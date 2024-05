“Hay clavos y púas en el aparcamiento del IES Sol de Portocarrero a diario, son una amenaza”

Los docentes del IES Sol de Portocarrero de la capital almeriense han decidido que ya no aguantan más. Después de meses de alerta ante la presencia diaria de púas, clavos y de todo tipo de pinchos en el suelo del aparcamiento del instituto, de ruedas pinchadas y de “miedo de poder tener en el coche cualquier avería que pueda provocarles un accidente de tráfico”, han decidido poner la situación en conocimiento de la Policía Nacional.

El problema no es nuevo y, según ha explicado a Diario de Almería A. LL., uno de los docentes que en los últimos meses se ha encontrado ya varias veces sus ruedas pinchadas, “la situación de inseguridad la estamos viviendo desde el inicio de curso. Otros años este tipo de episodios ha sido puntual, pero lo que ahora está ocurriendo ya es desesperante e inquietante”.

Él ha sido uno de los docentes que ha presentado denuncia ante la autoridad, que ya se encuentra inmersa en una investigación para averiguar quién o quiénes son los que se dedican a amenazar de semejante forma en este centro docente de la capital. Una cuestión está clara, como asegura A. Ll., y es que “no se trata de alguien de fuera del instituto, pues para acceder al aparcamiento irremediablemente hay que acceder al interior. No se pueden echar púas desde la calle. Esto es una cuestión de vandalismo y los vándalos son, a ciencia cierta, miembros de la comunidad de este centro”.

Este profesor asegura que “nadie se ha atrevido a denunciar hasta ahora por miedo, por no ponerse en evidencia, y por no darle mala fama al centro, pero a mí se me ha agotado ya la paciencia porque me he visto en una situación a merced de lo que estos vándalos quieran. Y todos los días con el miedo en el cuerpo y con medidas de precaución que hemos tenido que adoptar antes de coger el coche”. Espera que la denuncia “sirva para averiguar quién o quienes se dedican a hacer tanto daño”.