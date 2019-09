Entre la sequía y los registros históricos

El fantasma de la sequía vuelve a merodear gran parte de la geografía almeriense al cierre mañana de un año hidrológico bastante flojo y dispar. A pesar de que en algunas localidades de la provincia ha llovido sobre mojado y han contabilizado un nivel de pluviometría histórico con la gota fría, en la más de la mitad de municipios no se han alcanzado los valores medios en precipitaciones. De manera que media provincia está incluida en la declaración de “desastre natural o catástrofe” por las lluvias torrenciales de mediados de mes, pero no hay agua y los regantes siguen mirando al cielo porque apenas se ha avanzado en las infraestructuras hídricas pendientes y el horizonte de los trasvases no está del todo claro.

Dice el refranero que nunca llueve a gusto de todos, una realidad incontestable, más aún en una provincia castigada por el déficit hídrico. Pese al temporal sin precedentes históricos desde que hay registros en el sureste peninsular asociado a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que tiene un periodo de retorno de una vez cada cien años, las precipitaciones de la gota fría no han permitido alcanzar los valores medios en la mayoría de municipios de la provincia. El año hidrológico que mañana llega a su final -comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019- ha sido especialmente seco en la mayoría de pueblos, pero también ha dejado niveles de pluviometría de récord en determinadas zonas.

De las 27 estaciones en la provincia de la red SAIH Hidrosur, en funcionamiento en la Cuenca Mediterránea desde 1991, sólo 12 registran valores pluviométricos por encima de los del curso anterior y los dos embalses también han recibido menos lluvia aunque el pantano de Cuevas del Almanzora se haya disparado con la gota fría desde los 10,62 hectómetros cúbicos con los que cerró el anterior curso hidrológico a los 25 actuales, muy por encima de su media de 14,38 hm3.

La estación pluviométrica de Oria contabilizó la máxima acumulada el 13 de septiembre con 112,6 litros por metro cuadrado, sólo superada por la del Río Almanzora en Serón cuando alcanzó los 154,1 litros en 24 horas. De hecho, Serón tiene su mejor registro en lo que va de siglo después de recibir 445 litros por metro cuadrado y hay que remontarse al año hidrológico de 2003/04 para encontrar otro dato por encima de los 400. Precisamente el río Almanzora, a la altura de Cantoria, alcanzó su nivel máximo con 2,48 metros y un caudal de 269,63 metros cúbicos por segundo, un récord de caudal que nunca antes se había producido.

Nefasto año hidrológico en Níjar y Almería, los municipios con más incidencias durante el temporal de la gota fría

En Oria con 513 litros por metro cuadrado no se habían contabilizado tantas precipitaciones desde hace una década (526 litros en el curso 2009/10) y la estación de Albox con 371 sólo tiene un registro ligeramente superior en el sistema SAIH de la Red Hidrosur en el año hidrológico 2003/04 con 383. Un ejercicio hidrológico dispar, desigual, con diferencias territoriales impropias para una misma provincia en registros de la Agencia Estatal de Meteorología. Las precipitaciones no han llegado a tres cuartas partes de lo normal y algunas localidades estaban en mínimos hasta recibir una tromba de agua considerable con la gota fría.

El principal récord de la gota fría se encuentra en la estación del aeropuerto de Almería con 103,9 litros por metro cuadrado en 24 horas, el 61% de la precipitación acumulada en todo el año hidrológico que ha sido de 167 litros. Nunca antes había llovido tanto en un sólo día. Y no es la única zona en la que en unas pocas horas se concentró el grueso de la pluviometría acumulada en todo el año como ocurre con Níjar y Rambla de Tabernas. Iban a tener registros nefastos, especialmente secos y muy por debajo de los valores normales, pero las tormentas de la DANA han permitido corregir parte del déficit hídrico.

Y es que las lluvias torrenciales no han supuesto el alivio esperado en la estadística hídrica porque la capital y el término municipal nijareño, los que más incidencias contabilizaron con 110 y 115 del total de 346 atendidas por el Servicio de Emergencias del 112 Andalucía, se quedan a mucha distancia de su media histórica. En Níjar la gota fría dejó el 13 de septiembre casi 60 litros por metro cuadrado y se ha cerrado el año hidrológico con 144 y en el desierto de Tabernas se contabilizaron 87 litros de un total de 188.

De hecho, el temporal de la primera quincena de septiembre ha permitido reducir en cuatro puntos porcentuales el déficit hídrico en el conjunto del país pasando del 15 al 11%, según la Agencia Estatal de Meteorología. El año hidrológico se ha cerrado con un valor medio de precipitaciones de 564 litros por metro cuadrado, un 11% menos respecto al valor normal cifrado en 637.En el caso de la provincia de Almería, el episodio de gota fría, frecuente en el sureste español en el otoño pero no con “tanta intensidad” como la que se produjo del 10 al 15 de septiembre, logra paliar en cierta medida los pésimos registros del año hidrológico que finalmente se ha cerrado con un registro levemente superior al del anterior.

7.334 litros por metro cuadrado suma el año hidrológico que acaba mañana en la provincia, en torno a 100 más que el anterior

En las 27 estaciones se alcanza un total de 7.334 litros por metro cuadrado frente a los 7.229 del curso previo (en torno a cien más), si bien el de 2016/17 alcanzó los 9.482. En la radiografía de la Almería seca hay demasiados puntos en rojo en la geografía provincial, pero destacan por la importante pérdida de recursos hídricos de las precipitaciones Bayarcal, Puerto de la Ragua, Canal de Benínar en Aguadulce y Castala. Los mejores parados de la Almería húmeda han sido Oria, que duplica el volumen del año anterior, Cantoria, Albox y Tahal.

Grandes lluvias y meses de sequía vuelven a marcar la pluviometría almeriense en localidades que no distan ni cincuenta kilómetros, un año hidrológico de contrastes que podrían haber sido mucho mayores sin la gota fría. Desde la Agencia Estatal de Meteorología no descartan que la torrencialidad pueda aumentar en el futuro, de acuerdo con los nuevos escenarios de cambio climático, ya que el mar Mediterráneo está más caliente y ejerce de “combustible” para estos fenómenos climáticos extremos. El último de la gota fría del sureste de la península no se había sufrido con tanta intensidad desde el año 2000.