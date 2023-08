Los jabalíes de Almería viajan al resto del país a base de vídeos virales

Si no se han cruzado con ellos, no se preocupan. Las redes sociales están ahí para repartir muestras en forma de vídeos. No es Almería, ni de lejos, la única zona del país en la que los jabalís deciden realizar escapas nocturnas con el fin de alimentarse, pero los vídeos de zonas como de Cabo de Gata sí están dando la vuelta a España mediante las distintas plataformas. Igual es por la gracia con la que los videoaficionados graban las imágenes. A saber.

Pero mucha culpa de estos encuentros la tenemos nosotros. Igual, muchas veces, no somos lo cuidadosos que deberíamos y en lugar de tirar la basura donde corresponde, se deja al lado del contenedor o en cualquier otro lugar. A veces, hasta en la misma playa. Y esto provoca que los jabalíes rastreen el olor y se presenten en estas zonas.

Y al aprender que en estas zonas hay comida, pues cada vez acudan a ellas con más asiduidad. Y esas actitudes son las responsables de que cada vez haya más vídeos en las redes sociales mostrando como campan a sus anchas familias enteras de jabalíes por lugares en los que antes era impensable.

Razones

La falta de agua y de alimentos provocada por la sequía, junto con una densidad inadecuada de poblaciones de animales, puede conllevar un aumento de enfermedades entre los animales silvestres y su transmisión a la cabaña ganadera. Esta situación también puede provocar daños en los hábitats naturales, en la vegetación y en las explotaciones ganaderas.

Por ello, la Junta de Andalucía, que es quien tiene competencias en la materia, ha tomado medidas excepcionales para controlar la población de jabalíes y frenar su incursión en zonas urbanas. Ha autorizado la caza selectiva de esta especie, así como también de ciervo, gamo y muflón, durante el periodo comprendido entre el 30 de junio y el 27 de agosto, en las modalidades de rececho y guardado, nocturno en el caso de los jabalíes.

El caso de Cabo de Gata

Y esto se está aplicando ya en Cabo de Gata. Más de una decena de ejemplares de jabalíes silvestres han sido capturados en las dos últimas semanas en el entorno urbano del barrio almeriense de Cabo de Gata tras la aplicación de medidas cinegéticas por parte del Ayuntamiento de Almería bajo el asesoramiento de la

Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía ante la presencia de estos animales que buscan comida entre los contenedores y papeleras del núcleo poblacional.

Paralelamente, se han articulado nuevas medidas para reducir la llegada de los mamíferos a las calles del barrio de Cabo de Gata, por lo que se ha aumentado el número de contenedores para que los vecinos no depositen los restos orgánicos fuera de los habitáculos, toda vez que se ha ordenado la retirada de los residuos dos veces al día y se ha aumentado la limpieza.

Asimismo, se ha solicitado la colaboración ciudadana para evitar que los restos de comida que atraen a estos animales queden desperdigados por la calle. Con ello, desde el Área de Sostenibilidad Ambiental se ha precisado que un hostelero ha sido sancionado por abandonar restos de comida deliberadamente fuera de los contenedores para alimentar a las piaras.

Medidas en la provincia

Las medidas se han extendido a toda la provincia de Almería, de modo que la Administración autonómica tiene conocimiento de la instalación de jaulas para la captura de jabalíes en al menos siete municipios, lo que supone la disposición de entre 20 o 30 capturaderos; más aquellos que otros municipios hayan podido instalar en zonas urbanas como campos de golf sin necesidad de trasladarlo a la Junta.

Desde la Junta de Andalucía han apuntado además que los principales esfuerzos para controlar las poblaciones de jabalíes se realizan con arma de fuego en el ámbito de los cotos de caza existentes en la provincia, de manera que el uso de trampas es "casi anecdótico" frente al volumen de autorizaciones con arma de fuego que se otorgan para el control de las poblaciones de jabalíes.