Emprendedores almerienses de quita y pon

El Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) de la capital almeriense, la instalación de cabecera de la provincia desde la que se coordinan las 29 oficinas repartidas por los pueblos, cambiará por tercera vez de ubicación en menos de cuatro años y desde finales de abril -y hasta mediados de octubre como mínimo- permanece como un espacio exclusivamente virtual con las empresas sobreviviendo a su actividad a través de videollamadas y reuniones en los hoteles y cafeterías y los funcionarios desde casa con teletrabajo. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo anunció a mediados de junio que había activado el proceso de traslado a unas nuevas dependencias en el edificio Celulosa III en la calle Lentisco de Cortijo Grande, después de mes y medio de búsqueda de locales que visitó el propio delegado territorial Emilio Ortiz junto a personal técnico, pero a la vuelta de las vacaciones de verano siguen pendientes de la apertura inmersos en el suministro de electricidad y redes previo a los trabajos de pintura y mudanza.

El CADE con su personal y la quincena de emprendedores tuvieron que abandonar de manera urgente en abril las dependencias del Albergue Juvenil en las que se habían instalado sólo un año antes porque el espacio fue cedido temporalmente a la Consejería de Salud y Familias para convertirlo de la mano de Cruz Roja en centro de atención sociosanitaria para personas y colectivos vulnerables en prevención y contención de la COVID-19. En septiembre de 2020 ya se había producido un primer intento que se paralizó ante la incertidumbre que generaba para los trabajadores y usuarios del alojamiento de Inturjoven, además de la situación de inseguridad para los emprendedores que habían llegado sólo cinco meses antes, pero el plan provisional de desalojo salió adelante poco después.

Ahora que la situación epidemiológica de la provincia parece evolucionar favorablemente, conforme la inmunización se extiende masivamente entre los mayores de doce años, esa cesión temporal podría estar llegando a su término porque Salud dispone de mayores recursos para el aislamiento de los colectivos vulnerables en prevención de la COVID-19, pero desde Andalucía Emprende continúan trabajando en la adaptación de un local que cuenta con una una superficie construida de 396 metros cuadrados, distribuida en tres salas, con la posibilidad de ampliar a una cuarta si fuera necesario.

La cesión improvisada del Albergue Juvenil a Salud los dejó en la calle sin tiempo de reacción

La nueva ubicación supondrá un ahorro anual del alquiler del 9% con respecto al anterior y tendrá capacidad para once empresas frente a la treintena que había en el del Puerto. Los emprendedores que disfrutaban del servicio de alojamiento gratuito en el Albergue Juvenil cuando se cedió a Salud podrán disfrutar de las nuevas dependencias de la calle Lentisco porque se ha prorrogado el tiempo de incubación para compensarles por el periodo temporal en el que no han podido recibir el servicio. Los contratos quedaron en pausa hasta la reubicación para que no corrieran los plazos ni perdieran días de estancia, pero no compensan los casi cinco meses que llevan en la calle este conjunto de empresas y start-ups dedicadas a todo tipo de actividades, desde el diseño de aplicaciones móviles, pasando por el desarrollo de software para la mejora del cultivo agrícola, la internacionalización de empresas, la asesoría en telecomunicaciones, realidad virtual o e-learning, entre otras.

En cuanto a la docena de técnicos, que pasaron forzosamente a la modalidad de teletrabajo cuando ya se había retomado la actividad prácticamente en la totalidad de administraciones públicas, se instalarán también en la nueva oficina del CADE después de tres mudanzas en menos de cuatro años y de casi cinco meses asesorando a los emprendedores con sus medios desde casa. Con anterioridad al Albergue Juvenil estuvieron un periodo de tres años, de enero de 2017 a abril de 2020, en el Edificio del Puesto de Inspección Fronteriza del Muelle de Poniente del Puerto, pero la revisión de la evaluación de protección por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad (28 de agosto de 2019) desautorizó la continuidad de cualquier proyecto o actividad ajena a la portuaria en esa zona restringida. El CADE del Puerto comenzó a funcionar como uno de los que tenía mayor capacidad de incubación de los existentes en Andalucía y un elevado nivel de demanda.

Una docena de técnicos prestan servicio desde casa en teletrabajo a la espera del nuevo local

Llegó a prestar alojamiento gratuito a 37 emprendedores que trabajaban en 20 proyectos, copando prácticamente el espacio de despachos, el triple de los que llegarán a las nuevas dependencias de la calle Lentisco. En marzo de 2017 fue el primer Centro Andaluz de Emprendimiento con un espacio específico de coworking de internacionalización supervisado por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda). Esta ubicación previa al Albergue daba continuidad a la que existía previamente en la Cámara de Comercio que en su último año previo al traslado atendió a un total de 222 emprendedores de los que 170 crearon empresas y promovieron 124 empleos.

La red CADE existente en la comunidad es la consecuencia de un compromiso histórico de la Junta por facilitar a los emprendedores instrumentos para que puedan poner en marcha sus proyectos y desplegar todo su potencial “en igualdad de oportunidades”. En Almería, sin embargo, este servicio ha ido a menos, como evidencian las estadísticas y el cúmulo de adversidades -tres traslados en cuatro años y casi cinco meses en la calle- que vienen sufriendo los emprendedores de quita y pon.