Actores genios de la pantalla (II). El mejor James Bond, Sean Connery

En la historia de la humanidad han existido infinitos tipos de hombres con cualidades incontables, desde los que resuelven misterios de la física hasta los que parten nueces con el trasero. Pero sólo ha habido uno capaz de mandar al otro barrio a quien se le cruzara en una mala mañana, de beber sin perder el pulso de cirujano, de reventar en el asfalto un Aston Martin y de yacer con la mujer que se le antoja…erigiéndose, además, en el único que cada poco tiempo salva el mundo de un villano. Gracias a que existió ese dios literario, los dry martinis con vodka se toman agitados, pero no revueltos y hay hombres que se presentan con el apellido antes que el nombre. Es uno de los iconos de la sociedad del s.XX, Bond, James Bond, y quien le dio vida, entre otros seis más fue, Sean Connery. Según él, su interpretación de Bond logró encantar a todos menos a Fleming, autor de las novelas.

Connery pasó gran parte de la década de 1950 haciendo de modelo, interpretando pequeños roles teatrales y haciendo alguna que otra aparición. Luego, en 1958, ganó su primer papel significativo en una película, interpretando junto a Lana Turner en 'Otro tiempo, otro lugar' como corresponsal de guerra que se enamora de una periodista estadounidense.

Connery tuvo una carrera legendaria como actor en la que rodó más de 50 películas e incluyó apariciones en algunas de las películas más icónicas de Hollywood, como “Marnie, la ladrona” (1964), “Indiana Jones y la última cruzada” (1989) y “Los intocables” (1987), por la que ganó un Oscar al Mejor Actor de Reparto, dos premios de la academia del cine británico y tres globos de oro. "Nunca me presentaron a Fleming hasta que ya estaba bien metido en la película, pero sé que no estaba contento con mi elección", afirmó en 2008. Ian Fleming, escritor, periodista y oficial de inteligencia británico, creó al personaje en 1953. A pesar de sus reservas, Connery interpretó al agente secreto en siete películas de 1962 a 1983, y su versión es recordada no solo como la más genial de la saga, sino como uno de los personajes más geniales de la historia cinematográfica.

Los poderes de Connery como 007 provienen de su propio carisma. Como mejor describió Barbara Walters en una entrevista, el escocés era alguien que no pretendía ser sexy; simplemente rezumaba clase. Connery también puede afirmar que es el único actor de Bond que realmente logró que sonara bien la famosa frase, "Mezclado, no agitado".

Sus dos trabajos más recientes en Almería fueron en el papel de Henry Jones (padre de Indiana Jones), su escena en la playa de Mónsul hizo que nuestra paradisíaca playa viajara por todo el mundo y unas declaraciones grabadas en los años 70 que vieron la luz en el documental Spanish Western (2014), de Alberto Esteban.

El actor decidió seguir interpretando hasta que, finalmente, se hizo el papel que le convertiría en un nombre para la historia, el de James Bond, agente 007, que interpretó hasta en siete ocasiones, desde '007 contra el Doctor No' (1962), “Desde Rusia con amor” (1963), “James Bond contra Goldfinger” (1964), “Operación Trueno” (1965), “Sólo se vive dos veces” (1967), “Diamantes para la eternidad” (1971), “Agente 007 contra el Dr. No” (1962), hasta 'Nunca digas nunca jamás' (1983).

“El viento y el león”, rodada casi en su totalidad en nuestra provincia

Ya hemos hablado de “Nunca digas nunca jamás”, pero antes había estado para el rodaje de “La Colina” (1965) con unos escenarios espectaculares en las dunas de Cabo de Gata, a la que le siguió “Shalako” (1968) un western con Brigitte Bardot, y “El viento y el León” (1975) que rodaría con John Milius, y Candice Bergen, en su mayor parte en Almería, obra imprescindible para conocer el alcance de la historia del cine en nuestra provincia, dejando huella y recuerdos imborrables.

De su extensa filmografía sobresalen entre las más de cincuenta que rodó:

El nombre De la Rosa

Su porte y su voz ayudaron a consolidar a uno de los personajes más interesantes y profundos del cine: Guillermo de Baskerville. El director francés Jean Jacques Anaud adaptaba uno de los libros menos adaptables al cine, el que escribió el semiólogo Umberto Eco. La elección del actor no gustó al escritor italiano, como tampoco había gustado a Ian Fleming -autor de las novelas de Bond- su elección como agente 007.

La ofensa

En el año 1973, Sean Connery trabajó con Sidney Lumet. Un thriller policiaco, género que más gustaba al actor escocés. Interpretaba a un policía encargado de detener a un violador de niñas. Un policía que poco a poco se va autodestruyendo, perdiendo continuamente el control en todo lo que dice y hace.

Los intocables de Eliot Ness

Con este papel secundario consiguió el único Oscar que posee. Este thriller ambientado en los años 30, en el Chicago de la Ley Seca, es una de las grandes películas de la historia del cine. Dirigida por Brian de Palma, Connery trabajó con Kevin Costner, interpretando a un agente de policía, astuto y locuaz, Jim Malone.

El hombre que pudo reinar

A Sean Connery se le da bien el cine de policías y detectives. Otro género que no se le ha resistido es el de aventuras. También trabajó mano a mano con uno de los grandes directores del cine, John Houston. Junto a Michael Caine fue uno de los dos aventureros británicos que viajaban a la India en 1880 y que sobrevivieron gracias al contrabando.

Robin Hood

Más aventuras para sir Connery con Robin y Maria, película en la que interpretó a ese bandolero, que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. En aquella cinta, dirigida por Richard Lester en 1976, compartió escenas con nada menos que Audrey Hepburn. Fue la primera incursión del actor escocés en España.

La extensa filmografía de Sean Connery forma parte de la historia de la cinematografía mundial. Probablemente quedará para la Historia del Cine como el actor que le dio carnalidad, carisma y eternidad al personaje de Ian Fleming y brillo y empaque a otros muchos filmes.