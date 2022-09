Pacientes de toda la provincia en la consulta de deterioro cognitivo complejo de la Bola Azul

Por la consulta 29 de la planta baja de la Bola Azul pasan una quincena de pacientes de toda la provincia por jornada. Es la unidad de deterioro cognitivo complejo, la única de Almería especializada en el diagnóstico de alzhéimer y otras demencias complementando el canal ordinario establecido por el servicio de Neurología. La enfermera Chelo Barranco se ha ganado en poco tiempo el cariño de pacientes y familiares por su respaldo permanente y la educación sanitaria que les imparte. Ha puesto un número de teléfono a disposición de los afectados y cuidadores y de los médicos de familia de la atención primaria. Y no deja de sonar. Es evidente que faltarían muchos más.

Entre los consejos y recomendaciones habituales a los cuidadores está no contradecir al enfermo para hacerlo entrar en razón, controlarle la medicación, sobre todo a los que sufren graves trastornos de conducta y no cambiarle las rutinas, además de mantener todo ordenado en casa, a ser posible con etiquetas y cartelitos, para evitar que se frustren porque no encuentran lo que están buscando. También es muy importante, según indica la enfermera, que no se aíslen ni pierdan la vida social, además de realizar talleres de memoria y estimulación cognitiva en el ámbito privado. Es la primera enfermera de una consulta monográfica del alzhéimer y desde hace poco más de un año la que entrevista a los familiares en la visita inicial. El protocolo ha cambiado y antes se hacía conjunta, con el afectado, y el resultado eran dos realidades muy diferentes. Con el testimonio del cuidador se puede realizar una valoración funcional para analizar si hay síntomas de demencia.

Los comportamientos más habituales para evaluar la función mental, según argumenta, serían si come y se baña solo, va al armario y elige ropa, en general si se comporta de forma autónoma. Cuando aparece esta enfermedad neurodegenerativa abandonan sus hábitos, no comen a su hora, descuidan la higiene personal, pierden dinero o se equivocan al pagar, no se localizan en su zona de proximidad o incluso dicen ir al baño y acaban en el comedor. El neurólogo, una vez verificado los síntomas, realiza el diagnóstico y cuando el paciente acude con las pruebas se puede volver a casa con el tratamiento farmacológico al descartar otras patologías. Ahí se queda el Servicio Andaluz de Salud (SAS), aunque en esta consulta cuentan con trabajador social que ayuda a los pacientes a solicitar prestaciones económicas y encontrar plaza en los centros de día y residencias.

Pero la lista de espera se ha disparado por encima del año y necesitan más medios y neurólogos para poder afrontar una enfermedad que va en aumenta y que se ha llegado a manifestar en personas de 55 años en Almería. La detección precoz es de vital importancia para frenar el avance del alzhéimer y no siempre es una cuestión de memoria. “A veces el deterioro cognitivo no tiene un predominio amnésico”, explica la neuróloga Mar Iglesias que hace especial hincapié en la prevención con una buena alimentación como la dieta mediterránea, el ejercicio físico, leer y estudiar. “Hay que mantenerse activo dese el punto de vista cognitivo, físico y social. Muchas veces el alzhéimer debuta a la edad de la jubilación al perder estímulos cognitivos”, argumenta la especialista de Torrecárdenas. También hay otros factores de riesgo como la tensión, azúcar, diabetes o fumar.

Son conscientes de que tarde o temprano llegará el deterioro del cerebro con repercusión en la funcionalidad del paciente porque la enfermedad es irreversible. Pero intentan frenarlo a toda costa con la medicación existen e invitando a los familiares a que los apunten a talleres de memoria y trabajen la estimulación cognitiva con el tratamiento específico de un neuropsicólogo. Es importante que hagan vida social y mantengan el contacto con familiares y amigos porque de lo contrario pueden entrar en depresión y eso repercute negativamente. A pesar de ser agresivo porque se pincha en la médula, una de las pruebas para detectar de forma precoz que es alzhéimer es la punción lumbar porque el análisis del líquido cefalorraquídeo puede ayudar a diagnosticarlo en personas que todavía no han desarrollado la demencia.

También se recurre a la medicina nuclear y se realizan resonancias cerebrales (spect) y ahora también PET-amiloide en Granada. A veces no es alzhéimer y encuentran síntomas parecidos en patologías como artrofia cerebral, demencia frontotemporal, parkinson y cuerpos de Lewy. La consulta de deterioro cognitivo complejo es un referente provincial en la batalla contra el alzhéimer y a partir de enero tendrá un horario más amplio y un filtro de derivación por el que priorizarán pacientes jóvenes con sospecha y mayores con trastorno de conducta severa. Cada mes que pasan van sumando nuevos afectados y también atienden las revisiones de los diagnosticados que vuelven cada año.