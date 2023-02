"Es indecente que del presupuesto de más de 200 millones solo retorne a los barrios un 6% de inversiones"

A finales de diciembre, el Comité Ejecutivo Nacional de VOX confirmaba a Juan Francisco Rojas como candidato a la Alcaldía de Almería. Era más que previsible porque en los últimos años se ha ganado a pulso el respaldo de la dirección nacional con su trabajo como portavoz del grupo en el Ayuntamiento y la Diputación. También está al frente del partido en la provincia, siendo uno de los precursores de la rápida expansión de la formación de Santiago Abascal en los municipios almerienses. De hecho, cogió las riendas de Vox con 38 afiliados y sin representación y lograron superar los 1.300 los militantes consiguiendo parlamentarios, diputados nacionales y una veintena de concejales. En las últimas elecciones autonómicas no consiguieron la representación a la que aspiraban para ser determinantes, pero crecieron en más de 10.000 votos en la provincia alcanzando los tres escaños.

Gerente de asesoría fiscal durante una década y admirador de los ideólogos del carlismo en la Restauración, se ha enfrentado en los últimos tres años al reto de compaginar las portavocías más complejas de su partido, la de Diputación y el Ayuntamiento de la capital, ésta última tras la marcha del que fuera candidato en las anteriores municipales, Joaquín Pérez de la Blanca. Además, ganó las primarias de su partido para seguir liderando la formación logrando restaurar la estabilidad interna después de una serie de desavenencias internas, dimisiones y ceses que obligaron a constituir una gestora provisional.

- Encuesta del Centro de Estudios Andaluces con mayoría absoluta para el PP en Almería y Vox mantiene los dos concejales de las anteriores. ¿Creo que esos resultados se aproximarán a los del 28 de mayo?

- Estas encuestas tan esperadas por los partidos políticos que las promueven para nosotros son solo una información más de trabajo porque sabemos que la verdadera encuesta es la que se hace en las urnas. Por desgracia, hoy por hoy, las encuestas se han convertido en una herramienta de influencia, de intentar influir en el voto. En Vox seguimos pensando que nuestra manera de influir es trabajando en la calle ofreciendo una verdadera alternativa.

- En ese sondeo aparece la limpieza como principal problema en Almería. Siendo uno de los temas prioritarios para gobierno y oposición, ¿por qué cree que no avanza lo suficiente?

- La limpieza es la prioridad de gestión para nuestra ciudad porque no ofrece ni mucho menos la imagen que merecemos los que vivimos en Almería y los que vienen de fuera. Se ha convertido en un mal endémico sin solución. Nosotros somos conscientes de que no es fácil, hace falta trabajar más la concienciación y en la búsqueda de soluciones. Almería se encuentra entre las ciudades más sucias de toda España según informes de organizaciones de consumidores como la OCU. Y año tras año se aumenta el canon de la limpieza pero el servicio no mejora. Es algo que hemos llevado al pleno del Ayuntamiento en repetidas ocasiones, hemos solicitado por activa y por pasiva que se auditen las empresas concesionarias para mejorar su eficiencia y eficacia, pero especialmente las de la limpieza que tienen más carencias. Entre todos los servicios estamos hablando de unos 30 millones de euros que pagan los almerienses y es necesario conocer su grado de cumplimiento y ejecución del contrato. Se ha convertido en un pozo sin fondo al que se le echa dinero, pero si no saben donde radica el problema no se puede tratar de solucionarlo. Hay que fiscalizar para saber dónde está el agujero y cómo se puede tapar.

- ¿Qué otros ámbitos de la gestión municipal están fallando en esta legislatura?

- Uno de los más importantes es el aspecto fiscal y tributario. Desde la administración local tenemos que aligerar la carga tributaria a los bolsillos de nuestros ciudadanos y empresas. En Vox abogamos por una reducción de impuestos real, no las falsas promesas que vienen haciendo. En los acuerdos recientes de presupuestos, que se han vendido muy bien porque se trabaja de cara al titular y no en beneficio del ciudadano, se decía que no iban a subir la carga tributaria. Pero será no van a subirla más porque ya la habían subido todo lo que han podido en 2022. El Ayuntamiento tiene potestad para bonificar la plusvalía al 99% y excluirlo del bolsillo de los ciudadanos y lo que hicieron fue subirlo hasta el límite legal al 30%. Nos encontramos con uno de los impuestos de construcción más altos de Andalucía y hay que bajarlo, hay que revisar el IBI, los vados a los ciudadanos y los impuestos de circulación... Hay que fomentar que las familias y comercias tengan menor presión fiscal y puedan generar más actividad y riqueza.

- ¿Cree que el Ayuntamiento ingresa mucho y se gasta poco?

- Es evidente que hay un grave problema con las inversiones. Almería tiene un presupuesto de más de 200 millones de euros y es casi indecente que solamente retorne a nuestros barrios en materia de inversiones del Ayuntamiento un 6% y a veces por falta de ejecución ni eso. Eso es apostar poco por la ciudad, hay que hacer un mayor esfuerzo para recuperar nuestros barrios. Se gestiona mucho dinero, sería injusto decir que no se está haciendo nada, pero no todo lo que necesita esta ciudad y por eso consideramos que Almería no avanza como tendría que avanzar y permanece estancada desde hace años. Es una lástima ver como otras capitales de provincia muy cercana a la nuestra, con similares características, hayan avanzado mucho más.

- ¿Y qué proyectos o servicios necesita Almería para avanzar más?

- Pues a veces los escucho decir que quieren una Almería moderna, del siglo XXI, hablando de proyectos como el puerto ciudad. Y estoy convencido de que será positivo para Almería, pero no me voy a sentir un político digno si mi apuesta es esa. La prioridad debería ser actuar en aquellas zonas y barrios de la ciudad en las que están todavía en la primera mitad del siglo pasado. Y lo hemos visto recientemente con los vecinos de los barrios del Llano de la Molina y paraje Guillén. Viven una situación de inseguridad terrorífica por una cuestión tan básica como la iluminación. Es incomprensible que no puedan vivir tranquilos, me contaban que no podían ir a la Feria porque entraban en sus casas. Le dijeron que no se podía hacer nada y cuando se han echado a la calle y se han movilizado ya si había posibilidad de un plan de iluminación de caminos rurales. La sociedad civil tiene que ir por delante de los gobernantes y eso es muy preocupante. No podemos permitirnos llegar a esta situación en ese barrio y en otros ocurre lo mismo con otros servicios. Vamos a atajar lo importante primero y después nos dedicamos a los grandes proyectos.

- ¿Cómo valora este nuevo enfrentamiento de Junta y Gobierno que pone en peligro la segunda fase del soterramiento?

- El mal endémico que lleva sufriendo esta provincia durante décadas con unos y otros en la Junta o el Gobierno. Al final es el teatrillo que necesitan para seguir apoltronados, necesitan estos enfrentamientos electorales en los que priman siempre sus intereses partidistas por encima de los de los almerienses. Lo llevamos viendo en los últimos 25 años con las comunicaciones. El PSOE en la Junta nunca apostó por esta provincia. Y el PP en el Gobierno dejó a Almería totalmente abandonada, si tapó hasta los túneles sin intención de retomar las obras del AVE. Y ahora que llegan las municipales tienen que volver a montar este teatrillo para culpabilizarse los unos a los otros sin pensar que el soterramiento es prioritario para esta ciudad.

- ¿Qué le parece la mesa de la conectividad?

- La mesa de la conectividad se resume muy fácilmente: cuando no tienes nada que ofrecer crea una mesa o una comisión. Después de tantos años de mirar para otro lado, ahora sale con esta mesa que no va a solucionar nada. La política es aportar soluciones, no dar tantas vueltas ni aburrir a los ciudadanos con lo mismo de siempre. Es un cuento que se han inventado de cara a la galería porque llegan las elecciones.

- Dos consejeros almerienses en la Junta por primera vez en la historia y uno en Agricultura. ¿Cómo valora este hito?

- Creo que el número de consejeros influye menos que su grado de implicación con la provincia. Y nosotros estamos muy decepcionados con la gestión de la Agricultura teniendo al frente a una almeriense como Carmen Crespo. Es el motor económico de la provincia y para que siga funcionando necesita agua. Y es una pena que el PP no haya levantado banderas tan necesarias como la política de los trasvases. No sólo el del Tajo-Segura que se quieren cargar, sino también ocurrió con el del Ebro era una infraestructura fundamental que se desmanteló por cuestiones ideológicas. Cuando llegaron al Gobierno no lo retomaron y compraron el discurso de las desaladoras. Producen agua de mala calidad y muy caras para los agricultores. Y ahora se han plegado a esas políticas de los territorios. El agua no es de Zaragoza ni de Ciudad Real. El agua es de todos los españoles. Nosotros defendemos un Plan Hidrológico Nacional que lleve agua de donde hay a donde falta. Y nuestros diputados lo dicen allí y aquí. El reparto del agua no es una cuestión de solidaridad, sino de justicia para articular nuestro país.

- ¿En cuántos municipios va a presentar candidatura Vox en mayo?

- Me encantaría que tuviéramos candidatura en los 103, pero somos realistas y conscientes de que es un proyecto joven que requiere más tiempo para su implantación en la provincia. Llegamos al Parlamento de Andalucía hace cinco años y desde entonces no hemos dejado de crecer y sumar en los municipios de Almería. Lo primero es tener raíces sólidas y consolidar el proyecto de alternativa y a partir de ahí seguir ganando representación. El reto es tener candidaturas en más de la mitad de municipios y en las urnas conseguir ser determinantes en la confección de los ayuntamientos y la Diputación Provincial.

- Parte de los candidatos de las pasadas municipales están hoy en no adscritos, entiendo que es un aprendizaje que han tenido en cuanto a la capacidad de filtro y configuración de las candidaturas actuales.

- La experiencia es un grado y el tiempo también te permite trabajar con un mayor conocimiento a nivel orgánico. Hemos sufrido lo mismo que el resto de partidos, todos hemos visto cómo se iban determinados cargos pero entraban otros. Pero es tan criticable las fugas de concejales como el hecho del que ha estado gobernando esta ciudad diciendo que era su prioridad y a la primera oportunidad de dar el salto ha dejado tirados a los ciudadanos utilizando a Almería como trampolín para llegar a otras cotas.

- Los acuerdos de gobierno de las pasadas municipales no han sido favorables en la mayoría de feudos. Se han ido desmantelando volviendo su partido a la oposición. ¿Cuál es la lección aprendida? ¿Serán más exigentes con los requisitos y compromisos para llegar a pactos?

- La única consigna es que para llegar acuerdos tiene que haber garantías de cumplimiento. No vamos a entrar en equipos de gobierno y no vamos a dar el gobierno de un ayuntamiento a alguien que no represente un cambio real. Un cambio de políticas que no de siglas porque ya se ha demostrado que no es efectivo. El PP ha sido heredero de las políticas socialistas con algunos maquillajes. Vamos a ser exigentes al máximo y todo el que quiera llegar a acuerdos con Vox será siempre para que se materialicen en hechos. De lo contrario estaremos en la oposición exigiendo que cumplan con sus compromisos como hemos hecho en el Ayuntamiento de Almería. Queremos ser un cambio real, no hemos llegado aquí para ser la muletilla de unos y otros.

- ¿Cuál considera que es el principal reto de la Diputación?

- Pues uno de los grandes retos que se fijaron es que iba a ser el mandato de lucha contra la despoblación y no se ha avanzado prácticamente nada. Para nosotros es fundamental porque tenemos 103 municipios y una entidad local autónoma y el 70% de la población se concentra solo en las grandes localidades del litoral mientras los pueblos pequeños continúan perdiendo vecinos. El objeto que tiene Diputación es dotar de inversiones a esos municipios que tienen más problemas y habría que valorar si están llegando y si realmente los están haciendo atractivos para revertir esta situación. Almería tiene una cantidad de pueblos maravillosos y hay que dotarlos de servicios y buenas comunicaciones para que sean atractivos para visitarlos, pero sobre todo que lo sean para vivir. Ahora que se ha potenciado el teletrabajo durante la pandemia es una oportunidad para que los ciudadanos vean las ventajas y calidad de vida que tienen este tipo de pueblos.

- El efecto Vox tan pronunciado en las primeras andaluzas se diluyó con Macarena Olona en las últimas tanto en Almería como en el resto de la comunidad. ¿Qué expectativas tienen ahora de cara a las municipales y generales de este año?

- Los datos en la provincia están ahí al alcance de cualquiera. Desde que entramos en el Parlamento de Andalucía con 12 escaños, dos de Almería, ha sido una trayectoria de crecimiento en todas las elecciones. Es verdad que en las últimas andaluzas se generaron una expectativas que estaban por encima de la realidad, pero esto no quiere decir que no hayamos seguido creciendo. Y en la provincia de Almería en las últimas andaluzas ganamos 10.000 electores y un parlamentario más. No ha sido suficiente para ser decisivos en el gobierno de la Junta, pero si mantenemos esta tendencia estoy convencido de que lo seremos. Estamos trabajando para echar buenas raíces donde crecimos muy rápido y a partir de ahí seguir creciendo. En las elecciones generales fuimos segunda fuerza política y estoy convencido de que en las próximas vamos a ser determinantes y desde Almería contribuiremos para que el proyecto de Vox sea referente a nivel nacional.