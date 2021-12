Los ministros de Pesca de la UE deciden el rumbo del sector

“La aplicación de una reducción directa de las jornadas disponibles, así como la implementación de nuevas medidas técnicas de tipo restrictivo que no han alcanzado, en momento alguno durante las pruebas piloto llevadas a cabo, resultados concluyentes, no puede seguir siendo la política pesquera que persista”, expone el sector.

El sector considera necesario que se proceda a evaluar, de forma urgente, las consecuencias que sobre los stocks han tenido las medidas que hasta ahora , desde la implantación del Plan Multianual, se han puesto en marcha, como la reducción de días, cierre espacio temporales, etc . “Es inviable esperar a 2025 para realizar una evaluación del MAP, máximo teniendo en cuenta que el mismo STEFC, en su informe, afirma que el rendimiento máximo sostenible (RMS) no se va a conseguir en todas las zonas y para todas las especies en ese año. Por ello, es necesario aplazar la fecha pretendida para alcanzar el RMS, planteando, en su caso, una duración del plan de 10 años en vez de 5. Siendo imprescindible disponer de evaluaciones anuales que orienten sobre los resultados de las medidas.

Propuesta de cambio malla por parte del Gobierno español

El Ministerio de Pesca se posiciona al lado del sector a la hora de no respaldar una reducción adicional de los días de pesca hasta que no se analicen los resultados de los estudios científicos que miden el impacto que han tenido sobre los stocks pesqueros las medidas en marcha desde 2020 y que no estarán disponibles hasta el próximo año, según se desprendía de la reunión con la Secretaría General de Pesca y el grupo de trabajo del sector pesquero. Lo que no dejaba satisfecho al último es la propuesta con la que España acudirá al Consejo para no ir con las manos vacías: el borrador de una orden ministerial con medidas técnicas para la selectividad de las especies, que se refiere al cambio de malla de 40 a 45 milímetros, según detallaba José María Gallart, presidente de la Faape, quien mantiene: “Este no es el camino a seguir”. Actualmente, en base al reglamento europeo de 2006, se puede emplear una red de malla cuadrada de 40 milímetros o romboidal de 50.