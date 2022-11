Las Salinas: retraso en el arreglo del canal y un millón para mejorar la funcionalidad ecológica

Las medidas adoptadas por la Junta contra la desecación de los humedales de Las Salinas de Cabo de Gata y la evolución de los trabajos iniciados en agosto por la Unión Salinera en este enclave de alrededor de 400 hectáreas de excepcional valor ecológico han sido analizadas este miércoles en la Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul del Parlamento de Andalucía. El parlamentario almeriense del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, ha preguntado esta tarde al consejero Ramón Fernández-Pacheco por las afecciones ambientales que se han producido como consecuencia de la falta de agua en las lagunas y por las alternativas del gobierno andaluz para repararlas lo antes posible.

El socialista ha recordado el compromiso de que las obras para recuperar el canal estarían concluidas en octubre consciente de que la actuación va para largo tras una visita a la zona cero este mismo fin de semana. Ha criticado la inacción del gobierno andaluz ante una catástrofe ambiental que ha equiparado a la de un incendio forestal que destruye un ecosistema al dejar la solución exclusivamente en manos de la concesionaria Unión Salinera. Cinco meses después de conocerse el problema, el PSOE entiende que la Junta debió tomar la iniciativa y actuar por emergencia como con determinadas obras fundamentales para combatir la sequía. "Si son capaces de cruzar con canalizaciones la ciudad de Almería para unir La Pipa y San Cristóbal cómo no lo son para hacer entrar el agua del mar que está a cincuenta metros del canal de Las Salinas".

El consejero almeriense Fernández-Pacheco ha replicado que la Junta, al igual que el Ayuntamiento de la capital, han estado vigilantes desde el primer momento con la situación del humedal, pero ha reiterado que su capacidad de actuación está limitada porque no se puede ni debe invertir dinero público en una concesión privada, en arreglar una infraestructura para que la empresa mantenga su actividad económica. "Las lluvias torrenciales de la primavera anegaron el conducto que nutre a Las Salinas y se secaron. Estuvimos valorando realizar aportes de agua, pero los técnicos lo desecharon por falta de viabilidad y se instó a la concesionaria a realizar las obras de inmediato", ha argumentado el responsable de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

Fernández-Pacheco ha explicado en la comisión que no habrá inversión en la infraestructura por parte de la administración andaluza, pero sí se ha contemplado un millón de euros en el presupuesto del próximo año para iniciativas encaminadas, en colaboración con organizaciones expertas como SEO Bird Life, a la mejora de la funcionalidad ecológica de Las Salinas y que vuelva a ser escenario masivo de nidificación de las aves. En el conjunto de Andalucía se contempla una inversión de 7,5 millones para la restauración de humedales. El consejero ha reconocido el retraso de las obras de Unión Salinera SL, si bien ha manifestado que estarán concluidas antes del próximo verano, por lo que está garantizado que el humedal protegido recupere su estado natural antes del próximo movimiento migratorio.

Fernández-Pacheco se congratuló al principio de la intervención de reencontrarse con un viejo conocido de la política almeriense, el parlamentario Sánchez Teruel, para hablar de Almería en Sevilla, si bien al cierre de su respuesta no tuvo ningún reparo en criticar el interés partidista del socialista sosteniendo que "a ustedes no le importan Las Salinas, solo quieren desgastar al gobierno andaluz y lo sé porque cuando se convocaron reuniones técnicas no vinieron sus representantes". Por último, el consejero negó que se haya producido ninguna catástrofe ambiental y recordó que la desecación tiene un impacto puntual: "No ha muerto ningún ave migratoria, no hay ningún desastre, no han podido anidar allí y en su lugar lo han hecho en zonas cercanas o en otros humedales como el de Puntas Entinas-Sabinar".