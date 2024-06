No solo a la Justicia, los bomberos de Almería recurren también a la Inspección de Trabajo

La plantilla de bomberos de Almería capital no solo ha recurrido a los tribunales de Justicia para hacer valer sus reivindicaciones frente al Ayuntamiento de la capital. También han girado denuncia a la Inspección de Trabajo, en este caso, por la exposición del personal del servicio de Extinción de Incendios a los humos cancerígenos derivados, según explican en el escrito registrado, de la combustión de diésel emitido por los camiones en las cocheras donde, además, se encuentran sus equipos de protección individual (EPIs).

La denuncia, en la que los bomberos recuerdan el Real Decreto 427/2021 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de emisiones de motores diésel indica que en cualquier trabajo se debe considerar y evaluar como cancerígeno. “La evaluación de riesgos laborales en el Parque de Bomberos de Almería no ha sido facilitada y no consta que la exposición que sufrimos a agentes cancerígenos de diésel en las cocheras haya sido analizada”, exponen en el escrito presentado ante Trabajo y en el que inciden en que “las muertes por cáncer laboral son muy superiores a las muertes por accidentes laborales entre los bomberos” para apuntar, además, que las “medidas colectivas adoptadas para el Parque de Almería no se encuentran en funcionamiento”.

Se refieren a los extractores, sin acople adaptado a los vehículos lo que provoca que “la aspiración de humos no sea efectiva y estos se acumulan en las cocheras”.

Ahí, tal y como atestigua la plantilla con las imágenes remitidas a la Inspección de Trabajo, se guardan los EPIs. La ropa de intervención no está, contradictoriamente, protegida. Todos los equipos están almacenados en el interior de una jaula metálica a modo de armario situada en la parte trasera de la cochera, “contaminándolos día tras día”.

“En cada guardia que realiza un bombero encuentra su equipo contaminado y las sustancias cancerígenas las absorbe vía cutánea, tanto en las intervenciones como en las prácticas diarias”, sostienen en su denuncia.