UGT argumenta que el curso 2023-2024 ha estado cargado de deficiencias en la Enseñanza Pública

Desde UGT Servicios Públicos señalan que les hubiera gustado hacer una valoración positiva del desarrollo del curso escolar y, con ello, dar un aprobado a la gestión de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, pero atendiendo a varios de los aspectos que más preocupan al profesorado y, en general, a toda la comunidad educativa, la valoración no puede ser buena.

Como ha explicado el secretario de Enseñanza de UGT, durante el curso 23/24 la situación, en lo referente a las elevadas ratios, no ha variado. "Ratios que la Administración maquilla incluyendo centros de poblaciones rurales o diseminadas, lo cual, estadísticamente, provoca que los datos a la baja que ofrece la Consejería no son reales, ya que, en la mayoría de los centros, se sobrepasan las ratios que deberían ser ordinarias llegando, en muchísimas ocasiones, al máximo extraordinario permitido, convirtiendo en ordinario lo que debería ser extraordinario. Además, a pesar de que desde UGT hemos solicitado insistentemente los datos de las ratios por unidades de todos los centros de Andalucía, la Consejería no los facilita, limitándose a publicar datos globales que quedan maquillados por las circunstancias antes mencionadas".

Por otro lado, ha señalado que "desde UGT, venimos pidiendo un cambio del modelo del actual SIPRI, ya que no está atendiendo a las demandas de sustituciones y vacantes sobrevenidas con la celeridad que se precisa, demorando las sustituciones hasta en un mes. Se siguen suprimiendo convocatorias de SIPRI en semanas que tienen algún festivo o que son festivo en alguna provincia y, en algunas ocasiones, no quedan nada claro los motivos para no cubrir alguna sustitución y, apareciendo en el sistema, no se procede a su cobertura. Desde UGT pedimos una revisión de este modelo de sustituciones o, como mínimo, que se aumenten el número de convocatorias semanales y que las plazas susceptibles de cobertura se incorporen al sistema desde el mismo momento en el que se produzca una baja".

Advierte que "no se han cubierto tampoco las necesidades que hay en la atención a la diversidad. El número de orientadores y orientadores en Andalucía es ridículo y casi testimonial. UGT viene exigiendo una ratio de un orientador/a por cada 250 alumnos y nos encontramos con ratios de 1/1000, algo que es totalmente inadmisible y poco efectivo, más teniendo en cuenta que es alumnado en situación de vulnerabilidad". "Y no o se está reduciendo la carga burocrática que sufre el profesorado. Se hicieron grupos de trabajo para disminuir esta carga y después de dos años, no se ha visto fruto alguno, y no por falta de propuestas y demandas por parte de las organizaciones sindicales".

El secretario de Educación de UGT Almería ha exigido a la administración volverse a reunir para retomar las negociaciones que rompió, de manera unilateral, sobre la mejora en la atención a la diversidad, reducción del horario lectivo y el aumento de plantilla. Durante la rueda de prensa ha recordado que las anunciadas 14.000 plazas para los dos próximos años no son otra cosa que reposición de los docentes que se jubilan, renuncian o fallecen, por lo que no se está aumentando la plantilla de la escuela pública, sacando la Junta de Andalucía un 100% de la tasa de reposición y no alcanzando el 120% que exige UGT y que contempla la ley.

"Desde UGT Servicios Públicos Andalucía mostramos nuestra oposición a las supresiones de aulas en la escuela pública. Igualmente velamos para que las demandas de la comunidad educativa se atiendan y se retomen las negociaciones para alcanzar estas mejoras tan necesarias".

Por otro lado, siguen reclamando la bioclimatización de todos los centros andaluces, mientras que el alumnado, el personal docente y el de servicios siguen sufriendo temperaturas extremas, tanto en invierno como en verano, lo que impide un desarrollo normal de la actividad docente, pudiendo causar, además, riesgos para la salud.

También seguimos demandando personal sanitario en los centros educativos, el cual se hace cada vez más necesario.

De igual modo,indican que tampoco se atiende la demanda de UGT de que sean los y las maestras de primaria los que ejerzan las tutorías y se deje de aplicar de una vez el 2x1 con el que actualmente se actúa.

UGT salió a la calle el pasado 24 de abril, con el resto de Organizaciones Sindicales de Mesa Sectorial, y el 1 de mayo, en solitario, para reivindicar estas y más cuestiones, y no descartamos movilizaciones para el próximo curso si no ve una apuesta seria y firme de esta Administración, a la que instamos a retomar las negociaciones para aumento de plantillas, mejoras en la atención a la diversidad y reducción del horario lectivo, entre otras cuestiones.