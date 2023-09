La Tribu, tras saltar del Cable Inglés: "Si hubiéramos sabido que se iba a liar tanto, no lo habríamos hecho"

Sigue la polémica por el vídeo publicado por La Tribu en el que se ve a seis jóvenes saltando encima de las columnas del monumento a las víctimas almerienses de Mauthausen y escalando al Cable Inglés para después saltar al mar desde casi 20 metros de altura.

Tres de los jóvenes responsables de este acto vandálico han dado la cara a través de los informativos de Telecinco. Se califican como "profesionales del parkour" y aseguran que han llevado a cabo restos más peligrosos, como saltos mortales desde 25 metros.

Los tres jóvenes se muestran arrepentidos y aseguran que "si supiéramos que se iba a liar tanto no lo hubiéramos hecho". Por ello piden perdón, pues su intención era "subir un vídeo muy entretenido", dicen, y uno de ellos añade que "no queremos que se piensen que somos unos loquísimos".

El arrepentimiento llega después de que Diario de Almería publicase la información de que la Autoridad Portuaria los ha denunciado y ha abierto un expediente que puede conllevar multas de hasta 60.000 euros. No obstante, en el vídeo hablan abiertamente de que se han informado sobre las posibles consecuencias de sus actos y que "no es muy grave, aunque puede que no nos vayamos de rositas".

A pesar de que se arrepienten, lo cierto es que no han eliminado el vídeo de sus perfiles de las redes sociales y en Youtube ya acumula casi 35.000 visualizaciones —1.000 más en un solo día—. De hecho, en uno de los momentos del vídeo uno de ellos dice: "Nos tiene que rentar este vídeo porque si nos multan tenemos que sacarle provecho, porque si nos multan tenemos que pagarlo de algún lado y no tenemos muchos cheles; así que apoyad bien el vídeo". El que lo dice, mirando a cámara, es uno de los que ha pedido perdón en Telecinco.