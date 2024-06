Miles de automóviles se han 'olvidado' de pasar la ITV en Almería

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caduca. Y si no se pasa no solo hay multa. Los coches y sus ocupantes pueden estar en riesgo. Un reciente análisis realizado por Informes Mecánicos ha revelado que en la provincia de Almería, 60.615 vehículos no tienen la ITV en vigor. De estos, 29.743 son turismos, 10.402 son motocicletas y 20.470 pertenecen a otras categorías, como furgonetas, camiones y ciclomotores. Estos datos, basados en los microdatos de la Dirección General de Tráfico (DGT) de 2023, muestran una preocupante realidad en las carreteras almerienses.

Distribución de Vehículos sin ITV en Almería

Los resultados del análisis indican que el 12.2% del parque vehicular de Almería con menos de 25 años no tiene la ITV al día. Específicamente, el 8.6% de los turismos, el 26.3% de las motocicletas y el 18.4% de otros tipos de vehículos no han pasado la inspección técnica obligatoria. Este alto porcentaje de vehículos sin ITV no solo incluye aquellos que circulan sin la inspección técnica vigente, sino también los que podrían estar en desuso o abandonados.

Ciudades con Mayor Incidencia

Las localidades con más vehículos sin ITV en vigor son Almería (11.357 vehículos), El Ejido (8.067) y Roquetas de Mar (8.063). Estas cifras reflejan la necesidad urgente de aumentar la vigilancia y las inspecciones para mejorar la seguridad vial en estas áreas.

Impacto en la Seguridad Vial

Sergio Arboledas, director general de Informes Mecánicos, enfatiza que muchos conductores ven la ITV como un simple trámite recaudatorio. Sin embargo, destaca que pasar la ITV reduce significativamente el riesgo de accidentes y mejora la seguridad en las carreteras. "Es una garantía tanto para el conductor como para el resto de los usuarios de la vía", afirma Arboledas.

Situación a Nivel Autonómico y Nacional

A nivel autonómico, en Andalucía, 594.643 vehículos no tienen la ITV en vigor, de los cuales 272.681 son turismos, 153.942 son motocicletas y 168.020 pertenecen a otras categorías. El 10.3% del parque vehicular en Andalucía no ha pasado la inspección técnica, con un 7% en turismos, 23.5% en motocicletas y 13.8% en otros vehículos.

Comparativa por Comunidades Autónomas

Baleares (16.7%), Comunidad Valenciana (12.3%) y Cataluña (11%) son las comunidades con un mayor porcentaje de vehículos sin ITV. Las ciudades autónomas de Melilla (20.5%) y Ceuta (16.4%) también presentan porcentajes altos. Por otro lado, las comunidades con menor porcentaje de vehículos en esta situación son Madrid (7.1%), Navarra (7.5%) y La Rioja (7.5%).

Ciudades con Mayor Número de Vehículos sin ITV

Madrid lidera con más de 147.000 vehículos sin ITV en vigor, seguida por Barcelona con más de 76.000 y Palma de Mallorca con más de 49.000. Esta información destaca la magnitud del problema a nivel nacional y la necesidad de medidas más estrictas para asegurar que los vehículos cumplan con la normativa de seguridad vial.