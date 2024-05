“La inmigración ilegal está provocando una preocupante islamización de nuestros pueblos"

El portavoz de VOX en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha visitado el municipio almeriense de Níjar en la precampaña de las europeas para pedir el voto a su partido para frenar desde Bruselas el problema de la "inmigración descontrolada e ilegal" que, a su juicio, permiten y fomentan con sus políticas los gobiernos de Pedro Sánchez y Juanma Moreno. "El día 9 nos jugamos mucho en Andalucía", repite el portavoz del grupo parlamentario.

- La inmigración ilegal será uno de los ejes de la campaña de Vox en las europeas. ¿Qué podría hacer un gobierno conservador desde Bruselas?

- Tenemos una inmigración ilegal y descontrolada y lo único que pretendemos es que se cumplan las leyes. Lo que vemos en Almería nos preocupa muchísimo. Estamos sufriendo una profunda y masiva islamización en determinadas localidades como Níjar. Y este problema tiene consecuencias en la inseguridad ciudadana y el miedo, también influye en la precariedad del mercado laboral y en las relaciones de hombres y mujeres porque es una cultura incompatible a la nuestra que está trayendo desprecio a la igualdad y maltrato hacia la mujer. Desde Europa estamos trabajando de la mano de Jorge Buxadé por la aplicación de medidas como la identificación de los inmigrantes ilegales mediante reconocimiento facial. Y el siguiente paso será la deportación masiva. Ya está bien de repetir mentiras como que la inmigración es inevitable. Hay países que ponen límites, lo estamos viendo en Suiza. O cuando nos dicen que nos pagarán las pensiones cuando la mayoría se encuentran en situación de desempleo. En la campaña de las europeas nuestro mensaje será muy claro y es lo que venimos reivindicado desde hace años. El 9 de junio tenemos que cambiar las políticas europeas y vamos a poner toda la carne en el asador para decirle a los andaluces que hay otra forma de hacer las cosas.

- ¿La deportación masiva es la solución?

- Si el objetivo es acabar con la inmigración ilegal, la única forma de conseguirlo es con una deportación masiva de inmigrantes que llegan en patera a nuestras costas. Si no se toman la decisiones oportunas el problema se va a agravar. Ya está ocurriendo cada vez en más pueblos de Andalucía y aquí en Níjar tenéis un claro ejemplo. Y cada vez son más estados de la UE los que se dan cuenta de lo perjudicial que resulta esta inmigración sin límites como los países nórdicos y Reino Unido. Son conscientes de que se nos va de las manos y en unos años podría ser irreversible. Las administraciones públicas deben combatir la inmigración ilegal en lugar de conceder ayudas y viviendas como hacen los gobiernos de Sánchez en España y Moreno Bonilla en Andalucía. No se puede permitir la construcción de mezquitas que lo único que van a hacer es incidir en la separación de hombres y mujeres y en la falta de igualdad. Mi sorpresa ha sido mayúscula de encontrarme con la mezquita que tendrán en San Isidro. Es sobrecogedor, la sensación que ofrecerá cuando se llene de musulmanes, no hay nada igual en Andalucía.

"Esta islamización es incompatible con nuestra cultura porque trae el desprecio a la igualdad y el maltrato hacia las mujeres”

- Ha estado con los agricultores nijareños, ¿qué problemas le traslada el campo?

- Todo lo que ha brotado de la Agenda 2030 y el Pacto Verde de Europa como la ley de restauración de la naturaleza, bienestar animal, emisiones industriales o nuevas normas de pesca castigan y laminan al sector primario. Hemos estado en una explotación de sandías y nos cuentan que los precios son tan bajos que no cubren gastos de producción. La política agraria la marca Unión Europea y está permitiendo que se arruinen nuestros agricultores. Hace pocos días el propio comisario de Agricultura reconoció que una reunión con VOX motivó que la PAC se modificase porque estamos volcados con la defensa de la agricultura española frente a la de países terceros que exportan sin garantías ni control de fitosanitarios y hacen una competencia desleal. El gobierno de Juanma Moreno ha designado de manera interina a Ramón Fernández-Pacheco como consejero de Agricultura cuando es el gran defensor de las políticas verdes y la Agenda 2030. Esas políticas que representa el nuevo consejero de Agricultura son las que han provocado las recientes protestas del campo a las que yo me sumé precisamente en Almería.

- El déficit hídrico es otro de los grandes desafíos del agro y en Europa no querían trasvases.

- Nosotros tenemos clara la necesidad de infraestructuras que lleven el agua de donde sobre a donde falta. De la España húmeda a la España seca y nos da igual lo que digan los demás o la agenda ecologista. Y luego hay zonas de Andalucía que tienen mucha agua pero no tienen infraestructuras para aprovecharla. La sequía requiere soluciones urgentes para poder trasvasar agua donde hace falta y también para aprovechar la que recibimos.

- La batalla contra las mafias del narcotráfico e inmigración ilegal es cada día más difícil en Andalucía.

- Por una sencilla razón. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están totalmente abandonados, no tienen medios materiales ni plantillas para hacer frente a las mafias y sus narcolanchas. Si queremos combatir el narcotráfico es necesario un plan específico para equiparar los medios y hoy es una batalla de Seat 600 contra ferraris. Cada vez hay más presencia de los narcos en otras provincias del litoral porque buscan otras rutas para mantener el negocio cuando se aprieta en el Campo de Gibraltar. Tenemos que dotar de medios de seguridad y también hay que modificar la legislación y agilizar los protocolos judiciales con recursos suficientes para que no se dilaten en beneficio de los delincuentes. Narcotráfico e inmigración van unidas.

- La losa de la falta de comunicaciones en Almería pesa mucho. Los fondos europeos llegan desde hace décadas, pero aquí infraestructuras como el AVE empiezan a verse ahora.

- Almería no es la excepción en la falta de infraestructuras de comunicaciones. En Huelva tienen muchísimos problemas y son la única provincia costera sin aeropuerto. En Cádiz tienen malas comunicaciones ferroviarias y de conexión con el Puerto. Y en Jaén lo mismo. Las administraciones públicas han focalizado esas inversiones que han llegado desde Europa en grandes ciudades como Sevilla, Málaga o Granada creando una Andalucía de primera y otra de segunda y eso nunca lo habría permitido VOX.

"Moreno Bonilla no ha resuelto ni uno solo de todos los problemas que teníamos con el gobierno andaluz del PSOE”

- Camino del ecuador de la segunda legislatura de Moreno Bonilla, ¿qué balance de gestión hace VOX desde la oposición?

- El señor Moreno Bonilla no ha resuelto ningún problema de los que teníamos con el gobierno socialista. Listas de espera eternas, un Servicio Andaluz de Salud del que huyen los profesionales, una educación que no brilla por la calidad y no es por culpa de los docentes que -este martes- se han manifestado, una dependencia que dejar morir a nuestros mayores sin que les lleguen las ayudas... En el Parlamento de Andalucía tenemos que soportar las comparaciones con Madrid que hace Moreno que no se soportan y caen por su propio peso. Y hace unos días le dijimos que cuántas semanas tiene que trabajar un almeriense para tener un salario bruto anual igual que un madrileño. 40 semanas más. Y ese agravio esconde muchos déficit, entre ellos la falta de servicios e infraestructuras y de mejora del empleo hacia la industria porque no se puede fiar todo a la agricultura. Con Moreno Bonilla tenemos los mismos problemas sin resolver que con el PSOE. Hace poco presentamos una propuesta para elevar el presupuesto de la Consejería de Salud para equipar el gasto por habitante a la media nacional. Y la tumbaron. Prefieren seguir la línea socialista con una fórmula que consiste en descansar en lo privado, cuando debería dejarse para lo extraordinario. Y no hay plan estratégico de nada, ni tan siquiera en la reestructuración de la administración porque han iniciado el decreto de simplificación sin contenido y ya tiene recursos en contra. Es un gobierno más dedicado a la propaganda que a buscar soluciones.