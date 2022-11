Apagón y velas encendidas de los hosteleros para protestar contra el abuso eléctrico

Luces fuera y velas encendidas en la plaza Marqués de Heredia. A las siete de la tarde se ha realizado un apagón reivindicativo en el corazón de la ciudad para protestar por una subida generalizada del recibo de la luz que la hostelería almeriense no puede asumir. En uno de los epicentros de la restauración de la capital, se ha organizado esta acción que forma parte de una convocatoria nacional de la federación Hostelería de España para reclamar una revisión del sistema de cálculo de tarifas eléctricas y pedir al conjunto de las administraciones públicas bonos y medidas de apoyo al consumo que permitan reducir los costes del suministro y favorecer una transición real hacia fuentes de energía renovables.

La Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería de Almería (ASHAL) había hecho un llamamiento a los comerciantes, autónomos y pymes que también se sientan "amenazados" por el insostenible precio de la luz para que se sumaran presencialmente al apagón simbólico en la plaza Marqués de Heredia, pero la iniciativa exprés sólo ha congregado a unos pocos empresarios e integrantes de la patronal, si bien otros se han sumado al apagón desde sus propios locales. El objetivo es hacer visible el impacto del incremento de los costes que ha llegado a multiplicar por tres los de hace menos de un año en algunos casos.

"No podemos permanecer impasibles ante unos costes de luz que ponen al borde de la quiebra a muchos de nuestros negocios. Llevamos ya demasiados meses sufriendo una subida de la electricidad que no cesa y que nos hace perder competitividad sin que las administraciones tomen cartas en el asunto y ya es hora de que actúen antes de que sea demasiado tarde", ha argumentado Pedro Sánchez-Fortún, presidente de ASHAL. Por poner un ejemplo del impacto del nuevo impuesto establecido en el Real Decreto-ley 1072022 de 13 de mayo no hay nada más que coger una factura de este verano. El director de los hoteles Torreluz, José Requena, explica que en julio han pagado 27.051 euros frente a los 8.058 del mismo mes del año anterior. Ocurre igual con la Bodega Las Botas que pagó 1.300 euros en esa mensualidad de 2021 y este año han sido 2.700, de los que 700 corresponden a los costes de la excepción ibérica.

Los establecimientos de la restauración tienen un perfil de consumo heterogéneo, por lo que exigen medidas diferenciales, ya que parte del suministro se concentra en franjas en la que el coste de la energía es punta y se encuentra muy penalizado económicamente. "Necesitamos soluciones, no podemos seguir así. La presión es tal que la rentabilidad de muchos negocios está llegando al límite porque a la tarifa de la luz hay que sumar la subida de costes de productos de alimentación y bebida por la inflación", lamenta el presidente de la patronal hostelera en la provincia.

Las medidas para salvar a la hostelería

Ante la gravedad de la situación los hosteleros reclaman cinco medidas básicas, como la revisión y una modificación del sistema de cálculo de tarifas y disponer de un estatuto "similar" al de consumidor electro intensivo o aprobar bonos eléctricos con los remanentes de las ayudas covid-19 al sector que cifran en 3.000 millones de euros. Solicitan eliminar los peajes y hallar fórmulas de contratación adaptadas a la realidad, una bajada de los impuestos eléctricos y de los costes regulatorios con suspensiones temporales, moratorias y aplazamientos, entre otras medidas que impliquen a las administraciones estatal, regional y locales.

Desde la patronal hostelera piden también los sistemas de contratación en términos de potencia, discontinuidad a lo largo de diferentes periodos en el año y eliminación de penalizaciones es otra de las demandas que trasladan a las administraciones a las que piden una rebaja de los impuestos eléctricos y los costes regulatorios estableciendo suspensiones temporales, moratorias y aplazamientos. Para facilitar el paso del consumo eléctrico a renovables, proponen avales públicos que permitan compras de suministros a largo plazo por parte de grupos de usuarios y promover sistemas de compra agrupada y subastas de contratación en el sector. El sector de la hostelería está compuesto en España por 320.000 establecimientos -el 88 % de restauración- que dan empleo a 1,7 millones de trabajadores, por lo que se trata de un los principales motores económicos del país.