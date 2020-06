Turismo de interior>turismo de playa: la tranquilidad, más segura que el bullicio

Desde hace años, el turismo rural crece a pasos agigantados. No todo en verano es playa, chiringuito y paseo marítimo abarrotado, hay quien prefiere la calma, la tranquilidad y el sosiego de la España vacía. La sombrilla clavada en la quinta fila de bañistas frente al peregrino que va acompañado sólo por gorriones y chicharras en su camino hacia Santiago de Compostela. Las dos maneras principales de hacer turismo de un país eminentemente turístico como, pese a todo lo ocurrido en este 2020, sigue siendo España.

Eso sí, el coronavirus puede decantar la balanza. Más que el organismo en sí, el pánico que éste provoca en buena parte de la población. Hace unas ocho semanas, la mayoría de españoles no se veían más allá del tranco de su casa este verano. Ahora que el calor está encima y que la pandemia está dando un necesario respiro, el ciudadano necesita desconectar y prefiere la serenidad de los poco poblados municipios de interior al bullicio costero. Esto no quiere decir que en la costa no vaya a haber medidas de seguridad o que el turismo playero vaya a ser sinónimo de contagios, sino que el miedo está instalado en la sociedad y la casa rural se ha convertido en la vacuna veraniega.

Si la Costa de Almería es la joya de la corona local, su sierra, su desierto y sus pueblos recónditos tampoco están nada mal. De hecho, en estos días en los que el turismo está restringuido al ámbito provincial, la gente de la capital, Roquetas, El Ejido o Vera, principalmente, se marchan a la reconquista del interior, con Vélez Rubio como principal estandarte. Laujar, Bayárcal, Padules, Bacares, Laroya, Fiñana, Abla o Abrucena, entre otros municipios, van a multiplicar de aquí a unas semanas su índice demográfico semanal.

“Las casas que tenemos de turismo rural han empezado ya a funcionar, tienen la ocupación los fines de semana prácticamente llena. Los alojamientos municipales, por precaución, no empezaremos a atender solicitudes hasta el mes de agosto. Me gusta ser precavido, quiero que la gente venga con toda la seguridad y así atenderlos de la mejor forma posible”, dice Rafael Montes, alcalde de Fiñana, donde se encuentra un albergue para pernoctar espectacular: Ubeire. Su belleza y frondosidad te hace sentir como en los Picos de Europa, los Pirineos o Cabárceno. “No paran de llamar. Es un sitio emblemático, donde no hay ni cobertura, es idílico. Todavía tengo mis miedos, quiero abrir con todas las garantías. Aquí viene gente de toda España y de media Europa. Es una joya que queremos que siga siendo una joya, libre de coronavirurs. Por eso, hasta agosto no vamos a abrir, pero en breve vamos a abrir para coger reservas”. No lo duden, vayan si quiere dormir en la naturaleza pura.

Rafael Montes, alcalde de Fiñana "No paran de llamarnos preguntando por las reservas para Ubeire, lo vamos a abrir en agosto”

De la Comarca de Nacimiento, donde Abrucena y Abla presentan tan buenos números como Fiñana, hay que ir un poco más al norte de la provincia para encontrar el otro gran conjunto de municipios del interior, escogido por los almerienses para pasar estos primeros fines de semana preveraniegos: la Comarca de los Vélez. El Castillo del Marquesado es la gran atracción, así como su apacible tiempo y la gran oferta turística de Vélez Rubio y Vélez Blanco. El hermano mayor, Vélez Rubio, es uno de los municipios andaluces que más turistas rurales va a acoger este verano, según un estudio autonómico. Concepción Pérez, concejal de Cultura y Turismo, asegura que ya notan la estancia de los primeros viajantes provinciales.

“Se nota que está empezando a venir gente. Sobre todo nos viene mucha gente de la zona de playa, ahora mismo prefieren el interior. Cuando abran las provincias, vendrá mucha gente de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, es el turista que más nos visita a nivel nacional. Estamos convecidos de que vamos a tener mucho turismo este verano y estamos preparados para ello”. Es normal, la comarca destaca por su historia y, en estos días de pandemia, por su escaso número de contagiados: “Tenemos de todo: patrimonio histórico, cultural, natural, histórico... El hecho de ser una zona apartada de los núcleos urbanos y una comarca con pocos casos de coronavirus, nos va a venir muy bien. Además, los empresarios turísticos están haciendo un gran trabajo de desinfección y mejora. Alguno de los principales atractivos turísticos de Vélez Rubio como el Museo Miguel Guirao, el Palacio del Marqués de los Vélez o el de las Damas Catequistas todavía no se han abierto al público, hemos sido prudentes y esperamos a este lunes para abrir”, indica.

Concepción Pérez, concejal de Cultura y Turismo de Vélez Rubio "Se nota que está empezando a venir mucha gente, sobre todo de zonas playeras”

Como el turismo rural es preferentemente deportivo, pocos sitios mejor que Laujar del Andarax para la práctica del senderismo o la bicicleta. Desconectar haciendo deporte. “Cuando hablamos de pueblos como éste, en los que la población es muy pequeña y hay muchos espacios por donde moverse y respirar aire puro, rápidamente nos transmite seguridad. Tanto en Laujar como alrededores hay ríos, buena gastronomía, bodegas de vino... y esto nos hacen más apetecible para el verano”, explica Miriam Otero, de la Villa Turística de Laujar, un complejo que enamora al turista por sus instalaciones:“Estamos en un lugar privilegiado, con espacios muy abiertos, y a esto hay que sumar la mayor característica de Villas Turística, que son los servicios comunes en un edificio y las habitaciones a lo largo del complejo de forma independiente. La Villa dispone de 50.000 metros cuadrados por donde pasear y disfrutar de la naturaleza, sin salir de nuestro perímetro”.

Miriam Otero, Villa Turística de Laujar "Cada día tenemos más reservas, sobre todo de amantes de la bicicleta y del senderismo”

Comarca de Nacimiento, los Vélez y la Alpujarra almeriense son buen ejemplo de cómo el propio turismo provincial está decantándose por el interior antes que por la costa. En otros municipios almerienses están recibiendo un pequeño chorro, pero saben que el grifo se abrirá cuando puedan llegar turistas de toda la franja mediterránea. Rafael Medina, gerente de las Casas Rurales de Reul Alto, en Laroya, lo explica bien. “La semana pasada nos llegaron los primeros clientes y estuvimos al 50%. Ahora mismo se habla de que los establecimientos rurales estamos al ciento y pico por cien y eso todavía no es así, hasta que no se abran las provincias. Nuestro clientes vienen principalmente de Madrid, Barcelona, norte de España y de parte de Europa”, buscando el encanto que Rafael bien define: “Estamos en un bosque de encinas, a 1200 metros de altitud y rodeados de senderos, es muy atractivo para la situación en la que estamos pasando. Los cortijos están adaptados y las zonas comunes tienen unas normas para evitar el contagio”.

Rafael Medina, gerente de Reul Alto (Laroya) "Estamos en un bosque de encinas y rodeados de senderos, algo atractivo en estos días”

Otro rincón de la provincia que está como loco por acoger al turista de más allá de Huércal Overa es Bacares. Las Fuentes, punto de parada obligatoria para desayunar o comer para motoristas y domingueros, espera la vuelta anual de sus vecinos emigrantes a Cataluña. “Esperemos que los bacareños de fuera puedan volver. Tenemos ganas de que vengan, pero también hay algo de miedo por el virus”, apunta Mariola, sabia dueña del restaurante y hotel, que ya ha sacado a sus trabajadores del Erte, un gran ejemplo.

Mariola Jorquera, Las Fuentes (Bacares) "Durante la semana todavía está flojo, el fin de semana las motos animan la cosa”

Gente como ella, que son la mayoría de empresarios turísticos almerienses, merecen que muchos visitantes disfruten este verano de las maravillas de interior almeriense. Y con la costa, claro está.