“Lo ocurrido en la Diputación de Almería no va a tener ninguna repercusión en las urnas”

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, acaba de cumplir sus dos primeros meses al frente del PP de Almería. El de finales de noviembre fue un relevo inesperado, que se precipitó por la operación policial que golpeó al núcleo duro de la Diputación, una crisis política que han dejado atrás abriendo una nueva etapa que le ha dado la oportunidad de liderar, a sus 43 años, un nuevo tiempo en la formación, la más votada por los almerienses desde principios de siglo salvo en contadas excepciones, con un consenso unánime dentro y fuera de la provincia.

Pregunta.- Una de las principales lecturas del trágico accidente de Adamuz, a la espera de lo que determine la investigación sobre las causas y responsabilidades, es que la actuación de las administraciones implicadas ha sido un ejemplo de colaboración y lealtad institucional. ¿Cómo valora la respuesta del gobierno andaluz?

Respuesta.- Es verdad que una situación tan trágica y tan dramática como la que hemos vivido con el accidente de Adamuz exige obligatoriamente que los responsables públicos estén a la altura. Y creo que la Junta ha actuado como lo hace siempre. Se ha puesto al frente de un dispositivo que tenía como principal cometido el de coordinar la emergencia, atender a los heridos y prestar en el marco de nuestras competencias toda la ayuda a tantas personas y familias que lo estaban pasando mal. Y creo que, una vez más, ese dispositivo con el presidente Juan Manuel Moreno a la cabeza ha estado la altura. En esta España de la polarización permanente, yo personalmente me siento muy orgulloso de formar parte de un gobierno que se centra en lo importante, que cumple con su cometido con diligencia, que está cerca de las personas en el momento que lo necesitan y que atiende, cuida y ayuda en el que sin duda es uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de Andalucía.

P.- Esta semana has cumplido dos meses al frente del PP en Almería. ¿Cómo ha sido la transición?, ¿era lo que esperabas?, ¿entraba en tus planes asumir ese liderazgo?

R.- Bueno, desde luego que no entraba en mis planes. Yo no tenía en absoluto la intención de dirigir el Partido Popular de Almería. Es cierto que llevo en la dirección muchísimos años ya y conozco la organización y estructura perfectamente y a todas las personas porque es mi familia política desde hace más de dos décadas. Cuando se precipitan los acontecimientos, tanto el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, como mis propios compañeros en Almería deciden por unanimidad que yo soy la persona que tiene que hacerse cargo. Y desde ese momento nos ponemos manos a la obra porque lo más importante era no defraudar a las personas que confían en nosotros, tanto al frente de las instituciones, en este caso la Diputación, como al frente del partido que es la principal fuerza política de Almería. Y eso solo se puede hacer trabajando. La confianza solo se devuelve con compromiso, con trabajo y con hechos. Y a eso nos estamos dedicando. Y la verdad es que estoy muy contento de la respuesta que está teniendo el partido. He sentido el cariño de todos los alcaldes, y son nada más y nada menos que 60 en Almería, y también de los afiliados. El partido está ahora en una actividad frenética porque somos conscientes de que nos acercamos a un ciclo electoral que se va a abrir con las autonómicas, pero al que seguirán las municipales y las generales. Y tenemos que tener la máquina engrasada. Estoy francamente contento con la respuesta que está teniendo todo el mundo.

P.- Con la perspectiva que nos da el paso de los días, ¿cómo vivió en lo personal la operación policial de la UCO contra el que había sido durante años referente del PP almeriense?

R.- Pues con toda la sinceridad te lo digo, Javier Aureliano es amigo mío desde hace muchísimo tiempo. Y es verdad que cuando llegan las primeras noticias hay mucha desinformación, mucho desconcierto y no se sabe nada. Con el paso de las horas se fue conociendo mejor la situación y toca tomar decisiones también. Y creo que las decisiones se tomaron cuando había que tomarlas y con la diligencia y la rotundidad que el momento requería. Y con el paso de los días y semanas, yo sigo pensando lo mismo. Hay que respetar profundamente la labor de los jueces, de los fiscales, de la Guardia Civil en este caso, y nosotros jamás la vamos a cuestionar, si bien es cierto que creer en la labor de los jueces también nos lleva a creer en el Estado de Derecho y uno de sus pilares es la posibilidad que tienen los acusados de demostrar su inocencia. Y a mí lo que me gustaría es que Javier y Fernando pudieran demostrar su inocencia. Yo evidentemente ni soy fiscal, ni soy juez, ni tengo por qué demostrar nada. Son ellos los que han decidido centrarse en su defensa y ojalá que sean capaces de demostrarlo. Eso es lo que a mí me gustaría que pasara.

P.- El PP ha sido un rodillo electoral en cada cita con las urnas en Almería, salvo contadas excepciones. ¿En qué medida cree que este caso de corrupción puede pasarle factura?

R.- Estoy absolutamente convencido de que no va a tener ninguna repercusión electoral lo que ha sucedido en la Diputación, sobre todo porque el partido ha actuado con diligencia. Creo que nadie pone en duda que la actuación del PP de Andalucía y Almería ha sido absolutamente ejemplar. Hemos hecho exactamente lo que los ciudadanos esperan de las formaciones políticas en estas situaciones. No nos hemos dedicado a criticar a la Policía, a la Guardia Civil o a los jueces como hace el PSOE cada vez que tiene un caso de supuesta corrupción. Tampoco nos hemos dedicado a defender lo que no nos corresponde defender, nosotros hemos actuado con diligencia. Se han tomado decisiones, se han hecho los cambios oportunos y se ha salvaguardado el interés general con relevos en la Diputación y el partido que han permitido que ambas maquinarias sigan funcionando con normalidad. Respecto a lo que va a pasar en los próximos comicios electorales, yo estoy absolutamente convencido de que los almerienses van a saber valorar todo lo que ha supuesto la presidencia de Juanma Moreno en la Junta. Todos tenemos en la retina lo que suponían los gobiernos socialistas en Sevilla para nuestra provincia, el abandono sistemático al que nos tenían condenados, lo difícil que era que un consejero viniera a Almería a tomar contacto de primera mano con la realidad de esta tierra. Yo personalmente lo padecí como alcalde. Recuerdo perfectamente que tardé quince meses en poder sentarme con la señora Susana Díaz para explicarle lo que era la ciudad y los problemas que tenía. Hoy, sin embargo, no hay una sola semana en la que no tengamos presencia de consejeros y no de los consejeros almerienses, sino de todos los demás o del propio presidente. Eso debía haber sido lo normal y nunca sucedió. Hoy Almería está en el centro de las decisiones políticas, no solo porque tengamos dos consejeros en el gobierno andaluz, cosa que antes no había sucedido, sino porque se cuida y se atiende a las necesidades de Almería. Estoy convencido de que los almerienses lo van a valorar y que el resultado en las próximas elecciones será bueno.

P.- Hablando de esas elecciones, las últimas de Extremadura son un mal precedente de lo que podría ocurrir si el PP necesitara a Vox.

R.- Yo todavía no he visto ni un solo estudio sociológico, ni siquiera los que ampara el propio PSOE, en los que se atisbe la más mínima posibilidad de que haya un presidente de la Junta diferente a Juanma Moreno. Los almerienses y los andaluces tienen que saber que el próximo presidente, según indican todos los estudios, va a ser Juanma Moreno. Y tenemos que elegir entre que tenga la estabilidad suficiente como para seguir siendo la única comunidad autónoma que aprueba presupuestos año tras año, que entraron en vigor el 1 de enero garantizando las inversiones, que sigue ampliando la prestación de los servicios públicos, o si queremos sumir a Andalucía en el caos político en el que está Extremadura o Aragón, que han tenido que adelantar elecciones, o lo que vemos en otra serie de territorios. Eso es lo que se va a decidir en las próximas andaluzas. Estabilidad, moderación, presupuestos, inversión y compromiso o politiqueo, caos y desgobierno.

P.- La legislatura del gobierno andaluz llega a su final y toca hacer balance. ¿Qué destacaría de la gestión de estos cuatro años en la Junta?

R.- El principal éxito que ha tenido Juanma como presidente de la Junta es que ha sido capaz de cambiar la percepción que incluso los andaluces tenemos de nosotros mismos. Con los gobiernos socialistas parecía que Andalucía era una tierra condenada a liderar las listas del paro y a estar siempre en la actualidad nacional única y exclusivamente por los casos de corrupción. Hoy esa inercia negativa ha cambiado totalmente. Ya no se habla del clientelismo político en Andalucía, hoy no hace falta tener el carné de ningún partido para poder trabajar y para que te vaya bien. Hoy Andalucía lidera la creación de empleo y empresas en España, las exportaciones y nuestra economía se consolida como la tercera del país. Somos la segunda comunidad de régimen general con menos impuestos y tenemos más autónomos que parados por primera vez en nuestra historia... En fin, esa inercia ha cambiado. Andalucía ha cambiado para siempre y creo que ese es el principal éxito de Juanma, el haber sido capaz de demostrar que esta tierra tiene mucho potencial y que haciendo las cosas bien ese potencial despega y de ahí surgen un montón de éxitos que son extrapolables a casi cualquier ámbito de la economía y de la vida de los andaluces.

P.- Y si te preguntara por esos errores que se han podido cometer y de lo que se ha aprendido o se debería cambiar en próximos gobiernos...

R.- Bueno, yo creo que un gobierno que gestiona cada año cerca de 50.000 millones de euros de presupuesto en una comunidad autónoma de 8,7 millones de habitantes y 8 provincias, evidentemente toma muchas decisiones y algunas puede que no sean las mejores. Pero creo que el balance es abrumadoramente positivo para Andalucía. Lo importante es que este gobierno tiene capacidad de reconocer esos errores y capacidad de pedir perdón en el caso de que sea necesario. Y lo hemos hecho. Y también tiene capacidad de solucionarlo inmediatamente como hemos demostrado. Yo me quedaría con eso.

P.- La Diputación de Almería ha iniciado forzosamente un nuevo tiempo. ¿Cuál debe ser la hoja de ruta para despejar cualquier sombra de duda sobre la gestión de futuro?

R.- La Diputación viene prestando un magnífico servicio a la provincia de Almería desde hace mucho tiempo. Lo que ha sucedido en la Diputación no nos puede llevar a la conclusión de que es una administración que no funciona porque es todo lo contrario, y los éxitos están ahí, los puede ver cualquiera. El despegue que ha tenido la marca Sabores de Almería, la iniciativa del Talento Almeriense que se ha puesto en marcha, infraestructuras como el MUREC, que ha venido a revitalizar de manera definitiva el casco histórico de Almería, la apuesta por el patrimonio con la compra del cortijo del Fraile y su rehabilitación... Son tantísimos los ejemplos. FICAL es uno de los mayores escaparates y altavoces que tenemos fuera de nuestra provincia. Las cosas en Diputación se han hecho muy bien, diría yo. Y el mandato que tiene José Antonio García Alcaina es seguir haciendo las cosas bien y, por supuesto, imprimir su sello a la gestión a partir de ahora. Es un alcalde de pueblo, pequeño además, el que está más alejado de la capital, que tiene un respaldo abrumador por parte de sus vecinos y estoy convencido de que su experiencia como alcalde y la que atesora como diputado provincial y vicepresidente son una garantía de que vamos por el buen camino. Una prueba de ello es que, días después de su investidura, la Diputación aprobó el presupuesto más alto de su historia y el de mayor nivel de inversión. Hay que seguir funcionando y trabajando en beneficio de los almerienses, especialmente de los que residen en las zonas rurales, para garantizar que todos, vivamos donde vivamos, tengamos servicios públicos de calidad y a la altura de lo que merecemos.

P.- ¿Seguirá siendo presidente García Alcaina si el PP tiene mayoría en la Diputación?

R.- Bueno, soy poco amigo de ese tipo de predicciones. Creo que el mayor error que podría cometer el PP de Almería es centrarse ahora en lo que va a suceder después de las municipales, teniendo en cuenta que, entre otras cosas, tenemos unas autonómicas antes. Ahora mismo estamos todos centrados en seguir al frente de nuestras responsabilidades. Yo soy, por encima de cualquier otra cosa, consejero de Agricultura de la Junta. Y José Antonio es, por encima de cualquier otra cosa, presidente de la Diputación y alcalde de María. Igual que el resto de miembros del PP que tenemos mucha responsabilidad. Los almerienses esperan mucho de nosotros y lo importante es estar a la altura. Cuando lleguen las andaluzas nos centraremos en ganar la confianza de los almerienses, como hemos hecho siempre. Lo mismo que haremos cuando lleguen las municipales. Y en función de lo que suceda, pues iremos tomando decisiones. Lo que está claro es que José Antonio tiene todo mi apoyo, todo mi respaldo y el del equipo de gobierno de la Diputación también. Y estoy convencido de que las cosas van a salir bien.

P.- El Parlamento Europeo ha paralizado el acuerdo UE-Mercosur y lo envía a la justicia. El campo almeriense lo celebra como una “victoria histórica”. ¿Qué valoración hace la Junta?

R.- La valoración del gobierno de Andalucía es que entendemos perfectamente la preocupación que tienen agricultores y ganaderos con el acuerdo del Mercosur. Y lo entendemos sobre todo porque en el pasado ese tipo de acuerdos no han sido beneficiosos para nuestra agricultura ni para nuestra ganadería. Por eso, nuestra postura siempre fue que estamos en contra del acuerdo del Mercosur a no ser que se garantice las medidas suficientes como para proteger a nuestro sector primario. En que se votara ese reglamento de salvaguarda y que fuera lo suficientemente estricto y proteccionista como para que el sector primario de Andalucía no se viera afectado por el acuerdo del Mercosur. Lo de la victoria histórica no lo tengo tan claro. Tenemos que esperar a ver las consecuencias porque una será que el Consejo y la Comisión puedan adoptar la aplicación provisional del acuerdo sin que ese reglamento de salvaguarda quede aprobado. Y eso sería nefasto para nuestra agricultura. Ahora lo que se ha hecho es quitar al Parlamento la posibilidad de incidir e influir en el acuerdo. La responsabilidad pasa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se pronunciará dentro de año o año y medio. La vicepresidenta de la Comisión, la señora Ribera, ya ha dicho que es partidaria de aplicar el acuerdo provisionalmente. Si la idea de la Comisión y del Consejo es aprobar el acuerdo provisionalmente sin que se hayan aprobado las salvaguardas necesarias como para proteger al sector primario, nuestra posición va a ser frontalmente en contra. Porque estamos del lado del campo, como hemos hecho siempre.

P.- ¿Estará la Consejería de Agricultura en las movilizaciones del campo andaluz?

R.- Como hemos estado siempre. Nosotros, más allá de apoyar movilizaciones, lo que estamos haciendo es trabajar con ellos. Y lo hacemos en el marco de la Mesa de Interlocución Agraria, que se ha venido reuniendo en los últimos días para analizar el acuerdo de Mercosur. Semanalmente, por no decir diariamente, intercambiamos documentos con Asaja, COAG, UPA, con las cooperativas agroalimentarias de Andalucía. En unos días vamos a tener una nueva reunión de esta mesa. Y nuestro papel, más allá de apoyar o no las convocatorias de manifestaciones o de movilizaciones, es trabajar desde el punto de vista técnico para garantizar que lo que se apruebe o no sea beneficioso para el campo de Andalucía y quedemos protegidos respecto a la amenaza que puede suponer que Europa empiece a importar productos sin las medidas necesarias como para que eso vaya en detrimento de un sector que, por otra parte, es el primer sector económico de Andalucía.

P.- A la vuelta de la esquina se celebra Fruit Logistica, uno de los escaparates internacionales más importantes para nuestra agricultura. ¿Con qué desafíos y asignaturas pendientes viajará el agro a Berlín a principios de febrero?

R.- Una vez más, Andalucía en general y Almería en particular, al ser la provincia con más presencia en Fruit Logistica, acudimos a este evento, que es uno de los mayores escaparates de las frutas y hortalizas del mundo, con el orgullo de sentirnos primera potencia del continente, pero eso no quiere decir que esté todo hecho. Tenemos que seguir mejorando, hay muchos retos por delante que la Junta entiende, asume y lidera. Lo hacemos, por ejemplo, con la estrategia de frutas y hortalizas, cuya aplicación está ya en marcha en más de un 70%. Lo hacemos en materia de agua, que es sin duda uno de los grandes retos que tiene la agricultura en Andalucía. Y con una hoja de servicio constatable. Nunca Andalucía había tenido tanta inversión en materia hidráulica como está teniendo ahora por parte de la Junta. Y lo hacemos en un diálogo constante con el sector para avanzar en problemas de sanidad vegetal, por ejemplo, que seguimos teniendo. Me viene a la cabeza el parvispinus, que tanto daño está haciendo en Almería y para el que la Junta ha creado un grupo de trabajo con las organizaciones de cara a adoptar medidas y avanzar en la posible erradicación de la plaga. Y al tiempo aprobamos ayudas para paliar los daños y la merma económica que los agricultores ya han podido tener. También hay que destacar el apoyo que le estamos dando a aquellos agricultores que se vieron afectados por la dana y por las borrascas que tuvieron lugar hace ahora un año. Agricultores que ya han cobrado esas ayudas. Somos potencia internacional y podemos sentirnos orgullosos de ello, pero desde luego jamás vamos a bajar la guardia porque queremos seguir siéndolo en el futuro y los competidores están ahí y también aprietan.

P.- En el sector primario está calando cierto rechazo y mensajes contra la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Entiendo que para la Junta este debate está superado y el compromiso con esta hoja de ruta es irrenunciable…

R.- Aquí partimos de la base de que ese mensaje de la sostenibilidad es un mensaje que está totalmente asumido en Andalucía. Nosotros somos la primera potencia en producción ecológica de España y del continente. Y si nuestro país va a cumplir con los objetivos de producción ecológica será gracias a Andalucía que sobrepasa en mucho los requisitos marcados por la Comisión. Es que nadie mejor que nosotros sabe lo importante que es hacer un uso eficiente del agua. Y nadie mejor que nosotros sabe lo importante que es modernizar el regadío, avanzar en la tecnología que nos permita no desperdiciar absolutamente ni una sola gota. Y el modelo de producción agrícola de Almería, sin ir más lejos, no solo es eficiente en el uso del agua, sino también en el uso del suelo. Nadie mejor que nosotros sabe lo importante que es avanzar en la lucha biológica, en ser capaces de cada vez usar menos productos químicos y utilizar más la propia naturaleza para luchar contra las plagas. Ese tipo de mensajes están totalmente asentados en la agricultura de Almería. Y, por lo tanto, partimos de la base de que los agricultores no se enfrentan a la dicotomía de ser sostenible o no. Es que ya somos sostenibles. Ahora bien, es cierto que ese tipo de acuerdos que se adoptan en Bruselas, y que tienen una buena finalidad que todos compartimos, deben contemporizarse de acuerdo a la realidad del campo. Y no se puede pretender cambiar un sistema productivo de la noche a la mañana sin la transición necesaria y sin el apoyo económico necesario. Y, desde luego, lo que no se puede es mermar la rentabilidad de nuestras producciones, porque el relevo generacional, el futuro de la agricultura, la de Almería, la de Cádiz, pero también la de Badajoz y la de El Ferrol, solamente está garantizado si la actividad es rentable. Eso lo tenemos todos claros. Si la agricultura no es rentable, nadie va a querer ser agricultor en el futuro. Por lo tanto, todas las medidas que se implementen de cara a ganar en sostenibilidad y a modernizar la agricultura, todas esas medidas que son positivas, siempre tienen que partir de la premisa de que no pueden mermar rentabilidad. Y ahí es donde radica el problema. Por eso nosotros siempre hemos dicho que estamos a favor de ese tipo de objetivos, pero entendemos que deben acompañarse de las ayudas y las medidas necesarias para que el sector no pierda rentabilidad. Y ahí estamos de acuerdo con el sector. No estamos de acuerdo con aquellos que niegan la mayor, obviando, como digo, que se trata de prácticas que, por ejemplo, en Almería están asumidas desde hace décadas.

P.- Otro de los sectores fundamentales para la región, el de la pesca, está permanentemente en protesta por las normativas, cupos y reglamentos que se imponen desde Bruselas. ¿Qué se puede hacer desde la Junta para la defensa del sector?

R.- El sector de la pesca es un sector estratégico para Andalucía. No solo supone una actividad económica fundamental para muchísimos municipios del litoral andaluz, sino que también es una actividad que vertebra el propio territorio, que diseña el paisaje de nuestra costa y que, además, garantiza la soberanía alimentaria, no depender de terceros para poder consumir pescado y marisco de calidad. Eso hoy en día, en Andalucía, tenemos la suerte de tenerlo y esa actividad merece ser cuidada y protegida. Y es verdad, y en eso estoy totalmente de acuerdo con el sector, que en demasiadas ocasiones decisiones que se adoptan a miles de kilómetros de aquí han venido a perjudicarlo sin razón, sin el suficiente análisis científico y rigor, adoptando medidas generalistas que no tienen en cuenta la particularidad de cada una de las pesquerías. Y eso es lo que nosotros venimos exigiendo, que las decisiones que se adopten sean siempre de manera rigurosa, actualizando los informes, teniendo en cuenta que no se puede hablar de la pesca del Mediterráneo en general sin tener en cuenta que cada uno de los caladeros tiene realidades diferentes. Eso es lo que nosotros estamos reclamando desde Andalucía porque los pescadores son los primeros interesados en garantizar que ese recurso se mantenga de por vida en el Mediterráneo. Los datos demuestran que la responsabilidad del sector nos ha permitido tener hoy una realidad mejor desde el punto de vista de la biodiversidad marina de la que teníamos hace algunos años. No podemos estar todos los años en esta situación en la que en diciembre se decide sin van a poder pescar, cuántos días van a poder, con la pesca de arrastre perseguida y sin tener en cuenta la realidad de la gamba roja en una pesquería tan importante como la de Almería.

P.- Además del déficit hídrico, el desarrollo socioeconómico de la provincia ha estado históricamente lastrado por la falta de comunicaciones. ¿Cómo valora los avances para tener alta velocidad y qué otros desafíos se deben abordar?

R.- Garantizar buenas conexiones de la provincia con el resto de España es un tema fundamental para el presente y futuro de Almería. Me alegro de que las obras de la alta velocidad se estén desarrollando y los almerienses podamos constatar cada día cómo avanzan. Por eso la Junta ha puesto más de 40 millones para que el AVE llegue a Almería y lo haga de manera soterrada a la nueva estación intermodal. El acuerdo con ADIF del Ayuntamiento y la Junta es una magnífica noticia que nos tiene que servir de ejemplo de colaboración en otros proyectos de futuro. Pero hay otras cuestiones que también deben mejorarse. Los vuelos a Madrid siguen siendo muy caros y eso nos resta competitividad para que vengan turistas y las empresas almerienses puedan trabajar fuera de la provincia. La A-7 en su tramo desde Almería al Poniente está colapsada y el tercer carril que nos prometió el Ministerio de Transportes es urgente y también tenemos que abordar la mejora movilidad del área metropolitana. La Junta va a seguir trabajando para terminar la autovía del Almanzora y hay una partida en el año 2026 para seguir con su ejecución.