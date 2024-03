“El que entra ilegalmente tiene que irse y en Vox trabajamos por una deportación masiva”

Jorge Buxadé Villalba (Barcelona, 1975) es un abogado del Estado y profesor universitario que fue elegido eurodiputado en 2019. Está al frente de la delegación de Vox en la Eurocámara y desde hace meses está de gira por las provincias de todo el país en busca de ese “voto del cambio” al bloque conservador de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 9 de junio. Ha hecho escala en Almería para conocer los problemas de la huerta de Europa y ha analizado los principales problemas de la provincia desde la óptica comunitaria.

– Almería es el punto más caliente de la inmigración irregular de la península. ¿En qué medida puede contribuir Europa a regular los flujos y dotar de medios adecuados?

- Pues debería contribuirse a todo. Fíjate que hay dos políticas europeas que son comunes, la política agrícola común y la política común de asilo e inmigración. Y son dos fracasos porque las ha liderado Ursula von der Leyen, la jefa del Partido Popular Europeo, que no ha entendido de qué va la cosa o, mejor dicho, ha entendido que lo que tenía que hacer eran políticas contra las necesidades reales de los ciudadanos. La PAC no se hace pensando en nuestros agricultores y ganaderos, al igual que ocurre con la política pesquera común y con la gestión migratoria. En esta legislatura se ha intentado aprobar ese pacto de asilo e inmigración que votaremos el 11 de abril en Bruselas y entre los puntos está la reforma del reglamento de Eurodac. Humildemente tengo que decir que es un gran avance, fíjate que con una política de asilo común ahora mismo no tenemos una base de datos coordinada de todas las autoridades de los 27 estados miembros en materia de inmigración. De lo que se trata, lo que ha conseguido Vox en Bruselas a lo largo de un trabajo de cinco años, es que se vaya a aprobar una base de datos de forma que todo inmigrante que entre o esté viviendo ilegalmente en territorio europeo lo vamos a identificar, vamos a sacar su foto y sus huellas dactilares, vamos a ver qué documentos de viaje tiene, vamos a poner las alertas porque a lo mejor es un riesgo para la seguridad y salud pública y a partir de ahí eso permitirá iniciar todos los procesos de expulsión y deportación de territorio europeo. Es la pata que le falta al pacto de asilo e inmigración, es donde Von der Leyen no ha querido meterse.

– El denominado informe Buxadé es un primer paso para identificar a inmigrantes en situación ilegal, pero entiendo que la finalidad va más allá de la base de datos...

- Hemos hecho el trabajo para poder identificarlos y coordinar la acción de todos los países, pero no tenemos ni una sola medida para asegurar la expulsión y eso es lo que nosotros criticamos y por eso creemos que en la próxima legislatura, a partir de las elecciones europeas de 9 de junio, va a cambiar porque las mayorías en el Parlamento van a cambiar y desde Vox vamos a afrontar el problema de la inmigración para proceder a la deportación masiva de millones de extranjeros que residen ilegalmente en territorio europeo. España está en una situación crítica, pero hay naciones de Europa que están más allá de lo crítico, al límite te diría, como Francia, Bélgica, Holanda o Suecia. Creo que una de las cosas buenas de que Vox haya estado en el Parlamento Europeo es esa construcción de alianzas con partidos que nos están enseñando el futuro. El PSOE y el PP en España viven con los ojos cerrados. Y nosotros los tenemos abiertos y vemos el futuro de lo que le puede suceder a este país. Y como amamos a España no queremos que España, y en concreto Almería, se convierta en una gran Bélgica, una gran Holanda o una gran Suecia donde las mafias dominan, donde la inseguridad se ha impuesto, donde las mujeres no pueden caminar seguras por la calle. Hay una frase que nosotros hemos repetido mucho y que es verdad: una mujer camina más segura por las calles de Budapest que por las calles de Madrid o de Barcelona o incluso de Valencia por desgracia porque acabamos de ver recientemente como una adolescente española era asesinada en Algemesí. Son delitos de una gravedad extrema que no que no habíamos visto en España nunca y tenemos que adoptar todas las medidas para garantizar la seguridad de nuestras mujeres y en general de todos los españoles.

– ¿Hasta qué punto se puede abordar desde la nueva política migratoria un problema asociado como el de las mafias del narcotráfico que vienen consolidando su presencia en el Mar de Alborán?

- Vox está dentro de un grupo que se autodenomina de conservadores y reformistas y, más allá de las etiquetas que nosotros siempre hemos rechazado, hay una cuestión que caracteriza a ese conservadurismo y es que nos dejamos de utopías y de lo que debería ser, sino lo que es. Sabemos que donde hay delincuencia se atrae delincuencia. Donde hay tráfico de inmigrantes ilegales también hay tráfico de drogas. Y donde hay tráfico de drogas hay robos, violaciones, extorsión, intentos de provocar cohechos en la Guardia Civil o la Policía Nacional. Va todo unido. Entonces atacar a la inmigración ilegal es atacar el narcotráfico, atacar al narcotráfico es atacar a la inmigración ilegal. Hoy mismo aquí me contaban que estas mafias se trasladan a Almería por la presión policial en el Campo de Gibraltar como consecuencia de lo que ha sucedido en Barbate, que por cierto qué poco hemos hablado de la responsabilidad de Sánchez y Marlaska en el asesinato de dos guardias civiles. Está todo unido porque cuando hemos atacado la inmigración ilegal en un punto de España estas mafias se han ido a otro. Cuando entraban por Marruecos hicimos alguna actuación y se fueron a Mauritania y si no se van a Libia o a Túnez. Creo que es una gran batalla europea que tenemos ahora mismo y España es la frontera sur de Europa, al igual que lo es Italia y allí ya existen modelos de cierto éxito.

- ¿A qué tipo de medidas se refiere cuando cita el modelo italiano?

- Meloni acaba de cerrar un acuerdo con Albania en virtud del cual todos los inmigrantes ilegales que entren por Lampedusa se van directos a Albania. Pues podremos cerrar nosotros ese acuerdo con Marruecos o Mauritania, pero necesitamos echar a Sánchez, que sería lo primero, y en segundo lugar convencer al PP de que abra los ojos. Yo no sé qué es más fácil o más difícil, pero ese es el camino. Se pueden hacer muchísimas cosas más como vincular los acuerdos comerciales con terceros países al cumplimiento de nuestras normas de inmigración o a la protección de nuestra producción. Todo va vinculado, no podemos pensar que atacar la inmigración ilegal es una cosa distinta a la entrada de productos procedentes de Marruecos como esa fresa con hepatitis tipo A. Si protegemos las fronteras, lo protegemos todo. Y lo que Vox pone por encima de todo es el interés nacional. Para mí el que un almeriense salga adelante en su vida, tenga un empleo digno y estable y consiga vivienda para siempre si quiere él es muchísimo más importante que cualquier decisión que pueda adoptar un burócrata desde Bruselas.

- ¿Contemplarían alguna excepción para los inmigrantes que llegan ilegalmente a esta provincia vinculada al trabajo o arraigo?

- El que entra ilegalmente no tiene más salida que irse. Punto. No hay más. ¿Tú permites que entre alguien ilegalmente en tu casa en función de si lo hace por la ventana o golpeando la puerta? El que entra ilegalmente tiene que salir siempre y en todo lugar. Precisamente uno de los problemas que hemos tenido en España son esas regularizaciones extraordinarias, la primera la hizo Aznar, luego Rajoy, después Zapatero y finalmente la última que hemos vivido este año con Sánchez. Y no puede ser porque eso es el efecto llamada. Es el saber que yo entro ilegalmente y si van pasando los meses al final me voy a quedar. Tenemos cauces legales ya para que quien quiera entrar legalmente con su visado, su contrato de trabajo y sus medios de vida. Nosotros nunca nos hemos opuesto a eso. Pero a los que no hay que expulsarlos y hay medios para hacerlo. Por cada asesor, jefe de gabinete, jefe de prensa, subjefe de esto y aquello de los políticos españoles convoquemos una plaza de guardia civil o de Policía. Por cada euro que entregamos a las asociaciones feministas o ecologistas que no sirven para nada demos el mismo dinero a medios materiales a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dinero en España hay mucho, además que se malgasta en cuestiones ideológicas y tenemos que saber en qué queremos invertir y ahora mismo si hay una emergencia de interés nacional es la seguridad de nuestras fronteras que es la seguridad de nuestros barrios. Los políticos del PSOE y del PP no hablan de esto porque viven en urbanizaciones cerradas y protegidas, quien lo sufre son los que viven en los barrios humildes o en las pequeñas poblaciones. Por eso les da absolutamente igual la inmigración ilegal. Y nosotros intentamos vivir pegados al terreno y viendo las dificultades reales de la gente. Manipulan y engañan cuando se intenta llevar al ridículo opiniones que son aceptadas por la mayoría de los españoles como cuando Vox dice los inmigrantes ilegales tienen que ser expulsados de España sin excepción, es lo que piensan la mayoría de los ciudadanos.

– Ha conocido sobre el terreno la realidad de los agricultores almerienses. ¿Qué mensaje se lleva?

- He tenido el placer de visitar, acompañado por nuestro diputado autonómico y secretario general del sindicato Solidaridad Rodrigo Alonso, explotaciones de tomates de Almería que están sufriendo las consecuencias de otro tipo de entrada ilegal. En este caso no es de personas, sino de productos importados de terceros países, en concreto de Marruecos, que bajan los precios y producen un riesgo gravísimo a la salud alimentaria. Esta misma semana hemos tenido esta alerta sanitaria de la fresa con hepatitis A. Esto en un país serio sería un escándalo político. Hay que romper las relaciones comerciales, que es lo que es Vox está exigiendo, directamente la prohibición de la importación de productos hortofrutícolas de Marruecos. Que pongan orden en su país y que no nos traigan el desorden de Marruecos aquí que es lo que están haciendo.

– Esa importación de terceros países supera los cupos establecidos y en Almería reclaman un mayor control sin respuesta de Bruselas.

- Porque les da igual, porque hay un plan que hemos denunciado que es la Agenda 2030 que en el ámbito europeo es el gran engaño verde europeo. El plan de esas elites es que toda la capacidad productiva europea en el ámbito del sector primario se vaya destruyendo en favor de una importación masiva de productos de terceros países. Esto no se lo inventa Vox ni Jorge Buxadé. Yo animo a todos los lectores del Diario de Almería a que se descarguen la Agenda 2030 y no se queden en las 17 grandes frasecitas muy chulas que están en los centros de atención primaria, en los colegios y en los bancos. Vayamos a las metas de 150 en adelante en las que se dice expresamente que el objetivo es incrementar la exportación de terceros países. Es literal, es un plan. Europa ha hecho todo esto a propósito durante estos cinco años. Es verdad que la rebelión de los tractores que empezó en Holanda y dio lugar al triunfo extraordinario del partido de Wilders, luego se extendió a Bélgica, Alemania, Francia y después a España e Italia, les ha puesto un aprieto y ahora les escuchas a todos decir que ellos son el partido de los agricultores y que van a cambiar las normas. Pero no fue Vox el que votó el pacto verde europeo, nosotros votamos en contra. No fue Vox el que votó la declaración de emergencia climática ni la ley europea del clima. Y votamos en contra de esa estrategia de la granja la mesa. ¿Quiénes votaron a favor? PP y PSOE votan exactamente lo mismo en un 90% de casos en Bruselas. Luego aquí en Sevilla, en Málaga o en Madrid se enfadan y hacen el paripé, pero en Bruselas van juntos. Los agricultores han salido a la calle ahora y me parece muy bien porque son justas su reivindicaciones. Lo que me parece injusto es que se sancione a un agricultor porque en una determinada manifestación se sale de la carretera y se va por el arcén. Están dando un golpe de Estado, estamos haciendo una ley de amnistía para Puigdemont y estamos sancionando a los agricultores de Almería por incumplir una norma administrativa o de tráfico. En Vox venimos a cambiar todo esto.

- ¿Cuando pide cambiar la Agenda 2030 se refiere a derogarla?

- Es que la Agenda 2030 ni siquiera es una norma que se pueda derogar, es que es alucinante, es un papelito que se sacó en las Naciones Unidas y fueron todos a firmarla, entre ellos Rajoy, pero podía haber sido cualquier otro. Yo siempre he dicho de la Agenda 2030 que lo peor de todo es que es antidemocrática porque en el año 2015 dijeron nuestras políticas hasta el 2030 va a ser estas y entonces ya lo que hagan los españoles cada vez que van a votar de qué sirve. ¿De qué sirve votar al PSOE o al PP si todos están de acuerdo en lo mismo? Es antidemocrática. Lo que sí que podemos derogar es el Pacto Verde y es nuestro compromiso para las próximas europeas. Sea quien sea el candidato de Vox, el compromiso es luchar hasta el final con todos nuestros aliados en Europea para derogar el Pacto Verde. No puede ser que un agricultor para recibir el dinero de la PAC tenga que rellenar 21 formularios. Y tenga que tener un cuaderno digital para enviar en tiempo real a Bruselas cuántos tomates o sandías planta. Esto es demencial. Está hecho a propósito porque evidentemente a 15 kilómetros de aquí o los que sean en línea recta están produciendo tomates y fresas y cualquier otra cosa sin cuaderno digital utilizando todos los sulfatos y fitosanitarios que se han prohibido a nuestros agricultores y aguas fecales. Esto lo sabe Von der Leyen y González Pons. Y también Sánchez y Feijóo. Todos lo saben, pero solo hay unos poquitos que lo criticamos y decimos no puede ser que ese señor que no cumple una sola norma pueda entrar con sus tomates, fresas o pimientos a Europa.

- Aunque están llegando fondos, Bruselas queda muy lejos de aquí. De cara a las elecciones de junio, ¿cómo explicaría a los ciudadanos la importancia de sus políticas?

- El futuro de la política agrícola común se marca en Bruselas y la política migratoria también. Luego evidentemente los gobiernos nacionales tienen que ejecutarlas y podemos tener gobiernos socialistas y comunistas como el que tenemos o podemos tener patriotas como el que nosotros deseamos. En Europa se marca la política de energía y ahora mismo están incluso con la educativa. Creo que uno de los problemas de España, y lo digo después de estar cinco años como los eurodiputado, es que los españoles llevamos 40 años dentro primero de la llamada Comunidad Económica Europea y luego Unión Europea y no hay ni un solo político español que les haya explicado lo que sucede en Bruselas. Solo los de Vox. Y lo digo con toda la humildad, pero con todo el orgullo. Nadie les ha dicho lo que hacemos. Nadie les dice que ahora están en un proyecto, que han parado otra vez porque hay elecciones y se han asustado, de una nueva directiva de eficiencia energética de los edificios que provocará que tu piso y de miles de españoles valga cero. Porque si no cumple las exigencias energéticas no lo podrás ni vender. Eso es lo que pretenden. Populares, socialistas y verdes, la gran coalición de González Pons. Esto tenemos que cambiarlo y podemos hacerlo. En Vox siempre decimos que no nos creemos las encuestas porque fallan y tienen otros objetivos. Pero lo cierto es que ahora mismo todas esas encuestas nos dicen que los partidos soberanistas, identitarios y conservadores podemos llegar a 200 eurodiputados.

- ¿Con qué expectativas afrontan estas elecciones después de algún que otro varapalo regional?

- Yo creo que hemos superado nuestras propias expectativas. Otra cosa, es lo que han generado los medios como aquí en Andalucía que es un ecosistema muy concreto. En Galicia Vox estuvo en el dos y pico por ciento. En el voto exterior, aquellos que no viven la presión de la televisión gallega o española y se alimentan de las redes sociales, Vox estuvo por encima del 7% en todas las provincias. Hay que abrir muchas brechas y una de ellas es la del pluralismo en los medios que allí no tuvimos. En las elecciones municipales fuimos el partido que más creció en número de votos y en porcentaje. Estamos en cinco gobiernos regionales y en 100 ayuntamientos. Colaboramos en las políticas de que afectan a más de 12 millones de españoles. El que generó las expectativas el día 23 de julio no fue Santiago Abascal. Fue Michavila, el director de campaña de Feijóo. El que a cuatro días de votar dijo que el PP estaba rozando la mayoría absoluta, el que le dijo a sus votantes que se fueran a la playa porque estaba todo hecho. Fue Feijóo el que le ofrecía el pacto a Sánchez. Vox está en proceso de permanente crecimiento, de implantación territorial, de fortalecimiento de ideas, convicciones y alianzas. Santiago Abascal tiene una alianza con Georgia Meloni en Italia, con Viktor Orbán en Hungría, Mateus Morawiecki en Polonia, con Milei en Argentina y con el que va a ser presidente de los Estados Unidos, si dios quiere, que es Trump. Esto es Vox. Y Vox son los miles de españoles que van a nuestros actos, la gente que está en las carpas informativas a pesar de la violencia que se sigue ejerciendo contra nosotros en Cataluña.