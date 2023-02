La Policía Local invita los caravanistas a dejar las inmediaciones del Parque de las Familias

La colonia masiva de autocaravanas que en los últimos años se viene concentrando en los terrenos municipales comprendidos entre el aparcamiento del Auditorio Municipal Maestro Padilla y el Parque de la Familias ha desaparecido de la noche a la mañana. En los últimos días prácticamente no quedan vehículos estacionados en este tramo situada entre la avenida del Mediterráneo y la calle Argentinita y no ha sido por decisión propia de los caravanistas. Según ha podido conocer este periódico a falta de confirmación oficial por parte del Ayuntamiento de Almería, agentes de la Policía Local han invitado a los usuarios de estas casas sobre ruedas a abandonar esta zona de inmediato porque está previsto que se destine a otros servicios y equipamientos en breve y no se descarta incluso su vallado perimetral para impedir el acceso.

Diario de Almería ponía el foco sobre esta situación hace una semana (Vega Caravanas, el nuevo barrio almeriense que crece en silencio) y poco después se sucedieron las reacciones de la patronal hostelera, los vecinos y la oposición instando al Ayuntamiento de Almería a que tome medidas urgentes ante la falta de control existente sobre el impacto en la ciudad de un segmento turístico al alza carente de ordenanzas y regulación municipal. Los propios usuarios defendían su comportamiento y reclamaban que se habilitaran áreas específicas para pernoctar: “No se puede culpar al caravanista si no hay espacios habilitados ni regulación en Almería”. Desde el equipo de gobierno han adoptado la decisión de prohibir el estacionamiento en estos terrenos en los que irán otras dotaciones, incluidas la segunda fase del Parque de las Familias, pero de momento no han anunciado ningún avance sobre la posibilidad de habilitar espacios para autocaravanas y furgonetas camper.

No hay que olvidar que las colonias también se han venido multiplicando en los últimos años por otros rincones del término municipal como la desembocadura del Río Andarax, Retamar y Cabo de Gata ante el auge del caravanismo en la provincia. Este periódico ya radiografió la situación en febrero de 2022 (La invasión consentida de las caravanas) y determinados ayuntamientos como el de Roquetas optaban días después por restringir el estacionamiento de estos vehículos en determinados aparcamientos del litoral. En la capital, la concejala responsable de la Gerencia de Urbanismo, Ana Martínez Labella, aseguró días después de la publicación del reportaje que estaban buscando parcelas de propiedad municipal que cumplieran los requisitos para su adaptación como zonas de estancia para las casas sobre ruedas, de la mano de la iniciativa privada, con las que resolver los conflictos de convivencia surgidos entre residentes y turistas. En aquella junta de gobierno monográfica se analizaba la falta de servicios básicos y condiciones óptimas para el estacionamiento masivo que se venía produciendo en las inmediaciones del Auditorio Municipal Maestro Padilla.