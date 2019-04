Javier Ortega Smith ha aludido hoy en El Ejido a la "suciedad" de la campaña electoral con respecto a Vox del resto de partidos. "Desde que Vox nació, han hecho todo tipo de suciedades. Nos han acusado de todo. Creo que les falta solamente decir que nos comemos a los niños crudos", afirmó durante el acto celebrado con simpatizantes. "Nosotros nunca hemos perdido un minuto insultando a los demás partidos políticos, salvo calificando a los que hay que calificar: llamando proetarras a los que son partidos proetarras, llamando golpistas a los que son partidos golpistas, llamando totalitarios y marxistas a los que lo son, y llamando corruptos a los que lo son, pero eso no son insultos, es una calificación de lo que representan".

Según el secretario general del partido de derechas, no es misión de Vox "entrar en otro tipo de descalificaciones como han hecho desde el mismo día en que nacimos, llamándonos fascistas, fachas, ultras… inventándose de todo".

"Si nos dedicamos a explicar las suciedades de los partidos que llevan 40 años viviendo del cuento no tendríamos tiempo de explicar las propuestas que necesitan los españoles"

"Ahora están rebuscando a ver si alguno de nuestros candidatos suspendió la asignatura de religión cuando estaba en la EGB, o dejó de pagar una multa de tráfico. Ya no saben lo que buscar para desacreditarnos y están fracasando en esa estigmatización de Vox. Cuanto mas nos insultan y estigmatizan llenamos más los actos, hay más españoles valientes y yo les animo a que sigan. Por nuestra parte no vamos a perder un minuto entrando en lo que se puede llamar una guerra sucia, entre otras cosas porque si nos dedicamos a explicar las suciedades de los partidos que llevan 40 años viviendo del cuento no tendríamos tiempo de explicar las propuestas que necesitan los españoles".

Según el dirigente de Vox, "hemos venido a construir, no hemos venido a perder el tiempo con quienes han destruido España. Vox va a hacer la campaña explicando sus propuestas, que llevan implícitamente la denuncia de todo lo que no se ha hecho hasta ahora".