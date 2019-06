Nueve pactos sin cerrar en la provincia a sólo un día de la investidura

A menos de 24 horas para que se sucedan por la provincia los 103 plenos de toma de posesión de los concejales y alcaldes, al menos 9 de los 17 pueblos que saldaron las elecciones municipales con una mayoría relativa, que implica la necesidad de buscar alianzas con otras formaciones para proceder con la investidura, continúan sin cerrar un acuerdo de gobierno en coalición o puntual que permita la constitución de un gobierno.

Si en las anteriores elecciones sólo 16 localidades quedaron ajenas a las mayorías absolutas, en las del 26 de mayo fueron 17 incluyendo a las principales urbes de la geografía provincial con algunas excepciones en Vícar, Níjar, Vera y Albox. El resto de corporaciones de grandes municipios echarán a andar mañana con gobiernos que serán fruto de bipartitos o en su defecto de abstenciones con las que se gestione en minoría como en la capital almeriense.

Reuniones, llamadas y wasap de sol a sol se han intensificado en los últimos días para alcanzar acuerdos postelectorales con los que no caer en la irrelevancia y en ese mercadeo de liberados, dietas y concejalías volvieron a brotar extraños compañeros de viaje con más de un trágala donde había hostilidades casi instintivas. Así lo ha determinado el escenario de voto fragmentado, un ejercicio de pluralidad democrática que en municipios como Benahadux, de apenas 4.000 habitantes, ha dado pie a una corporación con cinco formaciones políticas de las que tres se sentarán en el gobierno.

Y aún queda un último día de estrés y nervios, sobre todo para los que están condenados a entenderse porque no tienen otra opción que no sea la bancada de la oposición (PSOE e IU en Turre y Gicar, PP y Avanza en Carboneras) y para los que tienen mayoría de votos y han jugado la partida de los pactos en varios tableros: El Ejido, Huércal de Almería, Roquetas y Adra. A falta de 24 horas para los plenos de investidura la situación de los 17 municipios sin mayorías, los que obligan a consensos forzados por la estabilidad, es la siguiente: Benahadux Acuerdo cerrado, como adelantó este periódico hace una semana, para el gobierno a tres bandas de PP, Siempre Benahadux y Ciudadanos. Habrá un equipo de gobierno con Noelia Damián de alcaldesa, Antonio Ros de primer teniente de alcalde y Juan Luis Navarro de segundo. A pesar de ser la fuerza política más votada, el PSOE de María del Carmen Soriano no ha logrado el respaldo de ninguno de los cuatro partidos con representación institucional. Los independientes EIB, liderados por David Martínez, mantienen su postura y votarán su opción. El exalcalde del PP Antonio Ros, después de una campaña crítica contra el que fuera su partido, lo hizo público ayer coincidiendo con su onomástica: “En nuestra formación se ha impuesto al final del sentido de la responsabilidad y el deber para con Benahadux”.

TíjolaEl gobierno se repartirá en dos años para José Juan Martínez de Ciudadanos y los dos últimos de la legislatura para Mario Padilla, actual alcalde del PP. En la tarde del miércoles se produjo la reunión en la que se fijaron las condiciones del pacto. El PP consiguió el 26 de mayo 4 de los 11 concejales, otros cuatro el PSOE y tres Ciudadanos.

DalíasEl socialista Francisco Giménez repetirá como primer edil gracias a un nuevo pacto con IU-Para la Gente en los mismos términos que en la legislatura anterior. El PP volvió a ser el partido más votado en las municipales, pero la pinza de la izquierda logra salvar la Alcaldía. Ciudadanos estuvo a 38 votos de arrebatarle al PSOE un concejal, lo que habría cambiado casi por completo el tablero de juego.

GérgalEl actual regidor, Miguel Guijarro, seguirá cuatro años más en la Alcaldía. Si en la última legislatura logró el respaldo de Izquierda Unida, en la actual su muleta la tendrá en los dos concejales de Ciudadanos en Gérgal. El PSOE consiguió más votos, pero la alianza del centro-derecha se hace con el gobierno.

ÍllarEl PP ha sido el partido más votado y sumará a sus tres concejales -los mismos que tiene el PSOE- el del único concejal del independiente UCIN, Francisco José Rodríguez. Ha sido una intensa negociación por las pretensiones de la nueva formación, si bien los populares han hecho valer el resultado y que estuvieron a 11 sufragios de la mayoría absoluta.

Vélez-RubioEl alcalde en funciones del Partido Popular, Miguel Martínez-Carlón, ha conseguido el respaldo de Ciudadanos a su aspiración de mantener el bastón de mando. Ayer a última hora de la tarde se rubricó el acuerdo por el que se incorporan a su futuro equipo de gobierno los dos concejales de la formación naranja.

RiojaEs uno de los municipios conquistados el 26 de mayo por el PSOE, tras años de gobierno de IU. Antonio Juárez sumará el edil logrado por Agrupación de Electores Rioja Plural a sus cuatro concejales en un acuerdo que incluye formar un equipo bipartito con sueldo para el fichaje independiente. María Isabel Sánchez, alcaldesa en funciones, estará en la oposición.

TurreEl PSOE tiene 24 horas para mover ficha. Desde IU-Para la Gente se han mostrado bastante pesimistas por el cauce que tomó la negociación. La formación que lidera Martín Morales, que ya se turnó con los socialistas gobernando en 20 de los 48 meses en la legislatura que acaba, no está satisfecho con el funcionamiento del bipartito y se plantea no cerrar ningún acuerdo para que gobierne la lista con más votos que es la del PP. Eso sí, no pierden la esperanza de que el PSOE acepte su propuesta por la que se quedan con la Concejalía de Obras y Servicios, además de la Alcaldía durante 16 meses. Es muy probable que la alcaldesa en funciones, María Isabel López, acceda a las peticiones de IU para no dar el bastón a Arturo Grima.

Vélez-BlancoHermetismo máximo en la negociación de la lista de Comprometidos con Vélez-Blanco, una escisión de los socialistas que lidera Ana María López, con Cs que estuvo a sólo 4 votos de arrebatarle un concejal. El PSOE es la formación con más votos y al parecer ha convencido al edil de Ciudadanos, Pedro Luis Díaz, para que se abstenga y así facilite su gobierno en minoría. Pero la decisión no se conocerá hasta después de la reuniones que hoy ha programado con los dos partidos.

AdraLas reuniones con Vox estaban encauzando la posibilidad de que el alcalde en funciones, Manuel Cortés (PP), sumara el concejal que le falta para tener la mayoría absoluta. Sin embargo, ayer no se materializó el acuerdo porque Juan José Ibáñez ha pedido estar en el equipo de gobierno. Para los populares hay más opciones en el tablero y es muy probable que se pueda conseguir la abstención del edil de Ciudadanos en clara sintonía con la línea estratégica que ayer acordaron PP y Cs en la comunidad enmarcada, según precisan, en “la estabilidad y la eficacia del gobierno del cambio de la Junta”. La reelección es el único escenario contemplado.

CarbonerasEl PSOE ha vuelto a ganar y esta vez no se quiere quedar fuera del equipo de gobierno. Es uno de los municipios con más incógnitas dada la configuración del tablero municipal: 6 PSOE, 4 de Avanza, 2 Gicar y 1 del PP. Los dos partidos independientes están liderados por exalcaldes en la legislatura que acaba, Felipe Cayuela y Salvador Hernández, y su relación no es precisamente la que tenían cuando compartían filas, de ahí la escisión y la falta de entendimiento para la investidura.

Una de las opciones que se baraja es que se repartan dos años la Alcaldía en un tripartito con el PP, si bien no se descarta que dejen gobernar al socialista José Luis Amérigo por la falta de consenso. El pleno de cierre de legislatura no se ha celebrado aún y el de constitución no se ha convocado porque el Ayuntamiento sigue a la espera de la habilitación de un funcionario de la Junta ante la falta de secretario municipal.

FelixLos vecinos han decidido que la candidatura de Almería Viva, encabezada por Manuel Flores Ibáñez, sea la que lidere la nueva corporación y en el pleno del sábado tendrá lugar su investidura como alcalde, ya sea con la abstención o el apoyo con contrapartidas del PSOE.

Huércal-OveraEl alcalde en funciones, Domingo Fernández, viene repitiendo durante toda la semana su intención de ser investido mañana para gobernar en minoría sin necesidad de pactos. Con ocho concejales frente a los siete que cosechó la lista de Francisca Fernández (PSOE), las dos actas de Ciudadanos los han convertido en imprescindibles, de ahí que no hayan aceptado aún los ofrecimientos de los partidos más votados y que posiblemente hoy se mejoren las cláusulas.

Huércal de AlmeríaDespués de salir por la puerta de atrás con una moción de censura que convirtió en alcaldesa a Ángeles Castillo (PSOE), el popular Ismael Torres tiene prácticamente atado recuperar la vara de mando. La victoria fue contundente, a pesar de no lograr la mayoría absoluta, y requiere del respaldo de un concejal de otra formación o de su abstención. El PP negocia en los últimos días tanto con Vox como con Cs y se contempla la entrada en el equipo de gobierno.

Roquetas de MarEs más que previsible que a lo largo de la mañana se materialice un acuerdo de gobierno en coalición de PP y Vox. Gabriel Amat volvió a ganar con 11 concejales, si bien para la mayoría absoluta le faltan dos que los aportará el partido de Santiago Abascal. Las concejalías de Turismo y Playas, Comercio y Consumo y Gestión Tributaria se las quedarán los tres ediles de Vox y el resto para el equipo popular. Amat también ha negociado con la candidatura de Ciudadanos, si bien no ha sido posible el acuerdo por las pretensiones del cabeza de lista Pepe Montoya, según informa A. Morales.

El Ejido Francisco Góngora, alcalde en funciones, se mantendrá en el sillón a pesar de que sólo tiene 9 de los 25 concejales de la corporación. El PP necesita cuatro actas para la mayoría absoluta y tendrá siete de una tacada si cuaja el acuerdo que viene rumiando desde hace días con Juan José Bonilla de Vox. Eso sí, las negociaciones para un gobierno de coalición siguen sin materializarse por escrito a sólo un día de la investidura. Uno de los requisitos que Ciudadanos ha puesto sobre la mesa pasaba por relevar a Francisco Góngora de la Alcaldía, opción que se descartó.

AlmeríaRamón Fernández-Pacheco gobernará en solitario por una sencilla razón. La candidatura de Vox, que encabeza Joaquín Pérez de la Blanca, ha confirmado que en el pleno de investidura sólo tienen dos opciones: votar a favor de la lista del PP en primera convocatoria o abstenerse en la siguiente para que mantenga la vara de mando.

Fernández-Pacheco, con 13 concejales, quedó a sólo uno de la mayoría absoluta, una fuerza institucional que le ha llevado a plantear su gobierno en solitario con apoyos puntuales tanto de Vox como de Ciudadanos con los que ha venido manteniendo una serie de reuniones en los últimos días. El Comité Autonómico del partido que preside Albert Rivera aprobó ayer facilitar la gobernabilidad de municipios de Andalucía entre los que citó al de Almería si bien no precisan la posibilidad de respaldar al PP desde la oposición o entrando a formar parte del gobierno local.