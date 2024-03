El éxito de Tierras de Oria: del centro de menores a la vida laboral

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha visitado este jueves el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) Tierras de Oria de Almería. Alí, ha calificado como "una experiencia de éxito" el Programa Arraigo en el que "se da una segunda oportunidad" a jóvenes que cumplen medidas judiciales, al capacitarlos para facilitar su inserción laboral en empresas del entorno y que con ello se asienten en la comarca. Nieto ha defendido que el sistema de Justicia Juvenil "es probablemente el dinero mejor invertido de la Junta de Andalucía" ya que permite recuperar para la sociedad a jóvenes que en un momento de su vida, por diversas circunstancias, cometen acciones delictivas.

El Programa Arraigo es un proyecto iniciado por la entidad que gestiona desde hace 22 años el CIMI Tierras de Oria, Ginso, en colaboración con empresas y ayuntamientos del Valle del Almanzora con el objetivo de propiciar que jóvenes que salen del CIMI tras cumplir las medidas judiciales ya con la mayoría de edad y que carecen de una red de apoyo, como es el caso de extranjeros no acompañados o menores sin familia que pueda hacerse cargo de ellos, cuenten con oportunidades laborales para quedarse a vivir en la zona, donde hay empresas que necesitan trabajadores y municipios que pierden habitantes.

Nieto ha agradecido a los profesionales que trabajan con los menores infractores en Tierras de Oria su compromiso. "Os implicáis vocacionalmente, dedicáis horas y horas a lo que otros consideran un caso perdido y vosotros conseguís que sea un ejemplo de cómo superar una situación de riesgo", ha valorado. Así, ha defendido que "con el tratamiento adecuado y la profesionalidad" de los 150 trabajadores del CIMI Tierra de Oria, solo desde el pasado verano cuando se puso en marcha este programa, 22 jóvenes lograron empleo al salir del centro tras cumplir la medida judicial y algunos de ellos se han asentado en la comarca.

El caso de Mohcine

Mohcine, de origen marroquí, llegó a Ceuta con 13 años y tras pasar por varios centros de acogida, acabó en un CIMI de la ciudad autónoma tras verse involucrado en situaciones de conflicto “por meterme con gente que no debería”, ha admitido él mismo durante su intervención en la presentación del Programa Arraigo celebrada en el Museo Arqueológico de Almería.

Hace un año pidió el traslado al CIMI Tierra de Oria porque quería arreglar su documentación para quedarse en España y formarse para conseguir trabajo. "Me ha costado mucho y he sufrido mucho pero en el centro hay mucha ayuda, atención médica, personal, educadora, y lo he conseguido gracias a Almería y a todos los pueblos que me ayudaron mucho y quiero que muchos chavales que hay vean la realidad", ha explicado. Ahora tiene 23 años, un trabajo y una vivienda en uno de los municipios de la comarca.

Para el consejero de Justicia, su caso es un ejemplo del éxito del proyecto y del funcionamiento del sistema de Justicia Juvenil, por lo que ha apostado por trabajar para que "cada día haya un Mohcine nuevo al que le hemos dado una nueva oportunidad y conseguido que una empresa tenga a un buen profesional y un municipio a un buen vecino".

En este sentido, Nieto ha admitido que es necesario contar la con la colaboración de “muchos colectivos”, por lo que ha reconocido el apoyo al programa de los ayuntamientos de la comarca, las Cámaras de Comercio de Almería y Murcia y las más de 40 empresas en las que los jóvenes realizan prácticas y que ofrecen empleo a los chicos cuando salen del CIMI en sectores de actividad tan importantes como el mármol, la agroindustria, las energías renovables o la hostelería.

"Una provincia hospitalaria, generosa y emprendedora como Almería es el mejor sitio para poner en marcha una experiencia de este tipo", ha defendido. Actualmente, hay 61 jóvenes cumpliendo medidas en el CIMI Tierra de Oria de los que una docena participan en el Programa Arraigo.

Por su parte, el presidente de Ginso, Alfredo Santos, ha defendido que la elección de este centro para poner en marcha un proyecto como este no es casual ya que se trata de una comarca "con una conciencia social absoluta". Además, Almería es "la provincia más dinámica casi de toda España que está generando puestos de trabajo y recibe muchos extranjeros".

Además, ha señalado que existen muchas ayudas y protección para los menores pero cuando cumplen los 18 años, los jóvenes que han pasado por el Sistema Judicial si no han conseguido arraigarse tienen “un riesgo enorme de pasar al lado oscuro”. En este sentido, ha recordado que la Ley del Menor, que cumplirá el próximo año su 25 aniversario, tiene como objetivo fundamental la reinserción social de los menores infractores y para ello es preciso “que tengan un trabajo, una vida que puedan desarrollar, su piso, que consigamos que pasen a formar parte de nuestra sociedad que necesita gente”.