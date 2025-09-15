Casi 22.000 denuncias en seis meses: este radar de Almería se cuela entre los más 'multones' de España

La Dirección General de Tráfico (DGT) ponía en funcionamiento el martes 21 de enero 24 nuevos radares (17 fijos y 7 de tramo) con los que controlar el exceso de velocidad en la carreteras secundarias de varias provincias, de los que tres se ubicaron estratégicamente en Almería. A la carretera del yeso, la A-370 de Los Gallardos hacia el puerto de Garrucha, llegaría el primer radar de tramo de la provincia con limitación de 90 kilómetros por hora y otros dos dispositivos fijos se instalaron en la A-1050 entre La Mojonera y El Ejido y la AL-3117 a la altura de El Mamí en dirección al polígono de La Juaida con una restricción de 50 kilómetros por hora.

Primer mes de comunicaciones sin sanción Durante el primer mes, del 21 de enero al 21 de febrero, no se multó a los infractores y la DGT se limitó a enviar notificaciones informativas para dar a conocer la presencia y actividad de estos nuevos radares. Ese periodo de gracia se saldó con 11.000 cartas a los conductores ‘cazados’ con velocidades por encima de las permitidas, de los que 7.770 se corresponden con el radar de la carretera de El Mamí. Más del 70% de las infracciones en ese nuevo cinemómetro en altura de la AL-3117 ponían de manifiesto lo que ha acabado siendo una realidad: se iba a convertir en el radar más letal de la red viaria almeriense.

A pesar de contar con una señal vertical de preaviso para que los conductores retiren el pie del acelerador y de un primer mes de notificaciones para informar a los usuarios de esta vía por la que circulan en torno a 15.000 vehículos diarios (un 6% pesados), el cinemómetro de la carretera AL-3117, que ya había sido víctima de un acto vandálico que rompió la cámara antes de que entrara en funcionamiento, completó sus primeros cien días, del 21 de febrero al 31 de mayo, con una estadística de récord para la Jefatura de Tráfico en Almería: 11.377 denuncias. El saldo de los tres meses posteriores ha sido de 10.449 sanciones, lo que pone de manifiesto un leve retroceso en el volumen de multas en relación al primer trimestre del 56% en junio, 35% en julio y 30% en agosto, debido a un mayor respeto y concienciación sobre el límite de velocidad de esta carretera por parte de los conductores que ya conocen el emplazamiento del cinemómetro que sólo sanciona en sentido a La Juaida.

Más multas que todos lo radares de la provincia

La suma de las 11.377 denuncias de febrero a mayo y las 10.449 del periodo estival eleva el cómputo total a 21.826 multas en poco más de seis meses (191 días), lo que se traduce en una media de 114 por jornada. El control del exceso de velocidad en todos los radares fijos y móviles de la provincia durante el pasado año motivó la interposición de 22.190 denuncias, casi las mismas que lleva el cinemómetro de la carretera de El Mamí en un semestre. Esto quiere decir que un solo punto de la red va a superar la suma del resto. En 2024 fueron 14.157 denuncias en radares móviles y 7.673 en los fijos. Si se compara con los instalados de forma permanente en los pórticos y laterales de las autovías y carreteras secundarias, el de la AL-3117 ya multiplica por tres la estadística de todos en su conjunto. En 2023 fueron 6.043 multas en radares fijos y 11.044 en los móviles.

El radar se encuentra en la carretera de El Mamí, a poca distancia del hospital Vithas Almería / Javier Alonso

10.899 denuncias realizaron los quince radares más ‘multones’ de la provincia en 2024, prácticamente la mitad de las que ha formulado el nuevo cinemómetro de la carretera de El Mamí en poco más de seis meses. Los que ocupaban el podio hasta que ha entrado en acción este nuevo dispositivo de la carretera AL-3117, eran el del kilómetro 471 de la Nacional 340 (3.064 denuncias), el del kilómetro 824 de la A-7 (2.690) y el del kilómetro 49 de la A-334 (1.091).

En el top 20 de España

Pero no sólo lidera la estadística provincial de radares más multones, sino que además se han colocado ya entre los 20 primeros del país y cuando acabe el año estará más arriba porque tiene más de cinco meses para cerrar el ejercicio. El radar más activo del país denunció a casi 75.000 conductores y está situado en el kilómetro 20 de la M-40 de Madrid. A continuación se encuentran el del kilómetro 968 de la A-7 en Málaga con 67.502 denuncias y el de la A-15 en Navarra con 60.878. Sólo 50 radares contabilizan más del 50% del total de denuncias formuladas en España (1.156.954) y el de Almería se ha colado ya en las primeras posiciones con apenas seis meses de funcionamiento. En base a los datos de los radares del pasado año, el cinemómetro de la carretera de El Mamí estaría ya en el puesto número 17 del ranking nacional, si bien acabará mucho más arriba, posiblemente en el top 10, dado que sus datos son relativos a un semestre y esta estadística contabiliza el ejercicio completo.

Razones para cumplir los límites de velocidad Desde la DGT se hace un llamamiento a todos los conductores para que respeten los límites de velocidad, contribuyendo a salvar vidas y reducir la siniestralidad en las carreteras: - Llevar una velocidad adecuada podría evitar una cuarta parte de los fallecidos en siniestros viales. - A partir de 80km/h es prácticamente imposible que un peatón se salve en un atropello, mientras que a una velocidad de 30 km/h, el riesgo de muerte del peatón se reduce al 5%. - La velocidad afecta el riesgo de verse involucrado en un accidente. A mayor velocidad, es más difícil reaccionar a tiempo y prevenir un accidente. - La velocidad afecta a las lesiones consecuencia de un accidente. A mayor velocidad de impacto, se libera más energía al chocar con otro vehículo, usuario de la vía u obstáculo. - Existe una relación muy estrecha entre velocidad y riesgo de accidente, y entre velocidad y severidad de las lesiones consecuencia de un accidente.

Durante 2024, los radares de la DGT formularon 3,4 millones de denuncias por exceso de velocidad en España, lo que supuso un incremento del 4% con respecto al año anterior, con una media de 10.000 multas diarias. Andalucía sigue en el primer puesto del ranking de las comunidades autónomas con más sanciones de los radares, alcanzando 959.592 denuncias en el último ejercicio, un liderazgo al que contribuirá significativamente este año y en los próximos el dispositivo de la AL-3117 de Almería.

41 radares y uno en fase de estudio

En las carreteras de Almería están operativos actualmente 41 radares para controlar el exceso de velocidad, según el último listado de la Dirección General de Tráfico, de los que 12 son cinemómetros fijos, 28 móviles y 1 de tramo. Además, se encuentra en fase de estudio la instalación de un nuevo dispositivo en la carretera del Cañarete, muy controvertida en los últimos años por los continuos desprendimientos. La mayoría de los radares fijos se encuentran en autovías y vías de altas prestaciones (tres en la A-7), mientras que los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensifican con los móviles la vigilancia en las carreteras secundarias.

El cinemómetro de la AL-3117 ha pulverizado todos los record de multas de Almería / Javier Alonso

Además de los 41 puntos de control de velocidad, la Jefatura de Tráfico cuenta en la provincia con dos equipos automáticos de detección de infracciones orientados al uso del cinturón en la A-1000 y la A-391. Es uno de los principales factores de peligro en la carretera, ejerciendo una influencia muy negativa sobre la capacidad para conducir y generando situaciones de alto riesgo. Según el artículo 379.1 del Código Penal, se incurre en delito contra la seguridad vial cuando se superan los 60 km/h sobre el límite en vías urbanas y los 80 km/h en vías interurbanas que estaría castigado con penas de prisión de 3 a 6 meses y multa económica de 6 a 12 meses, además de la privación del derecho a conducir por tiempo mínimo de un año con un máximo de cuatro de retirada del carné.

21% de los accidentes mortales

La DGT ha contemplado la instalación a lo largo de este año de otros 122 nuevos radares en todo el país. La extensión de esta red de puntos de control se realiza con criterios de seguridad y se suele priorizar la carretera convencional por ser la que registra mayor concentración de siniestros con fallecidos. Por ejemplo, aglutinan siete de cada diez accidentes mortales de vías interurbanas en la provincia en 2024. El exceso de velocidad es la infracción que más puntos resta y tercer factor de riesgo en siniestros con víctimas mortales por detrás de las distracciones y el consumo de alcohol y drogas. La velocidad inadecuada es la causa del 21% de los accidentes mortales y está detrás de las salidas de vía que suponen el 42% de los accidentes con fallecidos en las carreteras españolas.