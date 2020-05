Hoy martes han comenzado a funcionar las nuevas Urgencias de Pediatría y Obstetricia y Ginecología del Hospital Materno Infantil de Almería que han contado con una inversión de cerca de de 3,1 millones de euros a los que hay que añadir otro millón de euros más que se ha destinado a la dotación de material en este nuevo espacio.

Las nuevas Urgencias multiplican por seis el número de metros cuadrados con las que contaban en el Hospital General, al pasar de 427 metros cuadrados a una superficie de 2.640. En este caso, las Urgencias pediátricas cuentan con 1.973 metros cuadrados y las Urgencias obstétricas y ginecológicas con 667.

El director gerente del centro hospitalario, Manuel Vida, ha destacado que “con esta importante apertura, damos un paso más y ponemos en servicio para la ciudadanía almeriense unas instalaciones de primer nivel, dotada con las últimas tecnologías” y ha recordado que durante el año 2019 fueron atendidas un total de 40.580 urgencias en Pediatría y 16.294 en Obstetricia y Ginecología, haciendo un total de 56.874.

Traslado para recuperar actividad asistencial

La situación de pandemia por la extensión global del SARS-Cov-2 ha supuesto la necesidad de reestructurar el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Torrecárdenas. De tal modo que ya en la primera semana de confinamiento se procedió a crear un doble circuito en el Servicio de Urgencias Generales: un circuito para pacientes con patología respiratoria (COVID2 o sospecha) y otro para pacientes con patología no respiratoria que se ha denominado como ‘NO COVID’. “Para llevar a cabo lo anterior y ante la necesidad de liberar espacio que permitiera mantener dos circuitos independientes, se realizó el traslado de los Servicios de Urgencias de Toco-Ginecología y Pediatría a la zona donde se ubicaba el área de exploraciones endoscópicas digestivas y Hospital de Día Médico, puesto que era factible hacerlo así y no había posibilidad de traslado de las mismas a la zona de urgencias pediátricas y obstétrico-ginecológicas ubicadas en el nuevo Hospital Materno Infantil, pues dichas áreas en ese momento no estaban aún preparadas para su ocupación”, ha señalado Manuel Vida.

A fecha de hoy, las urgencias pediátricas y obstétrico-ginecológicas se trasladan a su ubicación definitiva en el nuevo edificio del Hospital Materno Infantil. Esto supondrá, dentro del Plan de Normalización, la recuperación del espacio de Hospital de Día Médico y área de Endoscopias, con el objetivo de recuperar la actividad de dichas zonas (endoscopias y del hospital de día médico), según los planes redactados de normalización por las unidades clínicas implicadas.

La configuración del nuevo Hospital Materno Infantil permite tener un acceso directo a las nuevas dependencias de Urgencias en la planta -2, para ambulancias y vehículos, con una amplia zona de parada para que en ningún caso pueda bloquearse la normal circulación a través del mismo mientras se bajan los pacientes y familiares. Esta entrada, al igual que pasa en las urgencias generales, se realizan en una zona techada que protege de las posibles inclemencias meteorológicas.

Manuel Vida también ha recordado que “hay que tener presente que el nuevo Hospital Materno Infantil aún siendo un edificio independiente al Hospital General, se aprovecha de todos los servicios centrales y servicios, tanto médicos como de apoyo, que el hospital general dispone puesto que tiene comunicación directa a través de varias conexiones en distintas plantas, una de ellas en el nivel de las Urgencias”.

Un millón de euros en equipamiento

Hay que destacar que el equipamiento de las nuevas dependencias de las Urgencias del Hospital Materno Infantil ha supuesto una inversión cercana al millón de euros. Entre esa dotación se encuentra la adquisición y puesta en marcha de una sala digital de Rayos X robotizada y sincronizada con doble detector, un sistema portátil digital de Rayos X con doble detector que está dotado con un detector especifico con formato para incubadora neonatal, un ecógrafo de alta gama para uso neonatal y pediátrico con cinco sondas, dos respiradores no invasivos y cinco CPAP de alto flujo. Así como veintiséis camas motorizadas de cuidados avanzados para uso en Urgencias, cunas pediátricas y neonatales (hasta quince unidades), equipamiento de almacenes y control de stocks y el pertinente mobiliario general y de oficina e igualmente el correspondiente mobiliario clínico con carros de curas, carros de parada o transporte.

Expectativas de futuro

En cuanto a las expectativas futuras del personal sanitario perteneciente a la UGC de Pediatría, su responsable, la doctora María de los Ángeles Vázquez ha señalado algunas de las cuestiones más importantes que pasan por:

- El aumento previsto de urgencias pediátricas a partir de la apertura del Hospital Materno Infantil que dependerá probablemente de la posibilidad del aumento de la edad pediátrica a atender. Al menos es la intención de la UGC de Pediatría dar cobertura a pacientes hemato-oncológicos y paliativos hasta los 18 años y de forma progresiva, al menos a toda la población pediátrica almeriense hasta los 16 años.

- El aumento del número de boxes de consulta y la estabilización y dedicación exclusiva del personal adscrito al área de urgencias/observación pediátricas, contribuirá a la mejora en la atención de los pacientes, con un conocimiento enfocado a este tipo de patologías.

- La implantación y mejora del sistema de triaje estructurado de cara al paciente es controlar su riesgo ante una eventual espera, es decir, mejorar su seguridad. Aporta mejoras en aspectos como la accesibilidad y disponibilidad de los profesionales, mayor acceso a la información y sobre todo mayor humanización de la asistencia, incidiendo directamente en aspectos como el respeto, la amabilidad, la comunicación, el bienestar, la atención personalizada, la intimidad y la confidencialidad. A su vez, para el profesional, el triaje estructurado ofrece un nuevo marco asistencial a las urgencias, un lenguaje nuevo y común para todos los dispositivos asistenciales, un sistema de gestión asistencial homogéneo y universal que abre las puertas a una asistencia más eficiente, potenciando aspectos como el control total del proceso asistencial, la continuidad asistencial, el trabajo interdisciplinar y en equipo y el desarrollo profesional.

- La incorporación de la zona de radiología supone también una mejora puesto que evita prácticamente el compartir espacios con adultos, dado que la utilización de radiología por parte del servicio de toco-ginecología es excepcional. Igualmente, la incorporación de un radiólogo específico para pediatría supone un enorme avance en hacer realidad una necesidad asistencial indiscutible, requerida y solicitada desde hace años.

- La consulta destinada a traumatología y curas ofrecerá la posibilidad de que el paciente sea evaluado inicialmente por parte de los servicios de Traumatología y Cirugía Infantil, sin necesidad de trasladar al paciente, realizando técnicas de sedo-analgesia en procedimientos dolorosos o que generen sufrimiento en el paciente y siempre bajo la vigilancia del personal de pediatría adscrito al servicio. Igualmente se realizará formación específica al personal de enfermería que serán los encargados del apoyo de estas consultas.

- En períodos de alta frecuentación el aumento del número de consultas con respecto a la antigua ubicación permitirá que puedan estar operativas hasta 6 consultas funcionando al mismo tiempo con refuerzo del personal y la posibilidad de habilitar una segunda consulta de enfermería para realización de pruebas o procedimientos o incluso una segunda consulta de triaje para evitar la demora en la primera exploración y la priorización del paciente en cuanto a su atención, según la gravedad del problema. Este triaje gracias al aumento de la plantilla de enfermería pasaría a funcionar las 24 horas del día.

- El aumento del número de camas en el área de observación posibilitaría la creación de un área de corta estancia en espera de pruebas complementarias o la necesidad de valorar la evolución del cuadro clínico con una estancia máxima de 24 horas, evitando así el ingreso hospitalario.

- La incorporación de un ecógrafo en el área de urgencias como parte del nuevo equipamiento, además de su uso específico por el radiólogo pediátrico permitirá el uso del mismo como parte del diagnóstico del paciente a pie de cama, con personal facultativo pediátrico formado en dicha práctica, así como para el apoyo a las técnicas que realice enfermería.

- Por último y no menos importante, la puesta en marcha del área de urgencias pediátricas se traducirá en una mejora de la docencia y formación del personal facultativo y de enfermería (EIRs de Pediatría, Enfermería Pediátrica y Medicina de Familia), que realizan su rotación por la unidad. Para todo ello se contará con una sala de teletrabajo donde se desarrollarán sesiones clínicas, cursos y simulacros de casos clínicos en el que participarán todo el personal del servicio, disponiendo de equipos de simulación de lactantes y pediátricos y contando como formadores, con el equipo de Instructores de Reanimación Pediátrica y Neonatal del servicio.

Enfermería

Dentro de las nuevas dependencias del Hospital Materno Infantil desde el martes 5 de mayo a las 08:00 horas todas las radiografías solicitadas desde consultas del propio Materno Infantil se realizan donde siempre, las urgencias no vinculadas a sospechas o casos confirmados de Covid-19 se seguirán realizando en las Urgencias generales de Torrecárdenas, las urgencias por sospecha o casos confirmados Covid-19 se desplazan al Materno Infantil, donde Enfermería tienen turno de mañana y tarde entre semana, TER del portátil. Noches-sabados y domingos TER de Urgencias generales se desplaza.

Un total de 10 profesionales

En lo que se refiere al personal de Enfermería del área de Pediatría, el traslado se realiza con el mismo personal debido a la baja afluencia de urgencias pediátricas que actualmente se están atendiendo. Es decir, 3 enfermeras por turno de mañana y tarde, una para triaje, otra para Observación, y otra para cubrir RCP, 3 consultas de Urgencias, una consulta de trauma con yesos incluidos (que antes se realizaba en el Hospital Universitario Torrecárdenas y que también se traslada), y otra consulta de especialidades. También se trasladan al Materno Infantil las consultas de otorrino y las oftalmológicas.

El papel de las matronas

Las actuaciones a seguir por la matrona viene recogido en un protocolo de actuación que pasa por explicar en la acogida a la paciente que se trata de una visita para establecer el nivel de prioridad e iniciar la anamnesis y valoración rigurosa para identificar el síntoma guía y los síntomas accesorios.

Una vez establecido el orden de las pacientes, la atención de la matrona está contemplada en aquellas gestantes que cumplen una serie de requisitos, como son: Mujer sana física y psíquicamente; edad gestacional entre 37 y 41 semanas; existencia de feto único y sano y con presentación cefálica; canal de parto normal y sin alteraciones; ingresos por parte de la matrona en gestantes en fase activa de parto (ingreso en paritorio).

Plan de las nuevas Urgencias Pediátricas y Ginecológicas

El plan funcional de las nuevas dependencias de las urgencias infantiles es el siguiente:

· Admisión de urgencias pediátricas.

· Sala de espera familiares.

· Sala de espera de pacientes.

· Consulta de triaje.

· 7 consultas.

· 2 gabinetes de exploración.

El área de radiodiagnóstico está compuesta por:

· Sala de espera independiente.

· Sala de Rayos X convencional digital de última tecnología.

· Sala de ecografía con ecógrafo de alta definición Doppler color específico para estudios neonatales y pediátricos.

· Sala de informe.

El área de Observación se compone de:

· 15 puestos (5 de ellos individuales).

· Sala de aerosolterapia con 5 puestos.

· Control de Enfermería.

· Sala de preparación de medicación.

· Sala de descanso de personal.

A su vez el plan funcional de las urgencias ginecológicas y de obstetricia es el siguiente;

· Admisión de urgencias ginecológicas.

· Sala de espera de familiares.

· Sala de espera de pacientes.

· Consulta de triaje.

· 2 consultas con gabinete de exploración con comunicación directa.

El área de Observación se compone de:

· 9 puestos.

· Control de Enfermería.

· Sala de reuniones.

· Sala de descanso de personal.

Por último, significar que las dos áreas comparten determinados espacios de apoyo como son:

· Control de celadores a la entrada.

· Sala trabajo y telemedicina con 8 puestos de trabajo.

· Vestuarios para personal masculino y femenino.

· 14 dormitorios médicos.

· Almacenes de limpio y sucio.

· Área de instalaciones de climatización y eléctricas.