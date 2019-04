Ortega Smith en El Ejido: "Hay que dejar de criminalizar al empresario agrícola"

El Ejido ha sido el primer feudo elegido por Vox para su campaña electoral, tras el inicio de ayer en Madrid junto a la estatua del almirante Blas de Lezo. Javier Ortega Smith ha protagonizado en El Ejido un acto de campaña en el que ha estado respaldado por la cúpula del partido en Almería y en torno a 200 simpatizantes. El secretario general ha lanzado cinco propuestas que defenderá la formación de derechas en el Congreso de los Diputados, relacionadas todas ellas con la inmigración y la agricultura.

Más seguridad en las explotaciones agrícolas, un Plan Hidrológico Nacional, fin a la inmigración irregular, revalorización del precio de las viviendas, freno a la invasión de productos marroquíes de baja calidad y diversificación de la economía almeriense potenciando el turismo son las grandes apuestas de Vox expresadas hoy y relacionadas con El Ejido y Almería.

"Hay que dejar de criminalizar al empresario agrícola, el empresario es una persona que se está dejando sus recursos, su tiempo, para sacar adelante una explotación de la que van a vivir muchas familias", sostiene Ortega. "Por supuesto, hay que combatir al empresario que defrauda y contrata de manera ilegal, pero al empresario que trabaje de manera honrada hay que ayudarle", añadió.

El gran problema para Vox, y especialmente en el Poniente almeriense, es la inmigración ilegal, una de las bases del discurso en El Ejido de su secretario general. "La inmigración ilegal hay que combatirla, y hay que favorecer, cuando el mercado nacional no sea capaz de satisfacer las demandas, una inmigración controlada, con contratos en origen, una inmigración con permisos de trabajo para cubrir las necesidades nacionales, así que basta ya de la invasión migratoria", ha señalado.

Al hilo de la inmigración ilegal y la agricultura, Ortega también se ha referido a la "invasión de productos marroquíes de baja calidad y sin trazabilidad o control sanitario", afirmando que "vamos a defender el producto español, un producto de calidad y que hay que potenciarlo". De igual forma, ha hablado de la seguridad en el campo: "Vamos a apoyar la seguridad en las explotaciones, la delincuencia en las instalaciones agrícolas es un denominador común desgraciadamente desde hace tiempo. Vamos a reforzar con planes de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil y Juzgados para que la seguridad llegue también al campo

A juicio de Ortega Smith, "necesitamos mano de obra de calidad. Vamos a fomentar la formación profesional que nos dé un sector agrícola bien preparado. Por eso vamos a terminar con la España de la subvención para cambiarla por la España de la producción, terminando de una vez por todas con la inmigración ilegal".

El número 2 del partido de Santiago Abascal también ha hablado del agua, un bien que, arguye, les llevará a defender en el Congreso de los Diputados "un Plan Hidrológico Nacional para que no haya una sola gota de agua que se pierda en España. Gota de agua que no es por cuestiones de solidaridad, como algunos defienden, es por cuestiones de justicia. Vivimos en una nación donde los recursos naturales son de todos, no tienen propiedad".

Por último, "y no menos importante", ha dicho, "vamos a defender la diversificación en Almería de su economía, no podemos estar solo dependientes, o en su inmensa mayoría, de la agricultura, hay un sector que se puede desarrollar de manera sostenible, con un plan que respete el medio ambiente, pero que nos ayude a abrir otros caminos de entrada de recursos y por tanto de mano de obra y bajada del paro, que es el turismo. Un turismo sostenible en una costa impresionante".