Una pareja de delfines sorprende a los bañistas de La Térmica, en Almería

El veranillo de San Miguel está provocando que centenares de almerienses todavía no se quiten el bañador y aprovechen este caluroso fin de semana para darse un nuevo chapuzón en la playa. Lo que no esperaban era la bella visita que iban a tener en las horas centrales de este sábado. Una pareja de delfines se acercaron a la costa almeriense, concretamente en la zona de La Térmica (a la altura de la residencia de ancianos), para nadar y saltar de forma divertida.

Los bañistas se percataron de la situación y no tardaron en sacar sus móviles para captar los ágiles saltos de estos mamíferos acuáticos, que no suelen avistarse en las cercanías de la orilla en Almería capital. Los delfines estuvieron nadando un rato, entre La Térmica y el Zapillo, para luego marcharse aguas adentro. Fueron unos minutos de disfrute para los presentes, que no están acostumbrados a ver tan de cerca a estos animales y menos a compartir baño con ellos.

Aunque a las playas de la capital alguna vez han llegado algún delfín u otro animal herido, no es normal verlos nadando en libertad. En Almerimar y zonas del poniente sí suelen estar más presentes y se acercan a la costa. Los delfines son mamíferos a los que les gusta la cercanía humana y sus saltos y piruetas llaman siempre la atención de los bañistas.