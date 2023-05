David Bisbal cumple el sueño de Broncano: "¿Cómo están los máquinas de La Resistencia?"

David Bisbal fue, una vez más, el protagonista del programa La Resistencia de Movistar+. Pero esta vez como invitado, por fin. Cumplió así el sueño de David Broncano, que decenas de veces había manifestado públicamente su deseo de que el cantante almeriense fuese al programa.

Bisbal, como es habitual, estuvo muy espontáneo y divertido y no evitó ninguna pregunta (o casi ninguna, porque del dinero que tiene no dijo nada). Nada más entrar al plató ya mostró la energía que desborda: "Has entrado como un puma", bromeaba Broncano.

Bisbal no dudó en reírse de sí mismo y, a pesar de que le insistieron en que no lo dijera, nada más empezar ya soltó su mítica frase que se hizo viral en abril: "¿Cómo están los máquinas de La Resistencia", dijo, despertando una sonora ovación del público. De hecho, el almeriense le regaló a Broncano una figura de cartón de él mismo diciendo la frase.

El cantante almeriense visitó La Resistencia para presentar su última canción, "Ay, ay, ay", la primera bachata que hace en sus 20 años de carrera. "Eso es lo que me gusta, probar cosas nuevas y no estar siempre repitiendo más o menos lo mismo", asegura.

Bisbal y Broncano no pudieron evitar bailar al ritmo de la nueva canción; una oportunidad más para que el presentador jiennense demostrase que, a pesar de llevar años dando clases de bachata, eso del baile no es lo suyo.

David Bisbal y su vida sexual

La Resistencia es un programa irreverente en el que son habituales las referencias al sexo y otros temas que suelen ser tabú en la televisión. Y con David Bisbal no hicieron una excepción. El cantante almeriense tuvo que contestar a la pregunta clásica: "¿Cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes?".

Antes de responder, Bisbal le pidió permiso a su mujer, Rosanna Zanetti, presente entre el público. "Rosanica, hija, ¿tú quieres que yo cuente cómo son las cosas cómo son?", le preguntó el cantante. "Estoy halagada por tu interés por nuestra actividad íntima, David, de verdad", bromeó ella. Finalmente dio su consentimiento para hablar del tema, a medias: "Si quieres te doy permiso para decir no el número de veces del último mes, sino cuándo fue la última vez". Y Bisbal lo dijo: "Fue anoche", respondió entre aplausos, provocando el sofoco de su esposa: "Pobrecica, si está sudando y todo", dijo Bisbal tras abrazarla.

Por otro lado, en otro momento de la entrevista se habló también sobre la masturbación. "¿Estando en pareja cortas las pajas de raíz?, le preguntó Broncano. Tras dudar unos instantes sobre si responder o no, Bisbal se sinceró: "Yo creo que el autoplacer es importante en la vida. Ten en cuenta que tengo que viajar mucho".

La Bisbat Cueva, referencias a Almería y una película de robots

La entrevista con David Bisbal en La Resistencia dejó otras muchas anécdotas. Por ejemplo, el cantante almeriense admitió que nunca lleva cartera, solo el móvil. "Ni siquiera llevo llaves, porque con el móvil puedo abrir la puerta de casa", dijo. Sorprendido, Broncano le preguntó si es que vive en una "Bisbat Cueva".

Bisbal habló sobre su vida privada y reconoció que, aunque no lo parezca, "a veces soy muy cortado". También admite que es una persona "demasiado responsable", por lo que puede resultar muy aburrido. "No suelo beber alcohol, pero cuando voy a bucear a Almería o Murcia me encanta beberme una cerveza bien fría al acabar", admite.

En este sentido, David Bisbal contó que la última vez que ha ido "piripi" fue en Navidad, porque tenía siete días para recuperarse: "Es que la voz se puede rajar con facilidad, hay que tener muchísimo cuidado con ella", explica.

En su charla con David Broncano tampoco faltaron las referencias a Almería. Bisbal contó que su primer concierto, con la Orquesta Expresiones, fue en El Saltador de Huércal-Overa. "Es un sitio muy bonito, claro que sí", respondió ante la pregunta del presentador.

Para terminar, Bisbal fue el protagonista de una escena de una película de ciencia-ficción con robots. El colaborador Jorge Ponce le pidió que diera el salto de la música al cine y así lo hizo, junto a Antonio Resines. Un momento muy divertido que acabó, como era de esperar, con el famoso "¿cómo están los máquinas?".