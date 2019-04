La dirección nacional de Vox rechaza la candidatura del 'Coronel Denuncias'

La dirección nacional de Vox no ha aceptado la candidatura elevada por el Comité Local de Almería por la que concurría como cabeza de lista y alcaldable Eugenio Bayo, conocido como Coronel Denuncias por su controvertida trayectoria de litigios y pleitos, en su mayoría frustrados por la justicia, contra contratistas y el Ayuntamiento de la capital. De hecho, la organización ha confirmado que ya tienen otro candidato que darán a conocer en las próximas horas.

La candidatura que no parecía contentar a la militancia, pese a que fue aprobada después de pasar por la asamblea local, ha sido frenada en seco en Madrid al considerar el perjuicio electoral para la formación de un polémico perfil como el del militar que ha recurrido en los últimos años adjudicaciones y concesiones como la del centro deportivo de Almadrabillas, la explotación, construcción y rehabilitación del puente de Los Molinos, la remodelación del Mercado Central y las obras de desdoblamiento de la N-340, entre otros proyectos.

Una cruzada emprendida hace un par de legislaturas contra la Gerencia de Urbanismo que responde principalmente a la construcción de una estación de servicio, el sector en el que ha desempeñado su actividad desde que pasó a la reserva, que no pudo acometer en la rotonda de la CASI perdiendo un precontrato que tenía firmado con Repsol al no ajustarse a la normativa de planeamiento urbanístico ni requisitos de la Dirección General de Carreteras. Es precisamente este interés por una actuación que sigue pendiente de desbloquear, y que le ha llevado a judicializar una serie de acuerdos plenarios y contratos del Ayuntamiento de la capital, el que preocupaba en el seno del partido que preside Santiago Abascal a una militancia en la que afloran hostilidades por la propuesta que se elevó a Madrid.

Apenas unos días después de la propuesta de candidatura que el Comité Provincial de Vox hizo llegar a los órganos nacionales de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo, generando un primer cisma en una organización que en menos de un año ha pasado de 60 a más de mil afiliados, visitó la provincia el secretario general, Javier Ortega Smith, y sus declaraciones parecían apuntar hacia un respaldo al alcaldable propuesta.

Antes de iniciar su intervención en un acto público en El Ejido realizó unas declaraciones que parecían quitar hierro a la polémica surgida en torno al Coronel Denuncias: "Ahora están rebuscando a ver si alguno de nuestros candidatos suspendió la asignatura de religión cuando estaba en la EGB, o dejó de pagar una multa de tráfico. Ya no saben lo que buscar para desacreditarnos y están fracasando en esa estigmatización de Vox. Por nuestra parte no vamos a perder un minuto entrando en lo que se puede llamar una guerra sucia, entre otras cosas porque si nos dedicamos a explicar las suciedades de los partidos que llevan 40 años viviendo del cuento no tendríamos tiempo de explicar las propuestas que necesitan los españoles". Sin embargo, la dirección nacional, posiblemente con más elementos de juicio, ha decidido finalmente que Eugenio Bayo no sea el candidato en Almería