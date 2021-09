Almería se sube al AVE

La isla de Almería ha escrito este viernes un capítulo definitivo en su lucha contra el ostracismo ferroviario. La sociedad almeriense en su conjunto, representada por los agentes económicos, políticos y sociales, se ha subido a la reivindicación del Corredor Mediterráneo para no volver a bajarse hasta que los vagones comiencen a circular por la provincia en el horizonte 2025-2026. El lobby #ObjetivoAlmeríaAVE, auspiciado por la Cámara de Comercio, se ha presentado anoche en sociedad por todo lo alto con una velada cultural, lúdica y reivindicativa que marcará un antes y un después en la demanda de un mayor ritmo constructivo de los trabajos pendientes.

La provincia se empieza a movilizar contra la historia interminable del AVE, un eje prioritario de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) desde hace ya casi una década cuyo calendario perpetuo se eterniza sin que avancen los tramos en curso. La primera parada de la iniciativa que nació este verano en el seno del tejido productivo ha sido un acto público en el que han participado en torno a medio millar de personas con la presencia de cargos del Gobierno y Junta, además de parlamentarios, concejales y alcaldes, encabezados por el de la capital como anfitrión. La expresidenta de ADIF y actual secretaria de Estado de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ha tomado buena nota esta tarde del sentir de la sociedad almeriense, al igual que el comisionado del Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, que estuvieron acompañados por el secretario de Estado de Memoria Democrática, el almeriense Fernando Martínez. Desde el Ministerio de Transportes han repetido por activa y por pasiva en la previa de esta movilización de la sociedad almeriense que esperan recuperar en semanas la maxima actividad de las obras y que se mantienen los plazos previstos.

Tampoco ha faltado a su cita con este movimiento que quiere ser una palanca de cambio para el progreso de la provincia la Junta con la consejera Marifrán Carazo así como los delegados territoriales. Minutos antes del comienzo del acto, la titular de Fomento de la administración andaluza ha insistido en que obras de la envergadura de la línea del AVE Murcia-Almería deben tener “una explicación permanente y continua, rendir cuentas” en relación a los retrasos que acumulan los trabajos y ha recalcado que “es un proyecto estratégico para la provincia de Almería pero también para el conjunto de Andalucía”.

El presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, también ha argumentado que para que la Alta Velocidad llegue a Almería se necesitan más compromisos y obras en ejecución, al tiempo que manifestaba que “si en algo está unida la sociedad almeriense es en conseguir, cuanto antes, el objetivo AVE”. Entre los asistentes también estaban la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, así como el eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido. Hubo una importante representación de asociaciones, colegios oficiales e instituciones como la Universidad de Almería.

Pero los que más se han volcado desde un primer momento con este lobby ideado por el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, han sido los empresarios almerienses cansados de retrasos y promesas incumplidas de una clase política que no ha estado a la altura de las circunstancias y conscientes de que esta infraestructura es fundamental para la competitividad y nuevas oportunidades de la economía provincial. Las principales firmas de la patronal almeriense estaban representadas este viernes en el primer acto del lobby por el AVE y durante el evento se evidenció su clamor y reivindicaciones a través de mensajes de vídeo en las pantallas gigantes. También lo hicieron periodistas de prestigio como Carlos Herrera e Isabel Jiménez.

Desde diferentes puntos de la provincia y prácticamente de todos los sectores se han sumado a una reivindicación justa y necesaria, pero sobre todo de la agricultura y la piedra natural que envían cada año casi 46.000 camiones para exportar mercancías hacia el resto de Europa, sin olvidar la importancia que tendrá el Corredor Mediterráneo para el turismo. El respaldo llegó incluso de fuera de Almería con el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, así como de los responsables de la patronal de otras provincias andaluzas y del levante peninsular.

En el Muelle de Levante del puerto, a los pies de la torre de Salvamento Marítimo, ha dado comienzo una movilización social sin precedentes en Almería contra el enquistamiento de las obras ferroviarias. Surge como un movimiento apolítico con un lema cristalino y contundente: “Esto no se para”. Así lo recoge la Declaración #ObjetivoAlmeríaAVE que demanda la aceleración de las obras para la llegada de la Alta Velocidad lo antes posible. El acto denominado ‘Estación 2025-2026’ se ha prolongado durante poco más de dos horas estructurado en tres partes que intercalaron análisis, humor y cultura siempre como una reivindicación en positivo que no va en contra ni frente a nadie.

La gala fue conducida por los periodistas almerienses Mar Villalobos, Cristóbal Cervantes y David Baños y se estructuró en tres partes: una primera titulada Conversaciones en la Sala de Espera con la radiografía y repaso a la situacion actual de la línea de Alta Velocidad con Murcia y su importancia socioeconómica para la provincia mediante un formato de entrevistas al ingeniero industrial y experto ferroviario Francisco García Calvo; una segunda parada dedicada al humor (Monólogos en la estación) con los cómicos almerienses Kikín Fernández y Alvarito; y una tercera denominada Música para el Viaje con un potente despliegue de la industria cultural local con la coreografía de Anabel Veloso para las piezas Flamencas Viajeras y Mediterráneamente en las que contó con las bailaoras Mayte Beltrán, Beatriz Higueras, Carmen Moreno, Isabel Vargas; Rocío Beltrán (Escuela Flamenca El Jaleo) y Carmen Sánchez (Escuela de Danza A compás), así como con la participación de Rocío Zamora al cante, Gabriel Pérez a la guitarra y Jesús Herrera en el recitado.

A continuación fue el turno para los clásicos, con piezas del Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo y Danza de la Vida Breve de Manuel de Falla, interpretadas por la Orquesta Ciudad de Almería con la dirección y violín de Michael Thomas. Y como colofón un espléndido bolero, Adoro de Armando Manzanero, con la guitarra de Tomatito y la voz de Diego Cruz. Momentos de distensión y para deleitarse con los que cerró el primero de los actos de #ObjetivoAlmeríaAVE, cuyo precursor Jerónimo Parra, que no quiso intervenir al entender que el protagonismo no debe recaer en personas, sino en la histórica demanda almeriense, ya ha anunciado que mantendrá un seguimiento permanente a las obras.

De hecho, el ingeniero García Calvo en su análisis desde el punto de vista técnico de los tramos del AVE en la provincia y su conexión hacia Murcia dejó bien claro que queda mucho camino por recorrer y la presión social no puede bajarse ni un tono. El mensaje ha calado y ha llegado al conjunto de las administraciones públicas que no tendrán más excusas para seguir dilatando las obras y licitaciones. Por la sostenibilidad y versatilidad de este medio de transporte y por las enormes posibilidades de desarrollo que abrirá esta infraestructura para la provincia cuando esté definitivamente conectada con el resto de Europa tanto para pasajeros como para mercancías, Almería se sube al AVE y esto ya no se para.