Muere un hombre atrapado en su coche en el túnel anegado de carretera de Los Molinos

La delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, ha activado la situación 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) y la Consejería de Educación ha decretado la supresión de las clases en ocho municipios debido al temporal de lluvia y tormentas que afecta a la provincia. Hoy no habrá actividad lectiva en las localidades de Antas , Cuevas del Almanzora , Huércal , Huércal Overa , Vélez-Rubio , Vera , Níjar , la capital y Pulpí debido a la meteorología adversa, así como a las incidencias por anegaciones y desperfectos en los centros escolares y accesos.

Una persona ha fallecido en la capital esta madrugada a causa del temporal por el que la provincia ha permanecido en alerta roja -nivel de riesgo extremo de la Agencia Estatal de Meteorología- hasta las seis de la madrugada de hoy y hasta las once seguirá en aviso naranja. La víctima, varón de mediana edad y origen subsahariano, quedó atrapado en su vehículo en el túnel en la carretera de Níjar-Los Molinos frente al hotel Tryp y la Jefatura de la Policía Local al ser anegado por el agua. El siniestro se produjo pasadas las cinco y media de la madrugada . El hombre no ha podido ser rescatado del interior de su vehículo, según acaba de confirmar el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, mientras los buzos del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y los bomberos siguen trabajando ahora mismo en la localización y extracción del cadáver .

La Policía Local lo estaba cerrando al tráfico

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pachecho, ha confirmado esta mañana en declaraciones a la Cadena Ser, que el suceso se produjo "desgraciadamente en un túnel mientras la policía lo estaba cerrando para que nadie accediera, un coche ha entrado a gran velocidad" y se ha logrado rescatar a dos de sus ocupantes, pero un tercero no ha podido ser rescatado. El primer edil ha pedido a los ciudadanos que sean "cautos" y no salgan de sus casas para evitar "males mayores". Fernández-Pachecho ha alertado de que la situación provocada por la gota fría es muy "complicada" y que se mantienen todos los planes municipales de emergencia activados, lo que ha permitido el rescate de unas 70 personas de un camping del Cabo de Gata, que han sido evacuadas y serán trasladadas al Palacio de Congresos de la ciudad, que se ha habilitado para ello. "Lo más importante es no tener que lamentar ningún daño personal más", ha insistido.