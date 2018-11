Salma Hayek rodará en diciembre una superproducción en Almería

Más información La actriz Blake Lively, protagonista de la nueva estrella que lucirá el Paseo de la Fama

La actriz Salma Hayek protagonizará una película cuyo rodaje tendrá como protagonista a la provincia de Almería. De momento, existe cierto mutismo en torno a este rodaje, aunque se sabe que la estrella protagoniza en Almería esta superproducción, de la que no se conoce ni título ni las fechas de rodaje, aunque todo apunta a que sera durante diez días en el mes de diciembre.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez ha desvelado hoy este nuevo rodaje en el trascurso de la presentación del Festival Internacional de Cine en Madrid. El edil explicaba ayer que “he comentado el rodaje de Hayek porque se que hay previstos casting para una próxima película y también se han solicitado algunos permisos para rodar en la capital”.

De cualquier forma, Carlos Sánchez hizo este anuncio pensando que no armaría el revuelo que tuvo el anuncio del rodaje. “Antes de la rueda de prensa en Madrid, he hablado con una persona que se dedica a localizar para rodajes y me ha comentado que teníamos mucha suerte en Almería, ya que Salma Hayek iba a rodar una película. Eso ha hecho que lo anunciara, pero vamos nunca pensando en el revuelo informativo que se ha montado”.