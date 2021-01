Nueva prórroga en la presidencia de la Audiencia Provincial de Almería

Los días 13 y 14 de enero comparecieron ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para exponer su currículo y su proyecto los candidatos a las presidencias de ocho Audiencias Provinciales y de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears. En el caso de Almería, presentaron dichos planes el segundo día de comparecencias Luis Miguel Columna Herrera, otrora juez decano de Almería y en la actualidad magistrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial; la presidenta de dicha Sección Segunda, Soledad Jiménez de Cisneros Cid; el magistrado Juan Antonio Lozano López, miembro, en este caso, de la Sección Primera, y la presidenta de la Sección Primera y actual presidenta de la Audiencia Provincial.

Contra todo pronóstico, este jueves el Pleno del CGPJ nombró a los presidentes de las audiencias provinciales de Cantabria, Granada, León, Navarra, Illes Balears y Ciudad Real y al presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears. Salamanca y Almería se quedaban fuera. Todos los órganos en los que se ha renovado los citados cargos tenían un único candidato, algo que no ocurría en los casos almeriense y salmantino.

Esto ha provocado que Lourdes Molina siga como presidenta en funciones, sin noticias de qué va a ocurrir o cuanto tiempo pasará hasta que el CGPJ tome una decisión. Un acuerdo complicado por la propia situación por la que atraviesa el Consejo. En declaraciones a este periódico, Molina ha indicado que se intentará “aclarar la situación” lo antes posible. “En cualquier caso, sigo siendo la presidenta y mi obligación es seguir trabajando como cuando fui nombrada y hasta el último día, que no sé si será dentro de cinco años o cuando sea nombrado un nuevo compañero”.

Sostiene además que su plan de trabajo “no ha sido alterado”. “Si se alarga en el tiempo la situación, tendré que llevar a cabo el proyecto que he presentado ante el CGPJ, porque no tiene sentido que lo aplacen mucho más”, dice la magistrada, quien reconoce que “la situación es incierta, incómoda, por llamarla de algún modo”. No obstante, ha insistido en que es preciso “comunicar a los ciudadanos que no existe ningún vacío de poder”, pues sigue al frente de la Audiencia Provincial hasta nueva noticia.

"Mi obligación es seguir trabajando como cuando fui nombrada y hasta el último día"

Por ello, Molina señala que dejará “un mes de margen” hasta comprobar si se retoman los nombramientos en breve, pero que tras esos 30 días no va a dejar “pasar más tiempo” porque hay “necesidades acuciantes” en la provincia y en la capital, lo que hace que no se pueda aguardar de forma indefinida o hasta que se nombre a un nuevo Consejo General del Poder Judicial, ya que hay medida que se deben adoptar de forma “rápida e inmediata”. “Además, entiendo que forma parte de mis obligaciones, que no puedo dejar de ejercer”, añade.

Como primer punto esta uno de sus objetivos prioritarios, la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer, que se iniciaría con un expediente gubernativo. Otro asunto vital sería el nombramiento de magistrados para los jueces de Roquetas de Mar y El Ejido, que “está pendiente sólo de la dotación económica del Ministerio de Justicia”. “Esas dos medidas beneficiarán mucho a los juzgados y es lo más inminentes, además de volver a insistir y seguir pidiendo la Sección Cuarta para la Audiencia”, recalca.

“Uno de los puntos en los que voy a insistir es en el teletrabajo. De hecho, hace unos días , la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía dictó una resolución que ha tenido en cuenta el proyecto que entregué al director general de Infraestructuras. Un proyecto que había elaborado yo y ha visto muchos de sus puntos recogidos en dicha resolución. Estoy muy satisfecha porque ya se va a convertir en realidad. Está publicado y cualquiera de los funcionarios que quieran acogerse pueden hacerlo. Se ha conseguido anticipadamente y con puntos que yo propuse. A veces uno no espera que las cosas avancen tan rápido”, concluye.