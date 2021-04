Así es la sudadera para perros de Zara de rayas marineras que los amantes de las mascotas han agotado en todos los modelos.

La industria de la moda siempre está preparada para sorprendernos. Sobre todo si se trata de Zara, que lleva toda la primavera sin casi darnos respiro. El buque insignia de Inditex no para de lanzar nuevas propuestas que, además de ser toda una sorpresa, terminan convirtiéndose en auténticos fenómenos virales.

A pesar de que no sea una tendencia nueva, la nueva colección de Zara es la que nos ha confirmado que el estampado estrella esta temporada es el de los años 70 y no podemos estar más encantadas. Pero no ha sido la única sorpresa de la firma. Su falda pareo inspirada en un mantón de manila nos ha conquistado por completo y su mono de lino de nueva temporada es el que las mujeres bajitas estábamos esperando. Pero, la auténtica revolución de Zara, su prenda más viral (todavía más que los vaqueros rosas) y todo un fenómeno de masas es una sudadera para perros de rayas marineras y que los amantes de las mascotas han agotado en todos sus modelos (y en todas las tallas).

Que las rayas marineras son una tendencia completamente atemporal por la que apostar siempre es un éxito es una realidad innegable, que la preocupación de muchos porque sus perros vayan a la última moda, también. Por eso no es de extrañar que Zara, que sacó su primera colección para mascotas el pasado febrero, se atreva a lanzar una sudadera para perros con el estampado más estiloso. Disponible en dos colores, rojo y azul, la sudadera para perros de rayas marineras es de mangas cortas y cuenta con una capucha, una prenda muy original y con la que abrigar a las mascotas y que, además, vayan derrochando estilo.

Así es la sudadera para perros de Zara, todo un fenómeno

Al igual que ocurriera con otras prendas de la firma, la sudadera para perros de Zara de rayas marineras se ha convertido en todo un fenómeno de masas y ya está agotada en ambos colores y en todas las tallas. Coming soon se puede leer junto a ambos modelos, con los que los amantes de las mascotas han arrasado.

Lo podemos entender, la sudadera para perro de Zara es tan parisina, que nos han entrado ganas de comprarnos una para nosotras y pasear con la misma indumentaria que nuestras mascotas. Además, las imágenes de los perritos que lucen las sudaderas de Zara son tan adorables que es normal que los amantes de las mascotas quieran que sus perros lleven una sudadera como ésta.

Disponible en rojo y en azul y desde la talla S a la XL (en la web explican cómo averiguar la talla de tu mascota), la sudadera para perros de Zara de rayas marineras tiene un precio de 15,95 euros. Completamente agotada, mientras reponen y no la sudadera para perros Zara ha apostado por lanzar otra sudadera para mascotas, esta vez con caritas sonrientes. En blanco y con varios Smiley, la sudadera alternativa de Zara también tiene un precio de 15,95 euros y, por el momento, está disponible en todas las tallas.