Gusanos de seda a salvo: Almería cambia moreras enfermas por una nueva variedad más ‘cívica’

La Rambla no era la única zona de abastecimiento de moreras para alimentar a los gusanos de seda, una tradición que hasta hace bien poco ha podido nutrirse de las hojas de estos árboles que han sombreado durante más de medio siglo las calles Argentina y Marina en el barrio de Ciudad Jardín. Los ejemplares, 17 en concreto, han sido recientemente talados, una pérdida que no implica la desaparición de esta especie arbórea y con ella aquellas cajas de cartón agujereadas. Almería capital estrenará una variedad de moreras mucho más cívica y, seguramente, igual de sabrosa para los gusanos.

Se trata de la Morera Fruitless que, como su nombre indica, carece de frutos lo que le aporta bonanzas de cara a su presencia en las urbes. Lo dice bien claro el concejal de Zonas Verdes, Agua y Agricultura del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura, al desgranar que los ejemplares a plantar “no ensuciarán las calles y al no caer los frutos también evitaremos las caídas accidentales de los viandantes”. Otra ventaja suma el responsable municipal: la extensión de las raíces es la justa para no levantar el pavimento y aceras.

Además, esta variedad sin frutos se caracteriza por rápido crecimiento, lo que ha terminado por inclinar la balanza municipal hacia su elección después de proceder al apeo de las 17 moreras de las mencionadas calles de Ciudad Jardín junto a otros dos ejemplares acacia robusta.

El apeo de estos árboles, realizado a finales del pasado mes, no ha pasado inadvertido por los vecinos, algunos molestos por la decisión adoptada por el Ayuntamiento. El concejal ha insistido en que la supresión de arbolado no es una acción que se adopte sin que sea necesario. La empresa concesionaria del servicio de parques y jardines de la ciudad realiza controles periódicos sobre el estado de salud de los árboles. La evaluación, en este caso, fue desfavorable. “Estaban enfermos, tenían oquedades e incluso estaban podridos por dentro”, detalla Segura, quien incide en elevado riesgo de conservar arbolado en este estado, teniendo en cuenta, además, que se trata de una zona donde la fuerza del viento se deja notar. “Los informes también indican la posible evolución y era a peor”, sentencia el responsable municipal acerca de una decisión que el Consistorio considera no solo acertada, sino ineludible. Más con el antecedente mortal a causa de la caída de una palmera en la cercana avenida de Cabo de Gata.

El plan es el siguiente, con un primer paso ya hecho con el apeo de estos 19 árboles. “Hemos dejado los tocones, que tienen que secarse”, comenta el concejal, quien apunta que en septiembre los jardines procederán a su retirada de los alcorques para, ya en octubre, abordar la plantación de un total de 19 moreras sin frutos.

“Es el momento ideal para plantarlas”, comenta Juanjo Segura, quien subraya la velocidad de crecimiento de la especie elegida que permitirá a Almería dar continuidad a la tradición de criar gusanos de seda, que ha vuelto a los hogares con niños.