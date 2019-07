Por un puñado de películas

La elección del emplazamiento de la futura Ciudad del Cine no será nada fácil. Una vez comprobada la viabilidad y rentabilidad que tiene este proyecto que convertirá a la provincia en referente internacional de la industria cinematográfica y el audiovisual, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta se enfrentará a una designación no exenta de controversia y la solución nunca puede pasar por retrasar ese paso previo a la licitación del proyecto.

Los ayuntamientos de la capital, Níjar y Tabernas cuentan con argumentos de sobra para dar cobijo a esa futura infraestructura de primer nivel en Europa y así lo trasladaron al anterior ejecutivo andaluz. De hecho, fue la propia presidenta Susana Díaz quien lo anunció en noviembre de 2017 recogiendo la propuesta de la Mesa del Cine. Y a lo largo del pasado mes de mayo, tras la filtración de que Níjar era la mejor opción en base al estudio de viabilidad que se encargó seis meses antes a la UTE formada por la Andalucía Film Commission y el Centro de Ingeniería y Cálculo (Jarquil), volvieron a poner sus cartas sobre la mesa de la actual responsable de Cultura, Patricia del Pozo.

Su departamento reitera que el informe -que se adjudicó por 53.941 euros- es un documento de trabajo interno no vinculante que recoge las alternativas sin que se fije el emplazamiento más idóneo. Un grupo de expertos del sector audiovisual y la ingeniería y arquitectura sentaron las bases en su estudio de la viabilidad de la Ciudad del Cine de Almería. “Y lo importante no es la ubicación, sino las posibilidades que tiene la provincia para atraer inversiones internacionales y para cerrar el círculo de su posicionamiento como destino de rodajes al aire libre ofreciendo el valor añadido de los interiores”, señala Carlos Rosado, presidente de la Spain Film Commission.

En el informe, de momento confidencial, hay un análisis comparativo con las instalaciones similares de otros países y recoge plan de negocio e impacto socioeconómico de esta infraestructura y los potenciales prescriptores internacionales. Todas las variables sometidas a consideración han resultado favorables y avalan sin ningún tipo de dudas la construcción de la instalación en la provincia. “Almería debe tener la ambición de ocupar un puesto de primer nivel en la industria del cine”, argumenta Rosado.

Desde la Consejería de Cultura no acaban de comprender el intento del Ayuntamiento de Níjar de apropiarse de un recurso fundamental para la captación de rodajes que aún no se ha decidido. “No ha superado a los otros dos contrincantes porque sencillamente no se ha fallado el mejor emplazamiento. Son meros expedientes informativos con las distintas posibilidades y no tienen vinculación sobre su ejecución”, argumentan fuentes del ejecutivo andaluz.

El consistorio nijareño presumió de requisitos técnicos y se olvidó de otros aspectos que pueden determinar la ubicación como la capitalidad de Almería y el insalvable respaldo político que tiene al ser administración bajo el gobierno del PP frente a los otros dos aspirantes con alcaldes socialistas. Es más, el alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, tiene una relación muy estrecha con la consejera, como se ha podido comprobar en recientes visitas a la Alcazaba y también en la subvención por primera vez en la historia del Festival Flamenco de Almería.

Desde el consistorio tienen claro que no renunciarán a la Ciudad del Cine aún siendo su legado audiovisual y el número de rodajes inferior a los que vienen registrando en las últimas décadas Tabernas y Níjar. Recuerdan, además, que cuentan a efectos logísticos con más servicios (hoteles y restaurantes) y el aeropuerto en materia de comunicaciones, además de disponer de suelo para que esa instalación contribuya al repunte económico de la ciudad como reclamo turístico.

El consistorio de Níjar, avalado por el informe exhibió su futuro potencial ferroviario que le brindará el puerto seco del AVE, además de recursos hídricos suficientes para el plató de piscinas (watertank) incluido en el proyecto de la instalación. El municipio nijareño ha sido escenario de clásicos del cine como Indiana Jones y la última cruzada y era otra localización habitual del spaghetti western de Sergio Leone y no ha dejado de acoger grabaciones desde los años ochenta tanto del séptimo arte como de series, videoclips y todo tipo de anuncios en las playas, dunas y acantilados del parque natural de Cabo de Gata.

Tabernas es historia del cine, no sólo del género al que encumbró la Trilogía del Dólar, y considera que es la mejor opción por sus pasado, presente y futuro. Además de los dos poblados temáticos y de estar al frente del Almería Western Film Festival, el municipio presume de contar con el único desierto de Europa por el que han pasado los rodajes recientes de Exodus y de las series de fuerte tirón mundial como Black Mirror y Penny Dreadful.

Pero sólo puede quedar una. Tres opciones que se disputan la capitalidad de la industria cinematográfica y que se convertirán en la primera prueba de fuego en la provincia para la Consejería de Cultura. Sea cual sea la decisión en base a evidentes criterios técnicos y políticos, la provincia podrá recuperar su esplendor como tierra de cine más de medio siglo después de su época dorada. Si en la actualidad son más de 1.300 los rodajes anuales en el mayor plató al aire libre de Europa, unas instalaciones de vanguardia para los interiores multiplicarán la cifra de filmaciones y la creación de riqueza y empleo.