podría erradicar el hambre en el mundo, es algo que persigue la OMT (Organización Mundial del Turismo) desde hace muchos años. ¿Sabes cuál es el problema desde mi humilde punto de vista? Cada vez tenemos políticos menos cualificados, parece que solo han llegado a la política egoístamente por su persona y por dinero y no buscan soluciones para los problemas que existen. Si a final de mes no les pagaran su sueldo, se pondrían a trabajar y llegarían a acuerdos, pero de momento, solo unos cuantos trabajan.

-¿Cree que la clase política podría hacer más?

-Hay que encontrar más la paz para todos que también huelga por su ausencia. Vivimos en un mundo en donde 800 millones de personas pasan hambre. No sé cómo los demás, que le sobra lo que tienen menos la vergüenza, son capaces de dormir tranquilos. Mientras que algunos no tienen nada, los nuevos políticos han priorizado comprarse su techo y si puede ser el más caro, mejor. Luego no predican con el ejemplo, la palabra socialista infiere un comportamiento. Ya lo decía Cristo: “Por sus hechos los conoceréis”.

-¿El turismo de cercanías durante todo el año puede compensar el descenso de turismo internacional?

-Claro, de hecho, ya nos lo ha demostrado en dos ocasiones. En el 2018, desde Semana Santa, y este año, en verano, estamos supliendo la falta de turismo extranjero con el auge del turismo nacional. El turismo hay que ordenarlo, hay que darle facilidades a la gente que viene de fuera. Hay que profesionalizar el sector que ha crecido bastante en los últimos tiempos, pero tenemos que seguir mejorando de esa calidad que ya hemos logrado. Los españoles, con su mochila al hombro o con su maleta ha priorizado por salir porque viajar abre la mente, enseña a compartir y ve que el mundo es de todos y para todos. Igual que nosotros vamos a otros países y nos reciben bien, nosotros debemos de hacer lo mismo con la gente que viene. Los políticos nuestros no pueden ser el eje del enfrentamiento entre los que nos visitan y los ciudadanos de cualquier destino. Tuve la ocasión de hablar con Pablo Iglesias y le dije: “Señor Iglesias, me ha sorprendido enormemente ver que efectivamente ninguno de ustedes ha nombrado el turismo para nada” y me respondió: “Tiene usted razón, le prometo que voy a reparar en ellos” a lo que yo le repliqué: “Haga usted lo que quiera, su compromiso es con el pueblo, no conmigo”.

-En estos últimos años están apareciendo nuevas tecnologías y maneras para buscar destino, ¿en qué manera estas nuevas tendencias afectan a un programa como ‘Gente Viajera’ o al turismo en general?

-En Gente Viajera está demostrado que no afecta. Cuando aparecieron las nuevas tecnologías, que son fuertes y necesarias, se comprobó que son una herramienta muy importante y que pueden convivir con las agencias de viaje. Hace mucho tiempo que en ‘Gente Viaje’ tenemos un espacio que se llama “De la Red a la radio” y donde explicamos tendencias online. Al final, si vas a realizar un viaje de medio o largo recorrido, lo contratas en una agencia de viajes en vez de buscarlo por tu cuenta. Por lo tanto, el offline y el online se dan la mano y las nuevas tecnologías pueden ayudar a muchas personas.