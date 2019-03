No hay amante de los tatuajes ni profesional que se esté iniciando que no conozca el canal InkBro TV de Youtube. Ya supera el centenar de vídeos con tutoriales y consejos a coste cero y reflexiones sobre la industria de la tinta en la piel con más de 251.000 suscriptores al inicio de la cuarta temporada y la participación de ídolos del fútbol y la música como Sergio Ramos, James, Alejandro Sanz y Rosana.

Los vídeos de InkBro son el alma de un proyecto revolucionario, de formación, estudios propios y con una vertiente solidaria dedicando jornadas maratonianas de trabajo altruista a mujeres que superaron el cáncer de mama, que ha venido dibujando desde la nada Rodrigo Gálvez Miras (Almería, 1981), ya conocido como el tatuador de los famosos, al tiempo que se forjaba una larga trayectoria de premios y reconocimientos internacionales con un impacto mediático en redes sociales poco común en el gremio.

Por sus manos y punteros han ido pasando en los últimos años cantantes de la consideración de Marc Anthony, Miguel Poveda y Antonio Carmona, estrellas de la NBA como Luka Doncic y Willy Hernangómez, la presentadora y actriz Pilar Rubio y el torero José María Manzanares. Por citar sólo unos nombres de una cartera de clientes del show business que no ha dejado de crecer. Sin embargo, el reto de Rodrigo, el tercer hijo de un mecánico y una costurera que pasó su infancia en El Zapillo, nunca ha sido canalizar exclusivamente su destreza y habilidades artísticas, en los cuerpos de las celebrities.

Es un espíritu inquieto, forjado en el esfuerzo nómada de años fuera de casa y sin vacaciones y el continuo emprendimiento y ha conseguido poner patas arribas al antiguo oficio de la tinta y la aguja desechable. Porque InkBro no es sólo un canal en redes sociales, es una marca reconocida dentro y fuera de España, en convenciones y seminarios de Europa, Estados Unidos y América Latina.

Y todo lo ha conseguido en una década. Lo suyo fue una vocación tardía, aunque sus cualidades con el dibujo eran evidentes desde una edad muy temprana, bastante más que las académicas al no ser muy aplicado en el aula. Después de una juventud de escarceos con el mundo de la pasarela -representó a Almería en Míster España 2001- y el de la noche como camarero, en 2009 entró de lleno en el tatuaje con su primer estudio en Loja, el pueblo más occidental de Granada, al que se había traslado porque tenía un puesto de trabajo en el Registro de la Propiedad. Comenzó con amigos y familiares, pero pronto fue creciendo la agenda.

Meses atrás se estaba preparando las oposiciones para ser bombero y se apuntó a un curso de tatuador para buscar ingresos. Y lo que iba a ser casi una afición de veinteañero, se ha convertido en su forma de vida, de éxito, porque su teléfono echa humo desde hace tiempo. Diez años más tarde de la primera aventura empresarial, ha decidido lanzar un nuevo centro coworking del tatuaje pionero en España. Y lo hará en su ciudad, en el bloque 35 de la calle Lepanto de Cortijo Grande. “Quiero tener a los mejores de Almería”. Y les ofrece un concepto difícil de rechazar.

El nuevo equipo InkBro, que lo compone el promotor y otros tres tatuadores, contará con los patrocinios y el material de calidad al mejor precio, un tirón considerable en redes y platós por la alianza que ha labrado con los famosos y a través de los vídeos del canal. El segundo estudio -el primero lo abrió en Madrid hace dos años- contará con una barbería, sección de supresión de tatuajes y técnicas avanzadas de micropigmentación para ojos, labios, cejas e incluso de tapado de estrías.

El local de más de 200 metros cuadrados tendrá un espacio para seminarios y para las grabaciones de tutoriales. A los tatuadores no se les cobrará, como es habitual, una comisión en cada trabajo que realicen y se fijará una tarifa fija por el box y unirse al proyecto al ser un modelo coworking. También acudirán bajo el sello a convenciones internacionales y en junio se incorporan a #LaGira de Alejandro Sanz en una iniciativa para tatuar en los conciertos con fines benéficos.

El cantante, que hace unos meses regaló a Rodrigo una de sus pinturas y con el que mantiene una excelente relación, quedó impresionado con la labor solidaria que han realizado con las mujeres que han sufrido cáncer de pecho. El tatuador almeriense es capaz de reconstruir con su tinta la areola y pezón con una simetría más perfecta que la de la cirugía al trabajar la textura, las sombras y el color con el máximo realismo al ojo. Es, además, el punto y final a la etapa de lucha contra esta enfermedad, una vez superada la quimioterapia y puestos los implantes.

