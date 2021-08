El brote de la residencia La Purísima se cobra tres vidas y ocho residentes están ingresados

La Federación de Mayores reclama más medidas

La Federación de Organización Andaluza de Personas Mayores (FOAM) ha exigido esta semana a la Junta más medidas para frenar el aumento de fallecimientos y contagios en las residencias en esta quinta ola de la pandemia, denunciando que las actuales medidas no son adecuadas. Esta entidad que representa a las personas mayores de Andalucía alerta del empeoramiento de la situación de la pandemia en las residencias en los últimos meses, especialmente el pasado mes de julio en el que se registraron seis muertes y más de centenar de contagios. La FOAM asegura que "de no adoptarse medidas a partir de ahora el avance del virus en las residencias andaluzas tendrá unas consecuencias impredecibles para nuestros mayores". La Federación plantea la vacunación obligatoria de todos los trabajadores de las residencias además de pedir el traslado inmediato fuera de estos centros de las personas que den positivo y no que se queden aislados en las mismas instalaciones. El presidente de la FOAM, Martín Durán, considera que no se va a contener el virus con las medidas actuales como hacer una prueba diagnostica a los trabajadores no vacunados de forma semanal para controlar posibles focos de entrada del virus.