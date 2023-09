La Casa Consistorial de Almería encara recta final con dos meses más de obras

RESTAURACIÓN DE PIEZAS

San Indalecio y la Virgen del Mar, retornan

Ha sido complicado, y no solo por la altura –de hecho aún no está del todo finalizado– pero el artesonado del antiguo Salón de Plenos se encuentra de nuevo atrayendo las miradas hacia arriba. No son las piezas originales, ricas en florituras, si bien de material pobre y engañoso. Se creía que eran de madera. Sin embargo, de la aparente nobleza se pasó a la comprobación de

que estos rosetones eran de escayola. La réplica se ha hecho mediante moldes y con resina de cáscara de almendras y una capa de pintura de color madera. Faltan la gigantesca lámpara.

El ‘eccehomo’ de Almería, espera turno

La talla del Sagrado Corazón de Jesús de la Casa Consistorial aguarda su turno de restauración. También daba la bienvenida a la Casa Consistorial, al término de la escalera principal, y fue sometida a repintados por manos desconocidas y con el lamentable resultado hasta el punto de que puede decirse que este bien podría ser el ‘eccehomo de Borja’ almeriense. Esta pieza será ahora abordada para su plena restauración, mientas ya ha terminado la recuperación de otros elementos como las imponentes puertas plenarias, de 3,20 metros de alto, y sus figuras mitológicas.