Antonio Alastrué: “Cada vez que Cruz Roja hace un llamamiento, Almería responde”

ANTONIO ALASTRUÉ LATORRE es técnico en Intervención Social y en la actualidad ejerce como director del centro de Participación Activa de Almería II de la Junta. Durante más de 14 años ha estado vinculado a Cruz Roja Española, siempre como voluntario, siendo referente provincial de la unidad de emergencia social y jefe de equipo de distintos ERIES. Es miembro del Comité Autonómico desde el año 2011, donde fue distinguido con la medalla de plata de la institución, y desde el 2015 desempeñaba el cargo de vicepresidente provincial bajo la presidencia de María del Mar Pageo. En junio del pasado año tomó las riendas de la organización almeriense y como presidente provincial le corresponde la dirección y el impulso de la actividad de Cruz Roja Española en Almería, velando por el cumplimiento de los objetivos y llegando cada día a más personas en situación de extrema vulnerabilidad.

– ¿Cómo ha sido su evolución en Cruz Roja y qué retos se marca en la presidencia provincial?

- Llevo en Cruz Roja muchos años, empecé con la unidad de calle en la atención a las personas sin hogar y a partir de ahí fui desempeñando puestos de responsabilidad. Comencé a participar en el comité provincial y autonómico. En los últimos cuatro años María del Mar Pageo, la actual presidenta andaluza, depositó su confianza en mí como vicepresidente. El que te nombren presidente te hace asumir toda la responsabilidad de la institución, pero no he dejado de seguir las líneas estratégicas que estábamos llevando a cabo en los últimos años. La hoja de ruta que me he marcado viene definida por la asamblea general. Estamos trabajando mucho con el colectivo de personas mayores y la problemática de la soledad no deseada y también la infancia porque son objetivos primordiales hoy en día en Cruz Roja, además de ser referencia en socorros a inmigrantes y emergencias ante cualquier posible eventualidad.

- ¿Cómo valora la solidaridad de los almerienses?

- Siempre lo digo que la sociedad almeriense es muy solidaria y prueba de ello es que cada vez que Cruz Roja hace un llamamiento los tenemos dispuestos y Almería responde. La última petición que hicimos fue desde infancia pidiendo material de bebé y nos llenaron la nave de artículos y carritos y parques y pudimos satisfacer la necesidad que había de estos enseres para las familias vulnerables. Los almerienses son muy solidarios y siempre que les pedimos apoyo están con nosotros. Es algo con lo que estamos muy satisfechos.

– ¿Cuáles son los segmentos en los que necesitan mayor respaldo de ciudadanía e instituciones?

- Como vengo del mundo del voluntariado mi percepción es que siempre necesitamos más recursos y más voluntarios en todos los departamentos de Cruz Roja. En la provincia ahora mismo somos unos 2.000 voluntarios, 1.200 en la capital, y estamos en todos los programas de la entidad. Aunque tenemos la función de los técnicos, que son fundamentales para desarrollar los proyectos, detrás estamos los voluntarios que estamos al lado de la gente y siempre son necesarias más personas para ayudar.

- La crisis se quedó atrás y la economía se recupera, pero la estadística de personas en riesgo de exclusión y pobreza no ha dejado de crecer. ¿Qué está pasando?

- Está claro que tenemos unas cifras de personas vulnerables altísima y la crisis ha pasado, pero ha dejado a mucha gente en el camino. Hay muchas personas que necesitan ayuda, de hecho, tenemos voluntarios en la organización que no llegan a fin de mes con los salarios que tienen en sus empresas y es una situación preocupante, sobre todo porque ya se está planteando en algunos sectores económicos que tenemos una nueva crisis a la vuelta de la esquina.

– ¿Cómo pueden contribuir a ponerle freno a la pobreza al alza?

- Trabajamos mucho con el empleo. La inclusión sociolaboral, conseguir que esas personas puedan formadas y tener trabajo, es la mejor receta para los colectivos más vulnerables. Aquí atendemos a las familias de manera transversal, trabajamos con un desempleado, con su padres, con sus hijos e intentamos hacer un hogar más fuerte para conseguir una sociedad mejor. Ese es el camino.

- Entiendo que la estrategia no pasa por dar ayudas, sino formar a las personas...

- Nosotros siempre trabajamos por la inserción, para que las personas sean los actores principales de sus vidas y sean los que cambien su situación y eso se consigue con una mejor formación.

– Hace unos días, una persona fallecía en la calle al paso de la borrasca Gloria.

- No conocemos las circunstancias concretas de esta muerte y no sabemos si ha sido por el frío porque hemos tenido unas noches de bajas temperaturas porque también es posible que tuviera enfermedades asociadas. Pero yo que provengo de la unidad de emergencia social que trabajamos con las personas sin hogar cuando te encuentras con un caso de este tipo, que no es el primero y lamentablemente no será el último, es muy duro de afrontar. Creo que el desánimo que te genera también te da fuerzas para seguir trabajando e intentar mejorar las condiciones de vida de las personas que están sin techo.

- ¿Cómo le afecta ver con frecuencia mensajes que incitan al odio y rechazo de la inmigración cuando es uno de los ejes de acción de Cruz Roja en Almería?

- Independientemente de los estereotipos que están ahí y de que haya gente que lanza ese tipo de mensajes falsos, la sociedad almeriense es solidaria y somos conscientes, también en el resto de España, de que provenimos de una emigración masiva a otros países como Alemania, Francia, Suiza, Argentina... y ahora son otros pueblos los que necesitan ayuda y están emigrando hacia nuestro país. Nosotros somos auxiliares de los poderes públicos, nuestra primera acción con los inmigrantes es atenderlos en el Puerto y paliar la situación de necesidad, tanto sanitaria como de abrigo, y a partir de ahí trabajamos en proyectos, al igual que hacemos con el conjunto de la población, como el de empleo, mayores, infancia... en función siempre de su situación personal.

– Pero se desayunan a diario con mensajes de que nos quitan las ayudas y el trabajo...

- Nosotros seguimos trabajando como siempre, dando información en paralelo a la de las administraciones públicas. La Junta de Andalucía, por ejemplo, ha iniciado una campaña en la que habla de no más bulos. Cada uno desde su competencia hace lo que puede y nosotros los combatimos con la formación y con la información.

- Desde el punto de vista de la organización, este año tienen un hito con el inicio de las obras del edificio de Cruz Roja en Obispo Orberá.

- Esperamos en que sea un logro muy bueno tanto para los trabajadores como para los usuarios a los que vamos a atender en mejores condiciones. Este edificio es muy bonito (parque Nicolás Salmerón, 28), pero se nos ha quedado pequeño y no es todo lo accesible que a nosotros nos gustaría y en la nueva ubicación vamos a tener un edificio abierto a la sociedad y en el que se conozca con mucha más facilidad lo que hace Cruz Roja. Es una donación de un particular que implica la actividad de Cruz Roja, de manera que sólo nosotros podemos darle uso futuro a este inmueble.

– ¿Cuáles son los plazos previstos para la construcción y apertura de la nueva sede provincial?

- Estamos pendientes del proyecto de ejecución que tiene que venir de manera inminente y a partir de ahí lo licitaremos -a través de una oficina central que realiza estos procedimientos desde Madrid-. No me gusta dar fechas por si nos equivocamos, pero si pudiésemos poner una primera piedra antes del verano sería maravilloso.

- ¿Y qué harán con las instalaciones actuales en el parque Nicolás Salmerón?

- Nuestra idea es que de alguna manera contribuya a financiar las obras de la nueva sede, ya sea mediante cesión, alquiler o lo que se puede abordar con instituciones públicas o privadas.

– ¿Algún otro proyecto importante en cartera para la organización provincial?

- Como hito te diría que hemos abierto un centro de acogida de emergencia y derivación para atender a las personas que llegan en patera, para darle una segunda atención antes de que continúen con su proyecto migratorio. Pero para mí son importantes todos los proyectos, no sólo los de la capital, todos y cada uno de los que acometen las siete asambleas locales y con los llegamos a todos los territorios. Eso nos hace estar muy cerca de las personas.

- ¿Alguna comarca en la que Cruz Roja quiera más presencia?

- En este momento en el que hay muchas familias con necesidad y necesitamos más recursos, abrir una asamblea local es complicado, pero sí podemos tener nuevos puntos de atención. En la comarca del Almanzora lo estamos haciendo y en otras zonas estamos poniendo en marcha los programas de empleo sin tener asamblea desplazando a nuestros voluntarios.

– ¿En qué se ha traducido su salto a la presidencia en su día a día?

- Pues si te lo digo con humor, leer muchos correos electrónicos más y firmar documentos. Es una responsabilidad importantísima llevar a cabo la labor de una presidencia voluntaria y eso que tenemos un equipo de técnicos muy profesionales que me descargan al máximo. Lo compagino con mi trabajo en la administración en la Junta. Mi tiempo libre lo dedico casi íntegramente a Cruz Roja. Es enriquecedor y gratificante. A veces la familia te recuerda que están ahí y te quieren ver más, pero es cuestión de organizarse porque tenemos un respaldo de un gran equipo detrás.

- ¿Qué supone ser voluntario? ¿Qué sienten cuando ayudan a los demás?

- Es muy gratificante, estimulante y te llena de verdad. Lo concibo como un hobby y no como una ocupación y le dedico todo el tiempo que puedo porque es dedicarle tiempo a las personas. Anteriormente fui voluntario de protección civil cuando era más joven y después en Cruz Roja. El resumen es que te llevas algún que otro disgusto pero tienes satisfacciones a diario porque ves que puedes ayudar a las personas y hacer que la sociedad mejore un poquito. Los voluntarios a fin de cuentas somos promotores de los cambios a mejor en la sociedad.

– ¿Alguna experiencia que te haya marcado?

- A lo que más tiempo he dedicado es a la atención a las personas y siempre hay casos que te llegan más como cuando consigues ver la inclusión de una persona que estaba en las peores condiciones de extrema vulnerabilidad en la calle. Que entre en una residencia o en un piso y pueda insertarse es de lo más gratificante que te puedes imaginar o verla por la calle y tomarte un café sabiendo que se ha integrado en la sociedad.

- ¿Qué capacidad de respuesta tiene Cruz Roja en Almería para actuar en una emergencia?

- Tenemos los equipos básicos de respuesta en todas las asambleas que ante una emergencia local son los más cercanos y rápidos en intervenir con un fardo de mantas, vehículo y formación sociosanitaria. Y después contaríamos con un centro logístico siempre con más de mil camas y un centro de coordinación de emergencias móvil que fue el primero en llegar cuando se produjo el terremoto de Lorca. Tenemos equipos de respuesta inmediata en emergencias psicológicas que intervinieron con las familias en Ifema cuando el accidente aéreo de Spanair. Tenemos una capacidad considerable para actuar en una emergencia y en menos de dos horas podemos montar albergues.

– En materia de inmigración, la provincia se ha visto en varias ocasiones desbordada por la llegada masiva de pateras. ¿Cuentan con medios suficientes?

- En 2018 se produjo un aumento de llegadas descomunal, era algo para lo que nos tuvimos que preparar sobre la marcha y adaptarnos a la nueva situación. Y el pasado año, ya con la experiencia adquirida en años anteriores, con los medios que habíamos dispuesto para este tipo de emergencias y la bajada de la estadística no ha habido ningún problema en prestar la mejor atención a los inmigrantes que han llegado a la provincia. En el Puerto tenemos unas instalaciones nuevas desde finales de 2019 y eso nos ha ayudado a mejorar la asistencia. Es un local con 400 metros de módulos nuevos para llegadas habituales y masivas con mejores instalaciones de ducha, enfermería e incluso un espacio familiar.