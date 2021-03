Convento de Las Puras (XVIII): Colegio

Adelantaba que de la mano del canónigo y capellán Eusebio Sánchez Sáez, en 1877 llegaron a Almería cinco monjas a restaurar el convento habitado en esas fechas solo por tres profesas. Procedían de Castilla y una de ellas, Mª Isabel de los Remedios Haro, asumió la función de abadesa y puso en marcha un colegio femenino en sus dependencias. Asimismo reproducía fragmentos de lo señalado por el sacerdote-periodista Carpente Rabanillo en la revista de la Sociedad de Estudios Almerienses. De ella extracto:

“Se proveyó el Colegio de material de enseñanza, designando la R.M. Abadesa para profesoras a la R.M. Mª Ventura del Carmen Rodríguez Cosme y a Sor Carmen María del Stmo. Sacramento Guillén Romero; siendo la primera alumna la piadosa y distinguida Sra. Dª Remedios Álvarez Benavides de la Torre del Moral, entonces la párvula Remeditos. Bien pronto se llenó el cupo de las alumnas que podían entonces admitirse, presentándose la necesidad de nuevos y amplios locales, esto motivó un nuevo arranque del decidido Visitador”.

La abadesa alcarreña se distinguió como modelo de discreción y prudencia, con envidiable talento y amplias dotes de gobierno. Ocupó el cargo vistiendo el hábito concepcionista en los 30 años previos a su fallecimiento en febrero de 1907. Hasta la década de los pasados años veinte en que el centro cerró sus puertas, le sucedieron:

Apolonia del Sagrado Corazón de Jesús Fernández de Valderrama, la antedicha Mª Ventura del Carmen, María Manuela del Olvido González Guerrero y María de la Presentación de Arjona Cuadros

Hasta este momento las clases se impartían en lo que las monjas llamaban “el granero”, situado al norte del recinto. “Los graneros, decía la hermana Juana Gabrieli, eran un trozo de terreno grande, con habitaciones separadas; no tenían ventanas a la calle, solo a la parte interior y muy altas. Solo había una puerta que daba a la calle y por allí entraban los colonos para entregar las rentas de las fincas que tenía la Comunidad en varios pueblos”.

Nueva planta

Como al parecer no era de los que se arredran ante empresas difíciles, el capellán decidió levantar un nuevo colegio en aquellas estancias y solares descubiertos. “Y con esta nueva empresa en proyecto salió para Madrid, llevando algunos datos y apuntes de dimensiones y emplazamiento de los solares, para con ellos conferenciar con el eminente arquitecto señor Ortiz de Villajos, amigo de intimidad, quien deseoso de cooperar a la hermosa obra que proyectaba su antiguo y respetable amigo el Lectoral, vino a esta y sobre el terreno levantó los planos con los que se construyó después el Colegio. Empezaron las obras en 1885, dándose por terminadas en agosto de 1889, y en 8 de septiembre del mismo año tuvo lugar la bendición del hermoso edificio levantado desde sus cimientos y construido expresamente para colegio. Hizo la bendición con toda solemnidad el Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis D. Santos Zárate Martínez… “.

Ya en nuestros días, los historiadores Ochotorena (sin citar la fuente) y Tapia Garrido hacen suyos los datos; siendo los que se manejan en las contadas ocasiones en que se abordan los orígenes del inmueble protegido como BIC, con la categoría de Monumento, e integrado en la totalidad del monasterio. Sin embargo, resulta sorprendente que de las obras o inauguración no se hiciese eco la prensa local, que yo sepa. Tampoco en el Ayuntamiento hay constancia de planos, licencia de Urbanismo, impuesto de vanos y canales, etcétera. Solo existe un legajo (323, doc. 39) que se presta a mayor confusión. En un escrito fechado en febrero de 1879, el muy citado Eusebio Sánchez, visitador y mayordomo de la comunidad, presenta al Municipio el plano de fachada del nuevo espacio dedicado a la enseñanza con entrada por la plaza Administración Vieja. Dos días después no muestran inconveniente alguno, ya que de esta forma “se embellecería el ornato público y desaparecerían las basuras y suciedad que con mucha frecuencia se ven en dicho paraje”. El plano de alzada viene firmado por el delineante José M. Robles, con el visto bueno del arquitecto Trinidad Cuartara. Por razones que hasta ahora se desconocen, el Colegio Congregacioncita de la Purísima Concepción no se realizó y fue permutado por el hoy existente.

Ortiz de Villajos

De origen manchego, Agustín Ortiz de Villajos Calleja (Quintanar de la Orden, 1829-Madrid, 1902), el acreditado arquitecto estuvo estrechamente ligado a Almería. Su hermano menor, Domingo, se avecindó en Adra como ayudante de Obras Públicas; localidad donde nació su nieto Ángel, popular compositor de Coplas, canciones andaluzas y charlestón. Él mismo casó con una abderitana: Concha Guillén. Aunque su exitosa carrera (lo consideraban uno de los padres del Eclecticismo, con estilo propio) la desarrolló prácticamente en Madrid, donde destaca su arquitectura del ocio (teatros María Guerrero, Alhambra, La Comedia o Circo Price) y la religiosa, representada por las iglesias-hospital del Buen Suceso, de San Andrés y en la provincial la parroquial de Chirivel y el capitalino colegio. Dado sus conocimientos, Agustín Ortiz representó a España en la Exposición Universal de París de 1878.

El sobrio y protegido edificio fue proyectado por el arquitecto Agustín Ortiz de Villajos

Además de los historiadores citados, Emilio A. Villanueva expone en sendos artículos sobre su obra almeriense que debió influir en la construcción del inmueble sobre el arquitecto Enrique López Rull, responsable de Diputación y Obispado. A ello obedece la similitud de líneas y ornamentación de distintos de sus proyectos: iglesia de Uleila del Campo, Lubrín y Sagrada Familia, en calle Reyes Católicos. Es más, Carpente Rabanillo le adjudica sin dudar la dirección técnica de La Purísima.

Otros usos

Al inaugurarse el internado y clases externas del moderno centro, pronto adquirió gran prestigio, aumentando considerablemente el número de alumnas –a pesar de la creciente competencia religiosa y laica- hasta llegar a unas doscientas en 1919. Prolija sería la enumeración de nombres y cargos de monjas dedicadas a la educación de las niñas junto al profesorado civil contratado. Paralelamente a la enseñanza reglada, en sus aulas sobresalieron las asignaturas de música, piano, francés y labores. Tanto el Boletín de la Diócesis como la prensa generalista dio cuenta de su excelencia, puestas de manifiesto en diversas exposiciones en el locutorio del colegio, incluyendo un delicado bordado regalado al papa León XIII.

En su configuración final intervino el arquitecto provincial y diocesano López Rull

Al instaurarse la II República se transformó en cuartel de la Guardia de Asalto, permaneciendo hasta principio de los pasados años cuarenta. En diciembre 1951 fue arrendado (en 31 mil pesetas anuales) por la Delegación Provincial de Juventudes que se trasladó aquí desde la plaza Careaga, incorporándose seguidamente la Escuela de Aeromodelismo y la emisora Radio Juventud de Almería. Restaurado en 1980 por el arquitecto Eduardo Blanes Arrufat, a partir del curso siguiente se convirtió en sede de la Universidad Nacional a Distancia (UNED)