Abogados señalan que la regulación extraordinaria de inmigrantes es “necesaria”

La regulación extraordinaria de 500.000 inmigrantes cuya tramitación comenzó este mes en el Congreso gracias a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es “necesaria”, según la abogada Rosa Durán, miembro de la Subcomisión de Extranjería del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA).

Así lo ha manifestado a los medios junto a José Carlos Arias, presidente de dicha Subcomisión y decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, y Juan Luis de Aynat, decano del Colegio de la Abogacía de Almería, durante la inauguración del ‘I Encuentro Andaluz de Extranjería y Protección Internacional’ en la capital almeriense.

Durán ha explicado que por el momento no existe un borrador de dicha regulación o normalización. “Tenemos conocimiento de que va a haber una modificación del reglamento, probablemente en verano. Desde el Consejo General de la Abogacía Española, al que también pertenezco, tendremos reuniones para aportar ideas y modificar artículos en cuanto salga”, ha abundado.

Ha recordado que no se ha producido una regulación de este tipo desde hace un par de décadas, “supuestamente porque aquello provocó un efecto llamada y vino mucha gente, ya que este colectivo tiene mucho contacto con sus familiares, y ahora más con las redes sociales”.

“Puede ser que una regularización sea como un efecto llamada, pero para poder normalizar su situación tienen que cumplir una serie de requisitos, el más básico el haber estado empadronado o residiendo en el país durante un tiempo determinado. Todavía no está esa regulación, pero sí que la necesitamos”, ha advertido.

Parte del Colegio de la Abogacía de Huelva, Durán pone el ejemplo de su provincia, por la gran cantidad que trabaja con los frutos rojos “de manera irregular”, por lo que aboga por darles una “posibilidad” mediante un contrato de trabajo.

Incide en que “todas estas personas vienen buscando un proyecto de vida”, ya que viven en sus países “situaciones extremas”, toda vez que resalta el papel de los letrados para proteger los derechos de los migrantes una vez ponen un pie en el territorio nacional.

“Somos la persona que por todos los medios va a intentar ayudarlos. No sólo en las entradas masivas, como puede pasar aquí, en Almería, sino también cuando se detiene a una persona sin autorización para residir, a los mal llamados ilegales, porque son irregulares”, apunta.

“Lo ideal sería que todo el mundo entrara con su permiso de residencia y trabajo, pero esa no es la realidad. No es lo que vemos en Almería. Evidentemente, no se puede abrir la puerta a todo el mundo, porque el efecto llamada atrae a mucha gente y a veces no se les puede dar cobertura, pero hay que intentarlo con todos los medios a nivel nacional y de la Unión Europea”, insiste.

Durante esta primera jornada del encuentro, los decanos Arias y De Aynat han entregado un reconocimiento homenaje al personal de flota de Salvamento Marítimo, una distinción que ha sido recogida, en nombre de todos sus compañeros, por José Antonio Morata y Manuel Capa.

Un reconocimiento “no a la organización, sino a estos empleados públicos que son los que se mojan los pies, que son el primer contacto físico y visual de los inmigrantes cuando los sacan de la patera. Después viene lo nuestro, que también es áspero, pero estas personas se juegan la vida”, ha apuntado De Aynat.

Una labor que bien conocen los abogados en Almería y que ha provocado que sea la sede de este primer encuentro, al ser “epicentro del fenómeno migratorio en varios aspectos: en el humanitario, por el número de personas que se asisten, y después por el número de expedientes que provocan esas asistencias o esas solicitudes de permisos de residencia o de protección internacional”, añade.