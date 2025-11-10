Un almeriense logra librarse de una deuda de 428.848 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

Un vecino de Almería ha quedado completamente libre de una deuda de 428.848 euros tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo que permite a particulares y autónomos cancelar sus deudas y empezar de nuevo cuando no pueden afrontarlas.

El despacho Repara tu Deuda Abogados, especializado en este procedimiento desde 2015, ha explicado que el beneficiario contrajo varios préstamos para poner en marcha y ampliar su negocio, incluyendo financiación del Instituto de Fomento de Andalucía y un crédito bancario con aval personal. “Cuando la facturación empezó a caer, se vio obligado al cierre y no pudo seguir pagando las cuotas, acumulando una deuda imposible de asumir”, señalan desde el bufete.

La resolución judicial le concede la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), que implica la cancelación total de sus deudas y la eliminación de su nombre de los registros de morosidad. “Este tipo de casos demuestran que la Ley de Segunda Oportunidad funciona y que cada vez más personas pueden empezar de cero”, destacan desde Repara tu Deuda.

El despacho, con sede en Barcelona y presencia en todo el territorio nacional, ha logrado ya 370 millones de euros en deudas canceladas a miles de particulares y autónomos. Afirma que el perfil de quienes se acogen a esta ley es muy variado: pequeños empresarios, desempleados, divorciados o personas que avalaron préstamos familiares, entre otros.

“Cada historia de éxito contribuye a que otros se animen a dar el paso. La ley no borra el pasado, pero sí permite construir un futuro sin miedo a las deudas”, subrayan desde la firma jurídica.