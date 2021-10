La triste realidad de los PGE en Almería: 1.753 millones presupuestados nunca se invirtieron

La rendición de cuentas y la fiscalización de las partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por parte del Ministerio de Hacienda permiten desenmascarar el permanente fraude de las cuentas que todos los años se venden ante la ciudadanía almeriense. Más de un tercio de las inversiones contempladas para la provincia entre los años 2002 y 2020 se esfumaron sin que nadie haya dado explicaciones ni argumentado los motivos por los que finalmente esos fondos no se ejecutaron. La inversión real prácticamente en lo que va de siglo, con la excepción de los años 2018 y 2019 cuyos PGE se prorrogaron y no hay capítulo inicial, ha sido de 2.163,8 millones de euros y en la cuentas figuraban epígrafes por valor de 3.916 millones. La traducción es bien sencilla: 1.753 millones nunca llegaron a su destino y quedaron en papel mojado.

Esa financiación mermada injustamente del saldo provincia daría para terminar todos los tramos pendientes del AVE a Murcia o para recuperar decenas de proyectos que se repitieron durante años en los Presupuestos Generales del Estado para acabar desapareciendo como los accesos al puerto de la capital. Más allá de los anuncios y promesas incumplidas de los diputados, senadores y ministros de turno que conforman el paisaje político actual, la falta de ejecución presupuestaria contribuye a agravar el déficit de credibilidad del Gobierno en una provincia caracterizada por el déficit inversor.

Los PGE vienen contemplando partidas para la Alta Velocidad desde hace quince años y el gasto real se ha concentrado como mucho en cinco. De ahí que el desarrollo del Corredor Mediterráneo en la provincia haya sido el principal agujero negro de esa falta de ejecución. Las partidas consignadas en los últimos quince años por Fomento no han materializado ni al 50%. Sólo 894 millones invertidos de casi 2.000 presupuestados para el AVE de Almería hasta el año 2020, según confirmó ADIF a este periódico al cierre del último ejercicio. Con las cuentas del ejercicio en curso los fondos se irían por encima de 2.500 millones y la inversión estaría por debajo de los mil, de manera que 1.500 millones se perdieron.

587,8 millones para el AVE en las cuentas de 2021 y hasta julio no se habían gastado ni 45

Pero este 2021 de momento queda fuera de la fiscalización y no computa en el balance histórico, si bien ya ha trascendido que de los 587 millones contemplados para la infraestructura ferroviaria no se habían invertido ni 45 en el primer semestre del año. Este ejercicio apunta a récord en un ranking de la estafa presupuestaria que viene liderando el quinto año de Rajoy en el que la ejecución cayó al 16,9%. La inversión real es la verdadera batalla de una provincia históricamente olvidada por las administraciones públicas en su conjunto y esta triste realidad de los PGE no puede solaparse con los debates y relatos de las partes enfrentadas que se quedan siempre en la cuantía y falsas lluvias de millones consignadas e incluso en el gasto por habitante y se olvidan del grado de ejecución que es lo prioritario.

De nada sirven los análisis ni anuncios con los que los partidos instrumentalizan las cuentas que se anotan en el casillero inicial si al final no llega ni un tercio de lo presupuestado. El análisis pormenorizado de la rendición de las cuentas estatales permite comprobar que los años de mayor cumplimiento fueron 2002 y 2003, superando incluso la inversión inicial presupuestada con un 214,2 y 168% de grado de ejecución, si bien se trata de dos ejercicios en los que las partidas incluidas en los PGE para Almería fueron notablemente inferiores al resto con 28,5 y 33,1 millones de euros.

En la última legislatura de Aznar se consignaron partidas de poco calibre y se acabó invirtiendo más de lo previsto. El primer año del relevo de Zapatero en abril de 2004, de unas cuentas que venían de atrás, la ejecución alcanzó el 61,3% con un gasto de 157,3 de los 256,8 millones previstos. Otro de los años de cumplimiento alto fue 2018, el del tránsito de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez, rozando el 104%, si bien eran unas cuentas a la baja que partían de partidas por valor de sólo 43,8 millones.

En 2017 fueron 33,8 millones y 45,5 en 2018, eso sí con un grado de ejecución muy elevado debido a una minúscula consignación presupuestaria. Las inversiones reales más importantes para la provincia llegaron en 2010 y 2011 con 276,2 y 353,8millones respectivamente, el periodo en el que se ejecutaron los únicos tramos del AVE finalizados en la provincia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El subsecretario de Estado de Fomento era Jesús Miranda Hita y su impulso al Corredor Mediterráneo fue más que evidente. En la última legislatura socialista, previa a la entrada de Rajoy, la consignación presupuestaria superó los 500 millones de euros, aunque la ejecución oscilara tras la fiscalización entre un 30 y 82%.

El año 2011 fue el de mayor inversión real con 353 millones y en segundo lugar 2010 con 276,2 millones

En el otro lado de la balanza, los ejercicios con menor inversión real de lo que va de siglo fueron 2016 y 2017 con 32,4 y 33,8 millones, la recta final del segundo mandato de los populares de Rajoy y del kilómetro cero de un AVE que alcanza su séptima legislatura desde que se prometió. Las inversiones de los PGE de 2022 caerán a la mitad en Almería sobre los anteriores, con 326 millones, pero esta vez serán “viables y ejecutables”, según apuntan desde del Gobierno. El tiempo lo dirá.

Vuelan más de la mitad de fondos del AVE

Las partidas consignadas en los últimos quince años por el Ministerio de Fomento (hoy de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), no han alcanzado ni el 50% de ejecución real. Sólo 894 millones invertidos de casi 2.000 presupuestados para el AVE de Almería hasta el año 2020, según confirmó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a este periódico al cierre del último ejercicio. Con los PGE de 2021 las partidas consignadas se irían por encima de 2.500 millones y la inversión no ha llegado a los mil, de manera que 1.500 millones nunca llegaron a la provincia.

Más de la mitad del dinero que figuraba en los últimos quince años en el capítulo inversor correspondiente a la provincia en los PGE a través de ADIF para la puesta en marcha de la línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcia se ha esfumado sin más explicación que los retrasos que vienen castigando su perpetuo calendario de redacciones de proyectos, licitaciones, adjudicaciones, modificados y obras que se suceden a paso de tortuga y con el permiso de la tortuga mora y su conservación. Los años de mayor grado de ejecución en la provincia atendiendo al documento de inversiones fiscalizado por el ADIF fueron 2010, 2011 y 2012 con un 78,9%, 99,6% y 100,49% de las correspondientes partidas económicas de 229, 322 y 145 millones respectivamente.